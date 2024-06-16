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Понад 2750 українців були звільнені з в'язниць для мобілізації на фронт, - WP

16 червня, 2024 неділя
23:28
Суспільство

Понад 2750 чоловіків були звільнені з в'язниць після ухвалення парламентом закону, який дозволив мобілізацію засуджених

Зміст

Про це повідомляє The Washington Post.

"Понад 2750 чоловіків були звільнені з українських в'язниць після того, як у травні парламент прийняв закон, який дозволяє призвати засуджених, зокрема тих, хто був ув'язнений за торгівлю наркотиками, крадіжку телефонів, скоєння нападів і вбивств, серед інших тяжких злочинів", - йдеться у повідомленні.

Міністр юстиції України Денис Малюська заявив, що на першому етапі мобілізації в'язнів щонайменше 4000 чоловіків будуть добровольцями. Поки що засуджені відбуватимуть службу лише у частинах, повністю сформованих із колишніх в’язнів, якими керуватиме кадровий солдат.

"Мотивація наших в’язнів сильніша, ніж у наших звичайних солдатів. Їхнє звільнення - це лише частина мотиву. Вони хочуть захистити свою країну і хочуть перегорнути сторінку", - вважає міністр.

Мобілізація засуджених в Україні: що відомо

У лютому очільник Мін'юсту Денис Малюська заявив про необхідність мобілізації засуджених. За його словами, тисячі засуджених виявили бажання вступити до лав ЗСУ. Згодом стало відомо, що оборонний комітет ВР розглядає мобілізацію засуджених.

1 березня заступниця міністра юстиції Олена Висоцька сказала, що засуджені за зґвалтування й убивство можуть бути мобілізовані в тому разі, якщо військові командири погодяться прийняти їх до своїх підрозділів.

Пізніше Малюська заявив, що засуджених за корупцію українців можна і треба ставити на військовий облік із можливістю мобілізації. 

10 квітня Верховна Рада України на засіданні ухвалила за основу законопроєкт про мобілізацію засуджених. За документ проголосував 281 нардеп.

8 травня Верховна Рада України ухвалила законопроєкт про мобілізацію засуджених. Документ підтримали 279 нардепів.

Згодом голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія заявив, що загальний ресурс ув’язнених, яких потенційно можуть мобілізувати до Збройних Сил, становить 15-20 тисяч.

17 травня заступниця міністра юстиції Олена Висоцька заявила, що найголовніший критерій відбору ув'язнених до мобілізації – мотивація, тому відсутність бажання засудженого йти воювати може завадити цьому.

Цього ж дня Президент України Володимир Зеленський підписав закон, згідно з яким деякі категорії увʼязнених можуть бути добровільно мобілізовані до лав ЗСУ.

Теги:
Україна
ЗСУ
мобілізація
Війна з Росією
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