Україна має розглядати Угорщину як стратегічного опонента й імовірну потенційну загрозу, - експерт-міжнародник Несвітайлов

Таку думку висловив політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов у етері телеканалу "Еспресо".

"Угорщина - це просто боязка версія РФ. Україна має розглядати Угорщину як стратегічного опонента і, можливо, навіть потенційну загрозу, незважаючи на те, що Угорщина є членом Європейського Союзу та НАТО", - вважає він.

Угорщина послідовно діє на шкоду інтересам України. Це проявляється не тільки в тому, що вони накладають вето чи закликають європейські країни не надавати Україні зброю, зазначив Несвітайлов.

"Орбан навіть своїх лобістів відправляв у США, щоб там перешкодити постачанню зброї для України. Тому це виглядає як чітка послідовна позиція. Я не вірю, що вона може змінитися шляхом якихось переговорів", - сказав експерт-міжнародник.

Угорщина проводила таку ж саму політику, як Російська Федерація. Все відрізнялося лише масштабом, бо в них менше грошей, і певним рівнем сміливості. Адже в них не настільки потужні збройні сили й немає ядерної зброї. Це єдине, що їх обмежує у певних діях, зауважив Несвітайлов.

"Їхні імперські настрої нікуди не зникли, це притаманно як Орбану особисто, його уряду, так і значній частині населення. Усі ми пам'ятаємо шалик із зображенням "Великої Угорщини", де зображена територія України. В кабінеті Орбана, якщо не помиляюсь, вісить мапа великої Угорщини, до якої також входить територія України. Свого часу, вони у своїх підручниках використовували дуже багато брехні й маніпуляцій щодо України, неодноразово були скандали. Вони, так само як і Росія, проводили незаконну паспортизацію на території Прикарпаття й Закарпаття, мовну, культурну експансію. Гімн Угорщини вмикали в деяких сільських, селищних радах, вивішували прапори тощо", - нагадав політолог.

Саме тому, за його словами, працювати з Угорщиною можна виключно за допомогою тиску.