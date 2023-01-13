Сейм Польщі закликав владу Грузії дозволити Саакашвілі пройти лікування за світовими стандартами

Про це повідомило видання Укрінформ.

Зазначається, що резолюцію підтримали 438 депутатів нижньої палати польського парламенту, вісім висловилися проти, один утримався.

Зокрема, повідомляється, що у документі зазначається, що у зв’язку з тривожною інформацією про стан Саакшвілі Сейм закликає владу Грузії негайно надати йому необхідне лікування. Депутати також звертаються до міжнародної спільноти із закликом урятувати життя та здоров'я колишнього президента Грузії.

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Як указується, Саакашвілі потребує спеціалізованого лікування, яке неможливо провести у Грузії через відсутність відповідного медичного обладнання. У Сеймі зокрема наголосили, що після завершення такого лікування він зобов’язується повернутися для продовження судового процесу.

"Сейм Польщі закликає владу Грузії дотримуватися універсальних принципів гуманізму, згідно з якими життя і здоров'я людини є найвищою цінністю. І закликає негайно дозволити Міхеїлу Саакашвілі, відповідно до рекомендацій лікарів, пройти необхідне спеціалізоване лікування за світовими стандартами. А також закликає міжнародну спільноту, друзів Грузії до солідарності та наполегливих дій для порятунку життя та здоров’я Міхеїла Саакашвілі",- йдеться в резолюції.

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