Держсекретар США Ентоні Блінкен опублікував відповідний допис у Twitter.

"Ми вітаємо зобов'язання Туреччини скерувати протокол про ратифікацію вступу Швеції в НАТО до парламенту і працювати з парламентом над забезпеченням ратифікації", – написав Блінкен.

Секретар США зазначив, що Швеція, яка стане 32-м членом НАТО, зміцнить Альянс та сприятиме безпеці Європи.

Також Джеймс Клеверлі, міністр закордонних справ Великої Британії, схвалив розблокування.

"В інтересах кожного, щоб Швеція приєдналася до НАТО. Її приєднання робить нас усіх безпечнішими. Велика Британія вітає кроки, зроблені Туреччиною сьогодні, щоб наблизити це. Ми продовжуємо підтримувати наших шведських друзів", - наголосив Клеверлі.

Президентка ЄС Урсула фон дер Ляєн наголосила, що таке рішення Туреччини є історичним кроком у Вільнюсі.

Що відомо про приєднання Швеції до НАТО

У 2022 році після широкомасштабного нападу РФ на Україну Швеція та Фінляндія разом подали заявки на приєднання до НАТО, але зіткнулися з неочікуваними запереченнями з боку Туреччини.

Після вступу Фінляндії в НАТО Байден закликав Туреччину й Угорщину ратифікувати заявку Швеції.

20 квітня міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем висловив сподівання, що його країна зможе приєднатися до НАТО до саміту Альянсу в липні, такої ж думки очільник Пентагону Ллойд Остін.

14 червня США заблокували продаж HIMARS Угорщині через перешкоджання вступу Швеції до НАТО.

4 липня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина не відступить від своєї позиції проти вступу Швеції до НАТО, поки не будуть виконані всі її "вимоги". Цього ж дня Зеленський скоординував із прем’єром Швеції зусилля з наближення членства країн у НАТО.

5 липня США закликали Туреччину й Угорщину якнайшвидше схвалити членство Швеції в НАТО, оскільки ця країна виконала всі вимоги та зобов’язання.

9 липня президент США Джо Байден розмовляв з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом напередодні саміту НАТО у Вільнюсі, під час розмови вони обговорили вступ Швеції до НАТО.

10 липня Ердоган заявив, що Анкара схвалить вступ Швеції до НАТО після того, як для Туреччини відкриють шлях до приєднання до Європейського Союзу.