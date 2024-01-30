Україна має розглядати Угорщину як стратегічного опонента й імовірну потенційну загрозу, - експерт-міжнародник Несвітайлов
Угорщина - боязка версія РФ, яка послідовно діє на шкоду інтересам України
Таку думку висловив політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов у етері телеканалу "Еспресо".
"Угорщина - це просто боязка версія РФ. Україна має розглядати Угорщину як стратегічного опонента і, можливо, навіть потенційну загрозу, незважаючи на те, що Угорщина є членом Європейського Союзу та НАТО", - вважає він.
Угорщина послідовно діє на шкоду інтересам України. Це проявляється не тільки в тому, що вони накладають вето чи закликають європейські країни не надавати Україні зброю, зазначив Несвітайлов.
"Орбан навіть своїх лобістів відправляв у США, щоб там перешкодити постачанню зброї для України. Тому це виглядає як чітка послідовна позиція. Я не вірю, що вона може змінитися шляхом якихось переговорів", - сказав експерт-міжнародник.
Угорщина проводила таку ж саму політику, як Російська Федерація. Все відрізнялося лише масштабом, бо в них менше грошей, і певним рівнем сміливості. Адже в них не настільки потужні збройні сили й немає ядерної зброї. Це єдине, що їх обмежує у певних діях, зауважив Несвітайлов.
"Їхні імперські настрої нікуди не зникли, це притаманно як Орбану особисто, його уряду, так і значній частині населення. Усі ми пам'ятаємо шалик із зображенням "Великої Угорщини", де зображена територія України. В кабінеті Орбана, якщо не помиляюсь, вісить мапа великої Угорщини, до якої також входить територія України. Свого часу, вони у своїх підручниках використовували дуже багато брехні й маніпуляцій щодо України, неодноразово були скандали. Вони, так само як і Росія, проводили незаконну паспортизацію на території Прикарпаття й Закарпаття, мовну, культурну експансію. Гімн Угорщини вмикали в деяких сільських, селищних радах, вивішували прапори тощо", - нагадав політолог.
Саме тому, за його словами, працювати з Угорщиною можна виключно за допомогою тиску.
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15 грудня 2023 року Віктор Орбан наклав вето на ухвалення рішення ЄС щодо програми бюджетної допомоги Україні на €50 млрд.
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15 грудня повідомлялося, що у ЄС знайшли спосіб обійти блокування Орбаном €50 млрд допомоги для України та назвали термін проведення позачергового саміту.
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21 грудня Орбан вигадав нове пояснення, чому виступає проти вступу України в ЄС. Цього ж дня він заявив, що готовий зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.
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18 грудня стало відомо, що спеціальний саміт Єврокомісії, на якому обговорять виділення Україні 50 млрд євро на 4 роки, відбудеться 1 лютого 2024 року.
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9 січня повідомлялося, що Угорщина може зняти своє вето на пакет допомоги від ЄС Україні в розмірі 50 млрд євро за умови, що фінансування буде переглядатися щороку.
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10 січня попри спротив Угорщини в Брюсселі проголосували за початок переговорів із Європарламентом про надання Україні макрофінансової допомоги на найближчі чотири роки на суму €50 млрд.
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Своєю чергою Орбан запевнив, що не проти допомоги Україні в принципі, але наполіг, що будь-яке фінансування України має бути відокремлено від бюджету ЄС і пропорційним економіці країн-членів.
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Словацький прем’єр-міністр Роберт Фіцо після зустрічі з Віктором Орбаном у Будапешті заявив, що підтримує його "законну" боротьбу
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29 січня Євросоюз підготував план дій проти Угорщини, якщо вона не погодить надання допомоги Україні. Головна мета - завдати шкоди економіці Будапешта та зняти вето.
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