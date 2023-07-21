Про це інформує Міноборони Росії.

"Відповідно до плану бойової підготовки сил Чорноморського флоту екіпаж ракетного катера "Івановець" виконав бойові стрільби протикорабельними крилатими ракетами по судну-мішені в полігоні бойової підготовки у північно-західній частині Чорного моря", - йдеться в заяві.

Повідомляється, що відеоконтроль здійснювали безпілотники, які й нібито підтвердили успішність виконання бойової вправи. Унаслідок російських навчань у Чорному морі знищено судно-мішень. Це відбувалося на тлі виходу РФ із "зернової угоди".

Також під час спільного навчання кораблі та авіація ворожого флоту відпрацювали дії по ізоляції району, тимчасово закритого для судноплавства та виконали комплекс заходів щодо затримання "судна-порушника".

Припинення Росією дії "зернової угоди"

16 липня одеський порт залишило останнє судно, завантажене українською агропромисловою продукцією в рамках ініціативи. А вже 17 липня Росія оголосила про припинення дії "зернової угоди". У відповідь на це Володимир Зеленський заявив, що необхідно продовжувати використовувати зерновий коридор навіть попри вихід РФ з угоди. А Кулеба розпочав термінові консультації в ООН.

У Білому домі засудили вихід РФ із "зернової угоди", яка відігравала вирішальну роль у зниженні цін на продовольство у світі.

18 липня речник президента Росії Дмитро Пєсков повідомив про "певні ризики" для сторін, які спробують відновити роботу Чорноморської зернової ініціативи без участі РФ.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що для забезпечення продовольством найуразливіших країн світу та збереження можливості експорту українських товарів, критично важливо відновити транспортні зв'язки Чорним морем.

19 липня стало відомо, що Україна розглядає можливість перевезення продовольства у рамках "зернової ініціативи" через територіальні води Болгарії та сусідньої Румунії.

Водночас російське міноборони опублікувало заяву із погрозами суднам, які прямуватимуть до чорноморських портів України. Того ж дня Путін назвав умови повернення РФ до "зернової угоди" та зажадав їх негайного виконання.

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив, що єдиною відповіддю Євросоюзу на погрози РФ обстрілювати українські судна із зерном може бути тільки збільшення військової допомоги Україні.

Своєю чергою Міністерство оборони оголосило, що з 21 липня всі судна, що прямують до акваторії Чорного моря у напрямку морських портів РФ та українських портів на тимчасово окупованій території, Україна може розглядати як воєнні вантажі.

20 липня міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг заявив, що вихід РФ із зернової угоди і її погрози обстрілювати українські судна це "ляпас країнам Африки", які залежать від зерна України.

Цього ж дня Зеленський провів першу в історії двосторонніх відносин розмову з прем’єр-міністром Ефіопії Абієм Ахмедом Алі – розповів про односторонній вихід Росії з Чорноморської зернової ініціативи, незаконне блокування судноплавства, обстріли портової та енергетичної інфраструктури України.

Блокування РФ "зернової угоди" може поставити під загрозу постачання продовольства до кількох країн, які є цільовою аудиторією Кремля, заявив 21 липня Інститут вивчення війни..