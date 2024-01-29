Експерт-міжнародник Осипенко пояснив, чому Орбан може погодитися розблокувати допомогу Україні

Про це розповів дипломат, експерт-міжнародник Руслан Осипенко в етері телеканалу "Еспресо".

"Орбан розуміє перспективи, прихід до влади крайніх правих. Через прем'єр-міністра Італії Мелоні, яка фактично курує консерваторами в Європарламенті, Орбан хоче зі своєю партію приєднатися, щоб очолити ці праві рухи та у стратегічній перспективі впливати зсередини на ЄС. Ось його стратегічна мета. Заради цього він готовий тимчасового піти на якісь конструктивні кроки, навіть проголосувати за допомогу Україні, хоча напередодні виступав проти цього", - зазначив він.

Після того, як Україні дали зелене світло на перемовини до вступу в ЄС, треба вже приймати однозначні рішення. Зокрема, зменшувати негативні тенденції, тренди в Євросоюзі, спрямовані на дисолідаризацію Союзу і підсилювати тренди, що зміцнюють Україну, яка виграє час для Європи у підготовці до великої війни, зауважив Осипенко.

"З однієї сторони, Угорщина хоче підвищення прав угорської меншини на Закарпатті. Вона використовується це, як інструмент для реалізації своєї політики не тільки всередині Угорщини, а в Європейському Союзі. З іншого боку, вони зацікавлені залагодити стосунки з європейською комісією, бо Європарламент і Єврокомісія, які не звертали раніше увагу на заяви Орбана і на деструктивну політику, зараз тиснуть на нього", - зазначив він.

Загалом, в Орбана є більші стратегічні цілі, він хоче керувати трендами всередині Європи та змінити їх, вважає експерт-міжнародник.