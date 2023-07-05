Ситуація на Запорізькій АЕС: що відомо про ймовірний теракт

Еспресо зібрав усю необхідну інформацію, яку варто знати, станом на цей час. А саме: як діяти у випадку техногенного лиха, реакції від світових лідерів та яких наслідків від катастрофи треба остерігатись.

Що варто знати про Запорізьку АЕС

Запорізька атомна електростанція розташована поруч із містом Енергодар. ЇЇ будівництво завершено у 1980-их роках. Складається з шести атомних енергоблоків по 1 млн кВт кожен. Щорічно станція генерувала п'яту частину виробництва електроенергії в Україні, або ж іншими словами – половину з того, що виробляли українські АЕС.

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4 березня 2022 року атомну й теплову електростанції захопили російські окупанти під час боїв за місто. ЗАЕС обстрілювали, внаслідок чого було пошкоджено чимало об'єктів на її території. А вже 12 березня ворожий "Росатом" взяв атомну станцію під свій контроль. Торік у липні росіяни перебазували важку військову техніку з боєкомплектом, зброю та вибухівку до машинної зали енергоблоку №1.

Вже у травні цього року стало відомо, що вони розмістили вибухівку в приміщенні турбінного відділення четвертого енергоблоку. Зараз начинена вибухівкою вже вся територія, яка перебуває під контролем близько 500 озброєних бойовиків російської армії.

Наскільки реальна катастрофа на ЗАЕС?

Ще загрозливішою ситуація на АЕС стала в червні 2023 року, після того, окупаційні війська РФ підірвали Каховську ГЕС.

"Вода з Каховського водосховища необхідна для того, щоб станція отримувала підживлення для конденсаторів турбін і систем безпеки ЗАЕС", – пояснювали в "Енергоатомі".

9 червня 2023 року, через зниження рівня води, що спричинив підрив Каховської ГЕС російськими окупантами, Державна інспекція ядерного регулювання України видала розпорядження "Енергоатому" вивести у "холодний зупин" енергоблок № 5 ЗАЕС. Інші енергоблоки в цей режим перевели ще раніше.

Як заявляв начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов, російські окупанти додатково замінували Запорізьку АЕС, встановивши вибухівку на охолоджувач станції. У випадку детонації існує загроза підриву або аварії.

Через кілька днів про те, що 4 енергоблоки і охолоджувач Запорізької АЕС заміновані повідомив президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що Росія розглядає сценарій терористичного акту, який спричинить викид радіації. Зеленський наголосив, що підрив Запорізької АЕС може призвести до найбільшої техногенної катастрофи усіх часів.

За останньою інформацією від української розвідки, Росія завершила підготовку до теракту на Запорізькій АЕС, розмістивши техніку з вибухівкою на чотирьох із шести енергоблоків. В разі підриву охолоджувача ядерні реактори можуть розплавитися за період від десяти годин до 14 днів.

Про можливу підготовку теракту найближчим часом 4 липня повідомили у Збройних силах України. На зовнішній крівлі третього та четвертого енергоблоків ЗАЕС були розміщені сторонні предмети, схожі на вибухові пристрої.

"План теракту на ЗАЕС повністю розроблений та затверджений. Для прискорення катастрофи вони можуть використати технічні засоби", – заявив в інтерв'ю The New Statement начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов.

Підтверджує побоювання українців і усього цивілізованого світу ще й те, що росіяни вивозять із ЗАЕС всю документацію та закликають виїжджати робітників. Відомо, що вже багато з них покинули станцію.

Чи допоможуть міжнародні організації?

Сприяти мирному використанню ядерної енергії та перешкоджати її використанню в будь-яких військових цілях покликана Міжнародна агенцію з атомної енергії (МАГАТЕ). Вона створена в 1957 році. Представники організації неодноразово відвідували ЗАЕС з інспекціями. Утім в Офісі президента України МАГАТЕ називали неефективною та некомпетентною, адже агенція продемонструвала свою неспроможність хоч якось вирішити критичну ситуацію в Енергодарі.

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Як можна уникнути катастрофи?

15 червня гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі втретє відвідав Запорізьку АЕС, провівши дев'яту ротацію місії ISAMZ. В офіційному звіті зазначено, що на даний момент вода з випускного каналу сусідньої Запорізької ТЕЦ постачає бризкальні басейни ЗАЕС, які охолоджують шість зупинених реакторів і відпрацьоване паливо, а також підтримує повний окремий басейн-охолоджувач, в основному компенсуючи випаровування. Водовідвідний канал і водойма-охолоджувач разом можуть забезпечувати охолодження протягом кількох місяців, незважаючи на фактичне зникнення Каховського водосховища. Додаткову охолоджуючу воду можна також закачувати з підземної водопровідної системи та власних свердловин станції. У останньому звіті МАГАТЕ, за 4 липня, повідомлень про будь-які загрози для ЗАЕС немає. Йдеться лише про відключення лінії електропередач станції.

Вирішити ситуацію на Запорізькій АЕС може лише повне виведення російських військ і техніки, заявили у ЄС під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні ще 2 березня цього року.

Поряд з тим, президент Енергоатома Петро Котін вважає, що найімовірніший сценарій звільнення окупованої росіянами Запорізької АЕС є її оточення українськими військами. "Ніхто не збирається атакувати ЗАЕС. Я думаю, що це буде оточення станції. Причому на дуже великій відстані від станції. Після чого росіяни її залишать. Через те, що фактично вся інша територія навколо буде контролюватися ЗСУ. Тільки такий сценарій я для себе можу уявити. Іншого не може бути", - сказав він.

У аналітичному звіті Інституту вивчення війни від 23 червня, йдеться про те, що у разі терористичного акту в Енергодарі окупаційне військо РФ не зможе контролювати його наслідки. Ймовірно, сигналами про підготовку до диверсій на станції, росіяни намагаються спонукати ЗСУ відмовитися від проведення контрнаступальних операцій у цьому районі.

Навмисний радіаційний інцидент може також залишити багато територій на окупованому півдні України непридатними для проживання, що ще більше погіршить здатність Росії зміцнити окупацію півдня України, вважають у Інституті.

Якими можуть бути наслідки ядерної катастрофи на ЗАЕС? (думки різняться)

Науковці і аналітики кажуть, що в Україні цілком можливий апокаліптичний сценарій. Аварія на ЗАЕС може торкнутися 40 країн світу й 1 млрд людей. Таку заяву зробив ексголова Державної інспекції ядерного регулювання України Григорій Плачков.

Він каже, що може статись плавлення активних зон реактора, а у найгіршому випадку, якщо не вистачить електроенергії й води, то почне плавитися паливо, а потім активна зона реактора.

Наслідки від підриву ЗАЕС відчує весь світ, переконаний і глава Військового комітету НАТО Роб Бауер. Про це він розповідав в інтерв’ю радіостанції LBC.

"Якщо це станеться, то це буде набагато більша проблема, ніж просто військова проблема чи щось лише для НАТО. Це те, до чого буде залучений світ, це матиме величезний вплив на Європу", – пояснив Бауер і додав, що йдеться про екологічну катастрофу та медичну проблему.

Деякі фахівці припускають, що наслідки ядерної катастрофи можуть бути в десять разів гірше за Чорнобиль. У разі аварії на атомній електростанції може статися викид радіоактивного цезію-137 у небезпечних для здоров'я людей кількостях, а площа потенційної зони відчуження може становити до 30 тисяч квадратних кілометрів.

Іншу думку вилосивив у ефірі Еспресо публіцист Віталій Портников. Він вважає, що серйозного вибуху на Запорізькій АЕС бути не може, а те, що відбувається на Запорізькій АЕС не можна порівнювати з Чорнобилем чи Фукусімою.

"Максимум, що можна зробити на Запорізькій АЕС – добитися того, що зона опромінення буде на території самої атомної станції. Ніякої великою зони опромінення, як малюють у різних виданнях, не буде. І масових загроз не існує. а виходу радіоактивного йоду не буде, навіть, якщо окупанти підірвуть усе", – припускає Віталій Портников.

Не очікує серйозних наслідків ексголовний інженер Чорнобильської АЕС Микола Штейнберг. Як він вважає, злочинні дії ворога на ЗАЕС не спричинять ту катастрофу, яка пов'язана з підривом чи з розгоном ядерного реактора.

"Я переконаний, що за ситуацією стежать всі країни, не тільки сусіди України. Сучасна апаратура дозволяє уловлювати наймінімальніші відхилення від норми, всі будуть це знати та бачити. Серйозних викидів не буде, однак готуватися повинні всі. Зазначу, що я не очікую серйозних наслідків. Чуттєвішим може бути скид частини радіаційної активності по руслу Дніпра, але там також великих обсягів не буде", - сказав колишній заступник міністра палива та енергетики України.

Майор армії США у відставці та військовий експерт Джон Спенсер узагалі вважає, що у випадку ядерної катастрофи НАТО застосує п'яту статтю.

"Мені було приємно бачити, що американські лідери звертаються публічно і називають Путіна терористом світового масштабу. Якщо Путін справді спричинить ядерну катастрофу, якщо він застосує ядерну зброю, то наслідки не змусять себе чекати. НАТО застосує п'яту статтю і буде негайна реакція, адже Путін та його генерали мають зрозуміти якими будуть наслідки таких дій. Путін чудово розуміє, що у будь-якому з цих двох сценаріїв: застосування тактичної ядерної зброї або ядерна катастрофа на ЗАЕС настане кінець його режиму", – сказав він.

Таку ж думку висловив і генерал та екскомандувач Сухопутних військ США в Європі Бен Ходжес – наслідки не змусять себе чекати, НАТО застосує п'яту статтю і буде негайна реакція.

"Кремлівське керівництво розуміє, що воно заплатить величезну ціну, якщо наважиться на такий радикальний крок", - вважає він.

Що робити у випадку катастрофи на Запорізькій АЕС?

На тлі новин про імовірний підрив ЗАЕС українці масово кинулись купувати йодиди калію. У МОЗ застерігають від неконтрольованого вживання цього препарату.

Ігор Молодан, експерт із виживання, вважає, що у випадку радіаційного забруднення довкілля потрібно знати алгоритм дій та не панікувати. Він каже, що вижити можна, навіть, якщо людина перебуває біля епіцентру чи у безпосередній близькості від АЕС, бо є певний час, щоб знайти укриття або переїхати у безпечне місце. А перш за все радить подивитися гідрометеорологічний прогноз щодо напрямку вітру. Для цього є 20-30 хвилин, поки охолодиться та підніметься радіаційна хмара.

Найнебезпечніше потрапити під перші радіаційні опади.

Якщо вас вдома застала надзвичайна ситуація, то необхідно обрати приміщення без вікон, наприклад, ванна чи туалетна кімната, комора, у яких потрібно закоркувати ганчір'ям всі вентиляційні отвори, також щілини навколо вхідних дверей.

У такому приміщенні потрібно себе запломбувати на деякий час, поки не будуть їздити рятівники та по гучномовцю розповідати людям, що далі робити. Якщо приймете рішення виходити, то треба максимально захистити очі, шкіру, дихальні шляхи від отруйного довкілля.

Імовірна катастрофа торкнеться кількох областей. У кожному регіоні, за словами уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, створено окремі штаби з евакуації, опрацьовано питання вивезення людей із зон радіусом у 30 і 50 км.