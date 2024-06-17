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Міністерка фінансів США: використання доходів від заморожених активів РФ Україною є законним

17 червня, 2024 понедiлок
07:20
Світ Міністр фінансів США Єллен

У неділю, 16 червня, міністерка фінансів США Джанет Єллен відповіла на критику рішення G7 виділити Україні 50 млрд доларів з доходів від заморожених активів РФ, назвавши це законним вилученням грошей

Зміст

Про це повідомляє DW.

Водночас, за її словами, самі активи Центробанку РФ, які є замороженими в західних країнах, залишаться недоторканими. Йдеться про суму у 260 млрд євро, більша частина з яких зберігається в європейському депозитарії Euroclear. 

Єллен наголосила, що натомість Росія не має прав відсотки від інвестування цих коштів, які щорічно становлять від 2,5 до 3,5 млрд євро.

"Тож жодної юридичної проблеми тут немає", - пояснила вона.

Що відомо про конфіскацію російських активів

30 листопада в сенаті США представили законопроєкт про конфіскацію російських активів. Уже 11 січня адміністрація Байдена підтримала  конфіскацію активів РФ для передачі Україні.

Тим часом Єврокомісія має план залучити 15 млрд євро із заморожених активів Росії, щоб направити їх як фінансову допомогу для України.

Водночас у Росії підрахували, що Захід може втратити активи та інвестиції на суму щонайменше $288 млрд, якщо конфіскує заморожені російські активи для допомоги у відновленні України, та заявили, що Москва вдасться до заходів у відповідь.

22 січня стало відомо, що очільники МЗС країн ЄС наближаються до розв'язання питання щодо способів використання заморожених активів РФ.

23 січня посол Бельгії в США Жан-Артур Режібо заявив, що країни Заходу мають ухвалити колективне рішення щодо конфіскації заморожених російських активів, більшість яких зберігається у брюссельському розрахунковому центрі Euroclear.

24 січня комітет Сенату США схвалив законопроєкт щодо конфіскації російських активів та їх передачі Україні.

30 січня комітет з політичних питань Парламентської асамблеї Ради Європи ухвалив проєкт резолюції, який передбачає конфіскацію заморожених російських активів і їхню передачу новому фонду для відновлення України.

У Європі зберігається 191 із 260 млрд євро заморожених закордонних активів Росії, прибуток з яких у 2023 році становив 4,4 млрд євро, їх хочуть передавати Україні.

Країни Великої сімки та ЄС обговорюють план використання заморожених активів російського центрального банку на суму понад 250 млрд доларів як заставу для фінансування відновлення України.

12 лютого Рада ЄС ухвалила рішення щодо регулювання майбутнього механізму з використання прибутків від заморожених російських активів на території ЄС на користь України.

11 березня очільник Мінвідновлення Олександр Кубраков заявив, що відсотки від заморожених російських активів Україна може отримати цього року, але реальніше - вже наступного.

3 травня Bloomberg писав, що США ведуть з країнами G7 переговори щодо виділення Україні $50 млрд із заморожених російських активів.

9 червня президент Франції Емманюель Макрон та його американський колега Джо Байден висловили сподівання, що всі країни Великої сімки погодяться на фонд для України обсягом $50 млрд з прибутків від заморожених активів РФ.

15 червня міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер підтвердив, що країни Великої сімки погодились виділити для України $50 млрд із прибутків від заморожених активів РФ.

Теги:
Україна
Росія
Війна з Росією
США
допомога Україні
підтримка України
Економіка
допомога США Україні
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