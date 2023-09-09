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У Новій Каховці партизани підірвали автомобіль з окупантами, які перевозили бюлетені для псевдовиборів на ТОТ

9 вересня, 2023 субота
18:33
Новини

Українське підпілля у Новій Каховці провело успішну диверсію проти окупаційної влади та організаторів псевдовиборів на ТОТ

Про це повідомив Центр Національного Спротиву.

Партизани тимчасово окупованої Нової Каховки підірвали автомобіль з представниками окупаційної адміністрації, на якому вони перевозили "бюлетені" до "виборчих дільниць" та домівок мешканців, під час "виборів", влаштованих Росією на ТОТ,.

Разом з автівкою та "бюлетенями" були ліквідовані один російський військовий, ще двоє отримали поранення.

Фото: Центр Національного Спротиву


Фото: Центр Національного Спротиву

 

Що відомо про "вибори" на ТОТ

30 вересня 2022 року президент РФ Путін, спираючись на результати так званого референдуму на ТОТ підписав "договори" про "входження до складу Росії" самопроголошених "ЛНР" і "ДНР", а також Херсонської та Запорізької областей.

2 жовтня 2022 року він вніс до держдуми законопроєкт про "прийняття до складу РФ" чотирьох областей України.

Вже 5 жовтня минулого року Путін підписав "закони" про так зване входження чотирьох областей України до складу Росії. Також він призначив Дениса Пушиліна "виконувачем обовʼязків голови ДНР", а Леоніда Пасічника - "виконувачем обовʼязків голови ЛНР". "Губернатором" Херсонщини став Володимир Сальдо, а Запоріжжя - Євген Балицький.

"Вибори" на ТОТ було призначено на 10 вересня 2023 року, але підготовку до них було розпочато набагато раніше.

4 вересня Центр нацспротиву заявив, що ворог на тимчасово окупованих територіях не зміг знайти серед місцевих достатньої кількості "громадських спостерігачів" на так звані вибори, тому запросив із РФ.

Тим часом уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що серед кандидатів до представницьких псевдоорганів на тимчасово окупованих територіях є російські військові, які брали участь у вторгненні в Україну, де вбивали й катували людей.

Британська розвідка спрогнозувала результати "виборів" на ТОТ України: найбільше голосів, ймовірно, набере партія "Єдина Росія".  

7 вересня Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради, зазначив, що окупаційна влада вже намалювала 15% явки місцевого населення на "вибори". 

8 вересня Україна закликала міжнародних партнерів запровадити санкції проти організаторів псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях.

8 вересня, на засіданні Ради Безпеки ООН було обговорено спроби Росії організувати місцеві псевдовибори на окупованих територіях. Кислиця закликав ввести жорсткі санкції.

Самопроголошені губернатори Херсонської та Запорізької областей, а також ватажки терористичних угрупувань "ДНР/ЛНР" очолили списки кандидатів від "Єдиної Росії".

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