Падіння режиму Асада: як реагують у різних країнах

Реакція Макрона

Президент Франції Емманюель Макрон вже відреагував на події у Сирії та побажав сирійському народу "миру, свободи і єдності".

"Варварська держава повалена. Нарешті. Я віддаю належне сирійському народові, його мужності і терпінню. У цей час невизначеності я бажаю йому миру, свободи і єдності", – заявив Макрон.

L’État de barbarie est tombé. Enfin.



Je rends hommage au peuple syrien, à son courage, à sa patience. Dans ce moment d’incertitude, je forme pour lui des vœux de paix, de liberté et d’unité.



La France restera engagée pour la sécurité de tous au Moyen-Orient. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 8, 2024

Він також додав, що "Франція залишатиметься відданою безпеці всіх на Близькому Сході".

Реакція МЗС України

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга також відреагував на падіння режиму Башара Асада та наголосив на необхідності відновити безпеку у Сирії. Про це він написав у соцмережі X.

"Асад пав. Так завжди було і буде з усіма диктаторами, які роблять ставку на Путіна. Він завжди зраджує тих, хто на нього покладається. Зараз головна мета – відновити безпеку в Сирії та дієво захистити людей від насильства", - зазначив очільник українського МЗС.

Він також наголосив, що "необхідно докласти всіх зусиль для стабілізації регіону, забезпечити інклюзивний політичний діалог у Сирії заради функціонуючих державних інституцій".

"Ми висловлюємо готовність прокласти шлях до відновлення відносин у майбутньому та підтверджуємо підтримку сирійського народу", - резюмував Сибіга.

Шольц назвав зміну влади в Сирії "доброю новиною"

Відповідну заяву канцлера Німеччини оприлюднив Spiegel.

За словами Шольца, сирійський народ зазнав жахливих страждань. Повалений диктатор Асад "жорстоко пригнічував власний народ".

"На його совісті незліченна кількість людських життів і він змусив багатьох людей тікати з Сирії, багато з яких також прибули до Німеччини", - зазначив Шольц.

Тепер, за його словами, важливо, щоб в Сирії було "швидко відновлено закон і порядок". Він також додав, що усі релігійні громади і меншини повинні користуватися захистом зараз і в майбутньому.

Канцлер Німеччини вважає, що політичне вирішення конфлікту в Сирії залишається можливим відповідно до Резолюції Ради Безпеки ООН 2254. Зазначимо, що резолюція, яка була ухвалена у 2015 році, передбачає розробку конституції і проведення виборів під наглядом Організації Об'єднаних Націй.

Що відбувається у Сирії

У Сирії триває масштабна військова операція опозиційних сил проти урядових військ. Сирійська опозиція почала активний наступ уранці 27 листопада і після двох днів зіткнень узяла під контроль 56 населених пунктів у провінціях Алеппо й Ідліб та підійшла до околиць Алеппо.

У суботу, 30 листопада, російська авіація вперше з 2016 року завдала авіаударів по місту Алеппо, до центру якого дійшли сирійські повстанці. Водночас РФ пообіцяла режиму Асада додаткову військову допомогу.

Того ж дня Reuters з посиланням на військові джерела повідомило, що сирійські повстанці захопили місто Мараат аль-Нуман в провінції Ідліб, таким чином узявши під свій контроль всю цю провінцію.

Російська влада вирішила відправити у відставку командувача угруповання військ у Сирії Сергія Киселя на тлі втрат і зростання паніки серед російських військових. Ситуація для російського контингенту в Сирії погіршується - повстанські війська наступають на півдні країні, міські бої відбулися в Хамі, Хомсі та Сувейді.

Міністерство закордонних справ України заявило, що відповідальність за деградацію безпекової ситуації в Сирії несуть Росія та Іран.

4 грудня збройні сили США завдали удару з метою самозахисту проти систем озброєнь у східній Сирії. 5 грудня сирійські повстанці увійшли в ключове центральне місто Хама. Сили режиму Асада вийшли з міста. Наступного дня МЗС України закликало громадян утриматися від поїздок до Сирії.

Станом на 6 грудня сирійські повстанці, очолювані джихадистським угрупованням "Хайят Тахрір аль-Шам" (ХТС), наблизились до Хомса, третього за величиною міста Сирії. Крім того, підтримуваний США альянс на чолі з сирійськими курдами захопив Дейр-ель-Зор, головне місто на сході Сирії та головний пункт перетину кордону з Іраком.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган запропонував допомогти сирійському лідеру Башару Асаду в формуванні майбутнього Сирії, однак його пропозиція була відхилена.

7 грудня сирійські опозиційні сили оголосили про взяття під контроль міста Дараа, розташованого на південному заході країни, що наближає їх до столиці Дамаска.

У неділю, 8 грудня, сирійські повстанці заявили, що увійшли в столицю країни Дамаск і оголосили про падіння уряду диктатора Башара Асада. Президент нібито покинув країну.