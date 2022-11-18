Про це сказав перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в інтерв'ю телеканалу "Київ".

За його словами, влада допускає найгірший варіант розвитку подій, але зараз перейшла до стабілізаційних відключень електрики за графіком.

"Ми готуємось до різних сценаріїв, у тому числі до повного відключення. Але зараз ми перейшли до стабілізаційних відключень, світло відключатиметься за графіком не більше 4 годин", - сказав Поворозник.

При цьому урядовець закликав городян продовжити економити електроенергію.

"Але у зв'язку зі зниженням температури електроспоживання значно збільшується. Тому нам зараз, як ніколи, потрібно економити електроенергію. Тому що збільшення споживання може призвести до аварійних відключень, якщо система не справлятиметься", - додав він.

17 листопада у Києві ще булиекстрені відключення світла та без графіка.

15 листопада росіяни вразили низку областей України. Вибухи пролунали у Києві , Львові , Рівному , Харкові та області , Кривому Розі , Житомирі та інших містах. Цілилися об'єктами енергетичної інфраструктури.

Відновлення об'єктів енергетики після російських ракетних ударів 15 листопада може зайняти від двох до двох тижнів, вважають в Офісі президента.

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