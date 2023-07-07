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Уряд Німеччини схвалив закупівлю боєприпасів для артилерії і танків ЗСУ

7 липня, 2023 п'ятниця
19:47
Війна з Росією Німеччина солдат армія

Бюджетний комітет Німеччини схвалив закупівлю боєприпасів на 783,3 млн євро: частину з них буде передано Україні

Про це повідомляє Europäische Sicherheit und Technik.

5 липня федеральне Міністерство оборони і Міністерство фінансів Німеччини представили відповідальним комітетам для ухвалення рішення дев'ять пропозицій на закупівлю боєприпасів.

Боєприпаси призначені для самохідної гаубиці PzH 2000, бойової машини піхоти Puma, основного бойового танка Leopard 2 і стрілецької зброї.

Закупівлі переважно призначені для України або замість боєприпасів, що поставляються в Україну. Для України призначено боєприпасів на суму 203,1 млн євро.

Боєприпаси для 155-мм артилерійських гармат з приладдям (повний постріл) і додатковими неконтактними детонаторами закуповують за кількома рамковими контрактами на суму 322,2 млн євро.

До 2026 року Бундесвер має отримати майже 50 тис. снарядів, а до 2025 року Україна – майже 25 тис. снарядів. Rheinmetall Waffen Munition і ARGE DiNa155mm GbR – з Diehl і Nammo – були замовлені як підрядники, і вони, своєю чергою, залучають численних національних і міжнародних (наприклад, з Іспанії та Південної Африки) субпідрядників.

Рамкові угоди допускають замовлення до 333 333 снарядів і, крім Федеративної Республіки Німеччини, також включають Україну та інші країни як замовників.

На 120-мм танкові боєприпаси для бортової гармати Leopard 2 виділено 381,1 млн євро, майже третина з яких призначена для України.

До 2025 року бундесвер отримає понад 40 тис. боєприпасів типів DM11 (багатоцільові) і DM73/DM63A1 (KE), а також відповідні навчальні боєприпаси.

Україна отримає 16 500 боєприпасів боєкомплекту КЕ і багатоцільового призначення. Крім того, в рамках рамкових угод максимальні обсяги бойових боєприпасів для Бундесверу було збільшено зі 120 800 до 142 500 і для України до 44 тис для окремих типів боєприпасів.

Допомога Німеччини Україні

Країна з початку повномасштабної війни надає Україні військову допомогу. Зокрема, українські бійці одержують німецьку бронетехніку, у тому числі танки Leopard 2 та БМП Marder.

З останнього, 24 березня Німеччина передала Україні кулемети, інженерні машини та антидронові системи.

Вже у квітні країна відправила в Україну черговий пакет військової допомоги, до якого увійшли вантажівки, розвідувальні дрони та боєприпаси.

14 травня Німеччина оголосила про новий пакет допомоги Україні на 2,7 млрд євро, до якого увійшли 4 зенітних ракетних комплекси IRIS-T-SLM, 30 танків Leopard та 20 БМП Marder. А 23 травня країна передала радар для ППО TRML-4D, розвідувальні безпілотники Vector та інше.

У червні Україна отримала обіцянку про чергову партію допомоги для фронту, зокрема боєприпаси для Leopard, 66 БТР та близько 100 одиниць спецтехніки. 

А вже згодом міністерство оборони Німеччини замовило у концерну Rheinmetall 20 бойових машин піхоти Marder для України. Ймовірно, БМП доставлять в країну до кінця липня.

Також у червні Німеччина оголосила про намір надати Україні 381 млн євро гуманітарної допомоги. Водночас 7 липня голова МЗС Німеччини Анналена Бербок виступила проти надання Україні касетних боєприпасів, постачання яких розглядає адміністрація президента США Джо Байдена.

7 липня уряд ФРН оприлюднив черговий пакет військової допомоги для України, який серед іншого містить інженерну техніку та засоби боротьби з дронами.

Цього ж дня очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок виступила проти надання Україні касетних боєприпасів, постачання яких розглядає адміністрація президента США Джо Байдена.

Німеччина
допомога Україні
зброя для України
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