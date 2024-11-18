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ЄС виділить €100 млн на підтримку організацій громадянського суспільства Грузії, - Боррель

Дар'я Куркіна
18 листопада, 2024 понедiлок
13:39
Світ Жозеп Боррель

Європейський Союз призупинить надання фінансової допомоги уряду Грузії й натомість передасть €100 млн на підтримку організацій громадянського суспільства країни

Зміст

Про це повідомив високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель, передає Укрінформ.

"Я запропонував зупинити важливу частину програм, які стосуються (підтримки) уряду. Понад 100 мільйонів євро будуть заморожені і замість передання владі будуть спрямовані на підтримку організацій громадянського суспільства, щоб підтримати їх у боротьбі за чесні вибори. Народ Грузії буде продовжувати отримувати допомогу від Європейського Союзу", - заявив він.

Також Боррель підкреслив, що необхідно розслідувати порушення на виборах грузинського парламенту.

"Ви не можете сказати, що вибори не були вільними та справедливими, і не розслідувати це. Ми від початку просили владу прояснити все, що пов’язано із скаргами людей. Очевидно, що має бути і розслідування, і відповідальність", - наголосив дипломат.

Вибори в Грузії 26 жовтня 2024 року: що відомо

У суботу, 26 жовтня 2024 року, в Грузії відбулося голосування на виборах до парламенту. Центрвиборчком країни визнав переможцем керівну проросійську партію "Грузинська мрія" (54%), що побудувала свою кампанію на відмові від членства в ЄС і НАТО, які буцімто загрожують Грузії війною. На "підтвердження" білборди та відеоматеріали "Мрії" містили кадри зруйнованих українських міст.

З-поміж лідерів іноземних держав та урядів чинну грузинську владу привітали з "перемогою" поки що лише Віктор Орбан (Угорщина), Нікол Пашинян (Вірменія) та Ільхам Алієв (Азербайджан).

Водночас президент Європейської ради Шарль Мішель відреагував на оприлюднений 27 жовтня звіт спостерігачів з ЄС, що 26 жовтня вивчали перебіг голосування на  виборах у Грузії. Зокрема, він закликав ЦВК Грузії розслідувати та виправити порушення під час підрахунку голосів.

Президентка країни Саломе Зурабішвілі ввечері 27 жовтня виступила зі зверненням, у якому наголосила на "тотальній фальсифікації та конфіскації голосів".

Увечері 28 жовтня у столиці Грузії розпочалися протести після оприлюднення результатів парламентських виборів. Близько 15 тис. осіб вийшли до будівлі парламенту в центрі міста.

Прокуратура Грузії 30 жовтня розпочала розслідування за фактом імовірної фальсифікації парламентських виборів з ознаками злочину. У межах слідства президентку Зурабішвілі викликали на допит, проте вона відмовилася. Наступного дня стало відомо, що прокуратура розслідує 47 справ за фактами ймовірних злочинів, скоєних у передвиборчий період і в день виборів. Зокрема, правоохоронці затримали двох людей за підозрою у вкиданні бюлетенів.

Опозиційні партії Грузії анонсували проведення другої акції протесту проти визнання результатів парламентських виборів. Експерт-міжнародник, учасник акції протесту у Грузії Гіоргій Іналішвілі розповів про акцію протестів у Грузії, яка зібралася 4 листопада. 

Згодом апеляційний суд Грузії скасував рішення щодо анулювання результатів голосування на кількох дільницях. 

7 листопада апеляційний суд Грузії скасував рішення судді щодо анулювання результатів голосування на кількох дільницях через порушення таємниці голосування на виборах до парламенту.

Депутати опозиційних коаліцій у Грузії відмовились від своїх мандатів на знак протесту проти результатів парламентських виборів.

Теги:
Новини
ЄС
вибори
Грузія
Жозеп Боррель
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