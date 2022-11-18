Влада Києва готується до різних сценаріїв зі світлом, у тому числі до повного відключення
Столична влада готується до різних сценаріїв, у тому числі до повного відключення електроенергії
Про це сказав перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в інтерв'ю телеканалу "Київ".
За його словами, влада допускає найгірший варіант розвитку подій, але зараз перейшла до стабілізаційних відключень електрики за графіком.
"Ми готуємось до різних сценаріїв, у тому числі до повного відключення. Але зараз ми перейшли до стабілізаційних відключень, світло відключатиметься за графіком не більше 4 годин", - сказав Поворозник.
При цьому урядовець закликав городян продовжити економити електроенергію.
"Але у зв'язку зі зниженням температури електроспоживання значно збільшується. Тому нам зараз, як ніколи, потрібно економити електроенергію. Тому що збільшення споживання може призвести до аварійних відключень, якщо система не справлятиметься", - додав він.
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