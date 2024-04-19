Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Країни G7 перенесли розгляд питання передачі Україні заморожених активів РФ на саміт у червні

Країни G7 перенесли розгляд питання передачі Україні заморожених активів РФ на саміт у червні

19 квітня, 2024 п'ятниця
15:53
Світ G7

Очільники МЗС країн Великої сімки за підсумками зустрічі на Кіпрі підтвердили непохитну підтримку України, однак відклали питання передачі російських заморожених активів до наступного, 50-го саміту в червні

Про це йдеться у заяві міністрів закордонних справ Великої сімки.

Міністри закордонних справ Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії, США, а також високий представник ЄС підтвердили непохитну підтримку України в боротьбі з російською агресією.

"Ми віддаємо належне хоробрості й стійкості українського народу, який бореться за свою свободу й демократичне майбутнє", - йдеться у заяві.

Водночас очільники зовнішньополітичних відомств країн G7 заявили, що активи агресора залишатимуться знерухомленими доти, "доки Росія не припинить свою агресію та не сплатить завдані нею збитки".

"Ми вітаємо ухвалення ЄС правових актів щодо надзвичайних доходів приватних осіб, які безпосередньо випливають з іммобілізованих суверенних активів Росії, також з метою вивчення шляхів максимізації вигоди для України, яка може бути отримана від цих доходів", - додали міністри.

Згідно з заявою, країни Великої сімки продовжать вивчати всі можливі шляхи надання допомоги Україні в отриманні компенсації від Росії відповідно до наших правових систем та міжнародного права. 

"На прохання лідерів ми продовжимо нашу роботу і надамо консультації напередодні саміту в Апулії щодо всіх можливих шляхів і доцільних варіантів використання знерухомлених російських суверенних активів для підтримки України відповідно до наших правових систем і міжнародного права", - підсумували в документі.

Наступний, 50-й саміт Великої сімки на найвищому рівні пройде з 13 по 15 червня 2024 року у Бріндізі, Апулія, Італія.

Що відомо про конфіскацію російських активів

30 листопада в Сенаті США представили законопроєкт про конфіскацію російських активів. Уже 11 січня адміністрація Байдена підтримала  конфіскацію активів РФ для передачі Україні.

Тим часом Єврокомісія має план залучити 15 млрд євро з заморожених активів Росії, щоб направити їх як фінансову допомогу для України.

Водночас у Росії підрахували, що Захід може втратити активи та інвестиції на суму щонайменше $288 млрд, якщо конфіскує заморожені російські активи для допомоги у відновленні України, та заявили, що Москва вдасться до заходів у відповідь.

23 січня посол Бельгії в США Жан-Артур Режібо заявив, що країни Заходу мають ухвалити колективне рішення щодо конфіскації заморожених російських активів, більшість яких зберігається у брюссельському розрахунковому центрі Euroclear.

24 січня комітет сенату США схвалив законопроєкт щодо конфіскації російських активів та їх передачі Україні.

30 січня комітет з політичних питань Парламентської асамблеї Ради Європи ухвалив проєкт резолюції, який передбачає конфіскацію заморожених російських активів і їх передачу новому фонду для відновлення України.

У Європі зберігається 191 млрд із 260 млрд євро заморожених закордонних активів Росії, прибуток з яких у 2023 році становив 4,4 млрд євро, їх хочуть передавати Україні.

Країни Великої сімки та ЄС обговорюють план використання заморожених активів російського центрального банку на суму понад 250 млрд доларів як заставу для фінансування відновлення України.

12 лютого Рада ЄС ухвалила рішення щодо регулювання майбутнього механізму з використання прибутків від заморожених російських активів на території ЄС на користь України.

Прем'єр Британії Ріші Сунак заявив, що країни Заходу мають сміливіше підходити до конфіскації російських активів, які вони заморозили після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Міністр фінансів Японії Суничі Судзукі наполягає на тому, щоб використання заморожених російських активів відповідало міжнародному праву. Ця тема, ймовірно, буде обговорюватися на зустрічі його колег із країн G7.

17 квітня повідомлялось, що міністерка фінансів США Джанет Єллен заявила, що країни G7 продовжують розглядати низку можливостей розблокування майже $300 млрд із заморожених російських активів для допомоги Україні.

18 квітня виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс заявив, що країни G7 обговорюють використання заморожених російських активів на майже $300 млрд як заставу для надання кредитів України.

Теги:
Україна
Росія
ЄС
Франція
Італія
Японія
МЗС
Німеччина
Канада
Війна з Росією
Велика сімка
США
Велика Британiя
Читайте також:
фейк
18 квітня, 2024 четвер
Зеленський "зруйнував країну", а Путін "не планує захопити Європу": добірка фейків у світі за 18 квітня
Олександр Будько (позивний "Терен")
16 квітня, 2024 вiвторок
Танцюють під Чайковського: військовий Олександр Терен відмовився від співпраці з артистами балету Кухар і Стояновим
російський гелікоптер Мі-28
17 квітня, 2024 середа
"Дуже серйозно детонувало": капітан 1 рангу запасу ВМС ЗСУ про те, чому удар по аеродрому в Джанкої важливий
Київ
+10°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.52
    Купівля 39.52
    Продаж 40.04
  • EUR
    Купівля 42.19
    Продаж 42.96
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
19 квітня
16:03
OPINION
Олег Манчура
Останні пів року для України були часом самотності
15:54
Конгрес США
У США додали нафтові санкції проти Ірану в законопроєкт щодо допомоги Україні
15:17
Непокаране зло повертається
Росіяни організовуватимуть на ТОТ осередки федеральної служби для контролю шкіл, - Спротив
15:13
Чоловіка, який шпигував за Силами оборони на Миколаївщині, засудили до 15 років ув'язнення
15:09
На фото: Команда "20 днів у Маріуполі" привезла BAFTA і "Оскар" в Україну
Команда "20 днів у Маріуполі" привезла "Оскар" в Україну
15:04
Сергій Лавров
Лавров заявив, що РФ не припинить вогонь навіть у разі початку перемовин з Україною
14:52
Пожежа на Ільському НПЗ в РФ
Російська компанія "Башнефть" встановлює антидронові сітки на свої НПЗ, щоб захистити їх від атак БПЛА
14:40
Оновлено
РФ атакувала Україну: у Дніпрі й області є загиблі та поранені, в тому числі діти
14:30
Оновлено
Зеленський відвідав українських поранених бійців
Зеленський провів нараду щодо безпекової ситуації на Донеччині та відвідав поранених військових
14:22
Дмитро Кулеба
Очільники МЗС країн G7 визначили конкретні кроки для допомоги Україні, - Кулеба
14:22
Оновлено
Україна_Польща
У Польщі затримали агента спецслужб РФ, який готував замах на Зеленського. У ГУР прокоментували
14:10
Ексклюзив
Володимир Путін
Путін продовжуватиме війну, поки не стане зрозуміло, хто буде наступним у Білому домі, - політолог Бобиренко
14:07
В Одесі прогриміли вибухи
14:01
OPINION
Валерій Пекар
Деколонізація Росії: Божі млини мелють повільно
13:59
курка
"Розвиває здатність заражати людей": ВООЗ занепокоєна через поширення пташиного грипу
13:57
РФ ударила по центру Білопілля на Сумщині: важко поранені три людини
13:47
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
13:38
Херсонський художній музей ідентифікував понад 100 викрадених окупантами картин
13:36
Тейлор Свіфт
Тейлор Свіфт випустила новий альбом The Tortured Poets Department
13:30
діти, злочини росії
Україна повернула з Росії 17-річну дівчину
13:28
У Дніпрі 20 квітня оголошено жалобу за загиблими внаслідок ракетного обстрілу
13:27
конгрес США
Республіканці внесли 135 поправок до законопроєкту про допомогу Україні
13:14
У 2024 році Україна отримає 560 млн євро від ЄІБ для низки проєктів. Деталі
12:58
Алек Болдвін
Убивство українки Гатчінс: юристи Болдвіна домагаються припинення справи, але експерти вважають, що суду не уникнути
12:51
"Україні було б краще прийняти умови Росії": добірка фейків і маніпуляцій світових ЗМІ за 19 квітня
12:43
заморозки
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, де в Україні очікувати заморозків у вихідні
12:29
Дональд Туск
"Не можемо завдавати шкоди Україні, коли вирішується доля війни": Туск закликав польських фермерів припинити блокування кордону
12:23
Планували передати технологічні розробки у сфері енергетики: на Харківщині затримали пособників окупантів
12:15
ЄСПЛ відхилив позов Кіркорова, який оскаржував заборону на вʼїзд до Литви через підтримку агресії РФ
12:10
Аналітика
Чому у Грузії знову протести. Еспресо пояснює
12:07
OPINION
Андрій Дудченко
Що заважає переходу духовенства з УПЦ до ПЦУ?
12:07
Чорноморський флот РФ
Партизани розвідали військово-морську базу РФ у Новоросійську
12:01
електроенергія
В Україні зафіксували дефіцит електроенергії, залучено аварійну допомогу: ситуація в енергосистемі станом на 19 квітня
11:46
Apple
Apple видалила WhatsApp і Threads зі свого App Store у Китаї. Причина
11:20
Ексклюзив
Бахмут
На Бахмутський напрямок окупанти перекинули армійську авіацію, ЗСУ не вистачає ППО, - майор НГУ Кожубенко
11:14
У Міноборони закликали українців іти в сапери: обіцяють страхування й додаткові виплати
11:14
Огляд
світ, міжнародний огляд
Путін розпочне війну проти НАТО, якщо Україна програє, тим часом Росія нарощує виробництво зброї. Акценти світових ЗМІ 19 квітня
11:13
Дмитро Кулеба з Антоніо Таяні
Кулеба обговорив можливість посилення ППО України з італійським колегою Таяні
11:10
На фото: "Відьмак", виробництво четвертого сезону з Ліамом Гемсвортом
Netflix почав зйомки 4-го сезону "Відьмака" з Гемсвортом та оголосив про завершення серіалу
10:56
Педро Санчес
Іспанія протягом кількох тижнів може визнати Палестинську державу, - ЗМІ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV