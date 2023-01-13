Сейм Польщі закликав владу Грузії дозволити Саакашвілі пройти лікування за світовими стандартами
Сейм Польщі ухвалив резолюцію, в якій закликав владу Грузії відпустити увʼязненого експрезидента Міхеїла Саакашвілі на лікування за кордон, а міжнародну спільноту - врятувати йому життя
Про це повідомило видання Укрінформ.
Зазначається, що резолюцію підтримали 438 депутатів нижньої палати польського парламенту, вісім висловилися проти, один утримався.
Зокрема, повідомляється, що у документі зазначається, що у зв’язку з тривожною інформацією про стан Саакшвілі Сейм закликає владу Грузії негайно надати йому необхідне лікування. Депутати також звертаються до міжнародної спільноти із закликом урятувати життя та здоров'я колишнього президента Грузії.
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Як указується, Саакашвілі потребує спеціалізованого лікування, яке неможливо провести у Грузії через відсутність відповідного медичного обладнання. У Сеймі зокрема наголосили, що після завершення такого лікування він зобов’язується повернутися для продовження судового процесу.
"Сейм Польщі закликає владу Грузії дотримуватися універсальних принципів гуманізму, згідно з якими життя і здоров'я людини є найвищою цінністю. І закликає негайно дозволити Міхеїлу Саакашвілі, відповідно до рекомендацій лікарів, пройти необхідне спеціалізоване лікування за світовими стандартами. А також закликає міжнародну спільноту, друзів Грузії до солідарності та наполегливих дій для порятунку життя та здоров’я Міхеїла Саакашвілі",- йдеться в резолюції.
- 1 жовтня 2021 року прем'єр-міністр Грузії Іраклі Гарібашвілі заявив, що експрезидент Міхеїл Саакашвілі заарештований і переведений до пенітенціарної установи.
- 2 жовтня Саакашвілі оголосив у в'язниці голодування та назвав себе політв'язнем.
- 8 листопада Саакашвілі вивезли з в'язниці гелікоптером. Його перемістили до медзакладу для обвинувачених і засуджених.
- 20 листопада Саакашвілі припинив голодування.
- 11 лютого 2022 року Україна визнала Саакашвілі потерпілим у кримінальній справі про неналежне ставлення в ув'язненні у Грузії.
- 21 лютого він знову оголосив безстрокове голодування.
- 30 липня його адвокат ні заявив, що експрезидент Грузії йде з грузинської політики через стан здоров’я.
- 8 листопада адвокат Шалва Хачапурідзе заявив, що Саакашвілі хворий на туберкульоз і деменцію.
- 20 листопада в пенітенціарній службі Грузії заперечила, що Саакашвілі отруїли.
- 14 грудня він знову оголосив про голодування, але через кілька годин заявив про його припинення
- Президент України закликав грузинську владу проявити милосердя до експрезидента Грузії Михеїла Саакашвілі та перевести його в клініку України, будь-якої європейської країни чи Америки.
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