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Експерт-міжнародник Осипенко пояснив, чому Орбан може погодитися розблокувати допомогу Україні

29 січня, 2024 понедiлок
16:53
Світ Віктор Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан хоче керувати трендами всередині ЄС і заради цього готовий тимчасового піти на конструктивні кроки

Про це розповів дипломат, експерт-міжнародник Руслан Осипенко в етері телеканалу "Еспресо".

"Орбан розуміє перспективи, прихід до влади крайніх правих. Через прем'єр-міністра Італії Мелоні, яка фактично курує консерваторами в Європарламенті, Орбан хоче зі своєю партію приєднатися, щоб очолити ці праві рухи та у стратегічній перспективі впливати зсередини на ЄС. Ось його стратегічна мета. Заради цього він готовий тимчасового піти на якісь конструктивні кроки, навіть проголосувати за допомогу Україні, хоча напередодні виступав проти цього", - зазначив він.

Після того, як Україні дали зелене світло на перемовини до вступу в ЄС, треба вже приймати однозначні рішення. Зокрема, зменшувати негативні тенденції, тренди в Євросоюзі, спрямовані на дисолідаризацію Союзу і підсилювати тренди, що зміцнюють Україну, яка виграє час для Європи у підготовці до великої війни, зауважив Осипенко.

"З однієї сторони, Угорщина хоче підвищення прав угорської меншини на Закарпатті. Вона використовується це, як інструмент для реалізації своєї політики не тільки всередині Угорщини, а в Європейському Союзі. З іншого боку, вони зацікавлені залагодити стосунки з європейською комісією, бо Європарламент і Єврокомісія, які не звертали раніше увагу на заяви Орбана і на деструктивну політику, зараз тиснуть на нього", - зазначив він.

Загалом, в Орбана є більші стратегічні цілі, він хоче керувати трендами всередині Європи та змінити їх, вважає експерт-міжнародник.

  • 15 грудня 2023 року Віктор Орбан наклав вето на ухвалення рішення ЄС щодо програми бюджетної допомоги Україні на €50 млрд.
  • 15 грудня повідомлялося, що у ЄС знайшли спосіб обійти блокування Орбаном €50 млрд допомоги для України та назвали термін проведення позачергового саміту.
  • 21 грудня Орбан вигадав нове пояснення, чому виступає проти вступу України в ЄС. Цього ж дня він заявив, що готовий зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.
  • 18 грудня стало відомо, що спеціальний саміт Єврокомісії, на якому обговорять виділення Україні 50 млрд євро на 4 роки, відбудеться 1 лютого 2024 року
  • 9 січня повідомлялося, що Угорщина може зняти своє вето на пакет допомоги від ЄС Україні в розмірі 50 млрд євро за умови, що фінансування буде переглядатися щороку.
  • 10 січня попри спротив Угорщини в Брюсселі проголосували за початок переговорів із Європарламентом про надання Україні макрофінансової допомоги на найближчі чотири роки на суму €50 млрд.
  • Своєю чергою Орбан запевнив, що не проти допомоги Україні в принципі, але наполіг, що будь-яке фінансування України має бути відокремлена від бюджету ЄС і пропорційно економіці країн членів.
  • Словацький прем’єр-міністр Роберт Фіцо після зустрічі з Віктором Орбаном у Будапешті заявив, що підтримує його "законну" боротьбу 
  • 25 січня Bloomberg написав, що Угорщина не перешкоджатиме створенню військового фонду ЄС на €5 млрд для України, що дозволить ініціювати угоду про модернізацію механізму стабільного постачання зброї Києву.
  • 29 січня стало відомо, що Євросоюз підготував план економічних дій щодо Угорщини з метою зняти вето, якщо Будапешт не погодить допомогу Україні.
  • 29 січня головний політичний радник прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана Балаж Орбан заявив про готовність до компромісу щодо пакета допомоги Україні від ЄС на €50 млрд.
Теги:
Україна
ЄС
Європарламент
Єврокомісія
Угорщина
Віктор Орбан
допомога Україні
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