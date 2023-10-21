"Триває підготовка, вживаються певні заходи": дипломат Мільман про наземну операцію Ізраїлю в Газі

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Безумовно, наземна операція буде, вона готується. Були призвані 300 тис. резервістів, які розподілені на північний та південний фронти сектору Гази, також на півночі є загроза від "Хезболли". Відповідно, зараз триває підготовка Ізраїлю до цієї операції. Сьогодні вже були опубліковані основні плани входження наземної операції. ВПС Ізраїлю продовжує бомбардувати військову інфраструктуру ХАМАСу, щоб полегшити рух ізраїльських військ на території Гази. Ця операція буде. Ми розуміємо, що, на жаль, будуть жертви з нашого боку, будуть загиблі та поранені солдати. Це дуже важке рішення, але у нас немає іншого вибору", - сказав Аркадій Мільман.

За його словами, Ізраїль вживає певних заходів. Днями був оголошений гуманітарний коридор, через який мешканців північної частини Гази попросили перейти до південної частини, тому що військова операція почнеться з півночі.

"Вже 600 тис. людей змогли залишити північну частину Гази. Можливо, ще раз буде оголошений гуманітарний коридор. Всі палестинці Гази чудово розуміють, що після такої звірячої атаки ХАМАСу буде ізраїльська наземна операція. Крім того, треба брати до уваги, що є верхнє місто Газа, а є і підземне місто. Основна маса цих терористів перебуває саме у підземному місті. Вони мають частину інфраструктури на верху, а частину під землею у бункерах та тунелях. Там 30-40 тис. цих терористів з родинами та з обслуговуючим персоналом, тобто це багато людей, можливо, кількість може дійти й до 70-80 тис., якщо не 100 тис. людей. І це ми беремо у розрахунок", - зауважив дипломат.

Мільман зазначив, що на цей момент є розуміння та солідарність у західних лідерів, що Ізраїль зараз не може не провести цю операцію.

Війна в Ізраїлі

7 жовтня палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу в кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі. Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу виступив з заявою щодо вторгнення бойовиків ХАМАСу в Ізраїль та заявив, що країна перебуває "у стані війни". Уряд країни застосував так званий пункт 40 Алеф, офіційно оголосивши про стан війни від 06:00 7 жовтня. Востаннє це ставалося 50 років тому, під час Війни Судного дня 1973-го.

Вранці 8 жовтня ліванська Хезболла оголосила про приєднання до сил ХАМАС і взяла на себе відповідальність за обстріл ракетами та мінометами бази ЦАХАЛ на півночі Ізраїлю. Палестинський Ісламський джихад також заявив, що його бойовики приєдналися до нападу ХАМАСу на Ізраїль.

Через ситуацію на Близькому Сході Рада Безпеки ООН скликала екстрене засідання. Проте після нього не було вжито жодних дій та ніяких рішень. Водночас уряд Великої Британії заявив, що буде підтримувати Ізраїль у його боротьбі з терористами та готовий надати йому всю необхідну допомогу.

Уночі та вдень того ж дня збройні сили Ізраїлю атакували сектор Гази. Головними цілями стали командні пункти, будинки командирів, бойовиків та рядових солдатів терористичної організації ХАМАС. Міністерство оборони Ізраїлю наказав військовим взяти сектор Гази у блокаду.

9 жовтня армія Ізраїлю повернула під контроль всі райони на кордоні із сектором Гази. При цьому не виключено, що на ізраїльській території все ще перебувають бойовики ХАМАСу. Ізраїль також оголосив про повну енергетичну та продовольчу блокаду сектора Гази.

Лідери Сполучених Штатів, Великої Британії, Німеччини, Франції та Італії оприлюднили спільну заяву, в якій висловили єдину підтримку Ізраїлю і засудили дії ХАМАСу.

Байден заявив, що Ізраїль має знищити терористичне угруповання ХАМАС, проте потрібно зберегти палестинську державу і владу.

17 жовтня бойовики ХАМАСу заявили, що Ізраїль завдав авіаційного удару по лікарні в Газі, унаслідок чого загинули щонайменше 500 людей. ЦАХАЛ розпочав розслідування. 18 жовтня Байден прибув до Ізраїлю й провів зустріч з Нетаньягу. За словами Байдена, удар по лікарні "Аль-Ахлі" у Газі завдав не ЦАХАЛ.

18 жовтня Байден заявив, що США направлять $100 млн як гуманітарну допомогу цивільним особам у Газі й на Західному березі. Він також планує звернутися до конгресу з проханням ухвалити новий "безпрецедентний" пакет підтримки Ізраїлю у сфері оборони.

20 жовтня міністерство оборони та Армія оборони Ізраїлю оголосили, що розпочнуть евакуацію жителів із північного міста Кір’ят-Шмона, яке розташоване на кордоні з Ліваном.