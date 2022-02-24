Жінка власноруч спалила БТР на Харківщині
Росія спробувала висадити тактичний десант вздовж Київського водосховища, українці зупинили противника поблизу річки Уж
Ситуація на фронті розвивається, але українська армія продовжує давати відсіч російському агресору
Про це повідомляє офіційний Facebook Генерального штабу ЗСУ.
У Генштабі розповіли, що станом на 17:00:
На Сіверщині противник зупинений по річці Уж в районах Великі Осняки, Рівнопілля, ведеться танковий бій.
Підрозділи першої окремої танкової бригади Збройних Сил України в районі Батурина та на околиці Чернігова зупинили колони броньованої техніки ворога.
Противник зробив спробу висадки тактичного десанту вздовж київського водосховища.
20 вертольотів КА-52 та Мі-8 Російської Федерації висадили десант на аеродромі Гостомель. Ведеться бій.
Національна Гвардія України вступила в бій в районі міста Прип’ять. Противник висадив тактичний десант в Бесарабському та Таврійському операційних районах.
Після невдалої спроби висадки десанту та невдалого ракетного удару ворожий ракетний крейсер “Москва” почав обстріл острова Зміїний.
Змішана колона техніки до 300 одиниць наблизилась до населеного пункту Конотоп. Механізовані підрозділи Збройних Сил України вступили в бій. Війська противника зупинені в районах населених пунктів Грем’яч та Кролевець.
У Донецькому оперативному районі захисниками України відновлене положення по всій лінії зіткнення. Ведуться бої в напрямку Маріуполя.
Силами угруповання військ “Південь” організована оборона Мелітополя та ведеться оборонна операція по рубежу населених пунктів Абрикосівка, Рикове, Азов.
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