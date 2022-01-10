"Це знищення свободи слова на замовлення влади": термінова заява ТОВ "Вільні медіа"
ТОВ "Вільні медіа", засновниками якого є журналісти і народні депутати, назвало знищенням свободи слова і зачисткою незалежних ЗМІ на замовлення влади арешт компаній ДП "ТРК" НБМ-ЗАПОРІЖЖЯ" та ТОВ ТЕЛЕКОМПАНІЯ "АВТОР ТВ", які мають стосунок до трансляції програм "Прямого" і 5 каналу
Еспресо.TV наводить повний текст заяви ТОВ "Вільні медіа".
"ТОВ "Вільні медіа" розцінюють рішення судді Бортницької про арешт компаній ДП "ТРК" НБМ-ЗАПОРІЖЖЯ" та ТОВ ТЕЛЕКОМПАНІЯ "АВТОР ТВ", що мають прямий стосунок до трансляції програм наших каналів, як перші кроки з припинення мовлення незалежних телеканалів та зачистки інформаційного простору країни.
Ми вважаємо це прямим замовленням влади, яка вже давно робить спроби перешкоджати діяльності незалежних медій з бажанням повної монополізації інформаційної сфери.
Прикметно, що знищити свободу слова в країні прагнуть люди, які прийшли до влади завдяки медійному плюралізму і які самі прямо причетні до медіа-бізнесу.
Всім давно відомо, що Петро Порошенко передав частку в капіталі цих юридичних осіб холдингу "Вільні медіа", засновниками якого є десяток відомих журналістів і народних депутатів.
Ми вважаємо, що прокурори і суддя умисно наклали арешт на медіаактиви, що вже не належать Петру Порошенку, а отже, є прямою цензурою по своїй суті, метою якої є зупинення нашого ефірного мовлення.
Нас пробували закрити ще в часи Віктора Януковича, але всім добре відомо, чим закінчують політики, які намагаються знищити ЗМІ.
Арешт компаній, які мають прямий стосунок до холдингу "Вільні медіа, є цілковито незаконним, і ми подаємо скаргу до Апеляційного суду з вимогою скасувати рішення судді Бортницької.
А також ми вимагаємо розслідування дій Бєлкіна, Потапенко, Сафаряна і Бортницької на предмет наявності складу злочину, передбаченого статтею 171 КК України (Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів)".
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