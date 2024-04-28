Кавказ має бути без Росії, тоді все буде спокійно, - ексголова оборонного штабу Нагорного Карабаху

Про це він сказав у етері Еспресо.

На запитання про що розмовляли російський диктатор Володимир Путін та президент Азербайджану Ільхам Алієв під час зустрічі, Нурієв відповів: "Ніхто не знає про що вони говорили, тому що це секретні розмови. Ясно, що московський путлєр, головний рашист мріє мати біля себе якісь держави, якихось президентів і в цьому розумінні він дуже хоче дружити з Азербайджаном, з Алієвим".

Ексголова оборонного штабу Нагорного Карабаху згадав, як 17 квітня російські "миротворці" почали виходити із Нагірного Карабаху.

"Вони вийшли з Карабаху й частина поїхала на Північний Кавказ, а частина поїхала знов на територію Вірменії. Там може бути біда, до речі. Ми знаємо, що там, де так звані російські миротворці - це на прикладі Абхазії 1993 року, що російські миротворці досі перебувають на території, тобто виїхали з Азербайджану, але опинилися чомусь у Вірменії. Зрозуміло, що мрія московського імперіаліста, чи колоніаліста божевільного, щоб у Вірменії повалити режим Пашиняна, а він міцно сидить, у нього підтримка понад 60%. Кавказ має бути без Росії, без Московії, без Кремля тоді все буде спокійно, тому що віки люди жили, як то кажуть, поруч і нічого такого не було. Тобто всі біди з Москви йдуть", - підсумував Нурієв.

Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном

19 вересня міністерство оборони Азербайджану оголосило про початок "антитерористичних заходів локального характеру" для відновлення конституційного ладу в Карабаху. У МЗС Вірменії заявили, що таким чином Азербайджан проводить "етнічні чистки".

Наступного дня влада Нагірного Карабаху повідомила про припинення вогню. Президент Азербайджану заявив, що "всі завдання в регіоні" були виконані. Згодом в Азербайджані заявили про амністію вірменським військовим Нагірного Карабаху, які складуть зброю.

25 вересня протестувальники в Єревані анонсували в країні загальну акцію непокори. Станом на вечір 29 вересня з Нагірного Карабаху до Вірменії прибули близько 100 тис. біженців.

Пізніше Вірменія подала позов до Міжнародного суду ООН проти Азербайджану за звинуваченнями Баку в утисках прав вірмен у Нагірному Карабаху. 1 жовтня місія ООН вперше за 30 років прибула до Нагірного Карабаху через масовий вихід етнічних вірмен з регіону.

3 жовтня Вірменія ратифікувала Римський статут і зобов'язалась виконувати рішення Міжнародного кримінального суду, а прем'єр Вірменії Нікол Пашинян підписав декларацію про визнання Нагірного Карабаху частиною Азербайджану.

Згодом прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Єреван готовий підписати мирний договір з Азербайджаном і відкрити транспортні комунікації до кінця року.

Також раніше повідомлялося. що голова МЗС Росії Сергій Лавров 23 жовтня прибуде в Іран для зустрічі з міністрами Азербайджану, Вірменії, Грузії, Ірану та Туреччини.

17 квітня з території вже неіснуючої "Нагірно-Карабаської Республіки", яку під свій контроль повернув Азербайджан, почали виходити російські "миротворці". У РФ підтвердили.