2024 рік має стати роком формування боєздатних сил формату "Рамштайн" і відкриття другого фронту проти Росії, - Безсмертний

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Це треба розуміти й у відповідь нарощувати потужності ракетної й протиповітряної безпеки та готувати відповідні дарунки московському фюреру, щоб не відчував свою безкарність. І абсолютно правильна теза про те, що нинішня ситуація потребує перенесення війни на територію Росії. Як це зробити – це вже справа військових, генеральних штабів, я не кажу лише про український, а й про штаби союзників. З моєї точки зору, 2024 рік має стати роком формування боєздатних сил формату "Рамштайн" і системи управління аж до того, що мелькнуло в західній пресі - стосовно ймовірного відкриття другого фронту. Де і як – знову-таки справа штабів", - наголосив Безсмертний.

Дипломат наголосив, що Захід має бути готовим до протистояння проти РФ.



"Але окрім допомоги Україні треба думати про те, як ці апетити московського фюрера щодо атаки Європи й інших точок треба вгамовувати. І для цього тренд, який зараз світиться по Близькому Сході, про що в недавньому інтерв’ю Беньямін Нетаньягу, прем’єр-міністр Ізраїлю, сказав - що ця війна на довгі місяці. Мова про війну між Ізраїлем і ХАМАС, і між Ізраїлем і "Хезболлою", і Ізраїлем і хуситами, хоча насправді це війна ірано-ізраїльська. Її чомусь соромляться називати. Світ нинішній мене дивує в небажанні реально дивитися на перебіг подій", - додав він.

Що відомо про голосування конгресу США за додаткову допомогу Україні

4 грудня Білий дім заявив, що без рішення конгресу до кінця 2023 року в адміністрації закінчаться гроші на надання зброї Україні для боротьби з Росією.

Після цього в конгресі поставили ультиматум президенту США Джо Байдену щодо допомоги Україні: спікер палати представників Майк Джонсон пригрозив відмовитися від підтримки фінансування допомоги Києву, якщо Білий дім не погодиться посилити безпеку кордонів.

6 грудня президент США Джо Байден звернувся до конгресу та закликав захистити свободу і зробити так, щоб РФ не захопила Україну. Попри це сенат провалив процедурне голосування за початок роботи над законопроєктом про надання екстреної допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню на $106 млрд.

8 грудня стало відомо, що адміністрація США розглядає можливість включення в законопроєкт про допомогу Україні та Ізраїлю фінансування заходів боротьби з міграцією на півдні країні, аби забезпечити голосування республіканців у конгресі.

15 грудня Білий дім звернув увагу на останні заяви президента РФ Володимира Путіна щодо його намірів в Україні та закликав конгрес не зволікати з ухваленням нової допомоги для України.

Лідер демократичної партії в сенаті Чак Шумер повідомив, що сенат США переніс різдвяні канікули й знову голосуватиме щодо пакета допомоги.

21 грудня координатор ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що адміністрація сподівається на погодження допомоги Україні на початку січня, коли конгрес повернеться до роботи після різдвяних канікул.

29 грудня президент США Джо Байден звернувся до конгресу після масованого терористичного удару РФ по Україні