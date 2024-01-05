У Пентагоні спростували інформацію про утилізацію "непридатних" ракет ATACMS

Про це він повідомив на брифінгу Пентагону.

"Я бачив ці повідомлення в ЗМІ. Ми ознайомились з ними, і це неправда. Ці повідомлення неправдиві", - зазначив Райдер.

Він не уточнив, чи планується передача згаданих ракет Україні.

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Напередодні видання Newsweek опублікувало матеріал, у якому йшлося про те, що США планують утилізувати "сотні" далекобійних ракет ATACMS, оскільки термін їхньої експлуатації спливає. Журналісти, посилаючись на думки експертів, вдавалися в питання, чи не доречніше було б передати їх Україні.

ATACMS в Україні: що відомо

У ніч з 16 на 17 жовтня українські захисники завдали вдалих ударів по російських гелікоптерах та аеродромах у Луганську та Бердянську. Іноземні ЗМІ писали, що під час цієї атаки Україна вперше використала проти російських військ американські далекобійні ракети ATACMS, які США таємно відправили кілька днів тому.

Згодом Білий дім підтвердив передачу Україні ракет ATACMS, а президент України Володимир Зеленський – їх застосування проти російських військ. Пізніше стало відомо, що Україна отримала від США близько 20 далекобійних ракет ATACMS.

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Російський диктатор Володимир Путін назвав постачання Україні ракет ATACMS помилкою США і зазначив, що це створює додаткову загрозу для РФ.

Водночас президент України Володимир Зеленський домовився з президентом США Джо Байденом про постачання ракет ATACMS на постійній основі. Проте міністерство оборони США наголошує, що ракети мають застосовуватися виключно в межах суверенної української території.