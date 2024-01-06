Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією 2024 рік має стати роком формування боєздатних сил формату "Рамштайн" і відкриття другого фронту проти Росії, - Безсмертний
Ексклюзив

2024 рік має стати роком формування боєздатних сил формату "Рамштайн" і відкриття другого фронту проти Росії, - Безсмертний

6 січня, 2024 субота
18:00
Війна з Росією Роман Безсмертний

Дипломат Роман Безсмертний переконаний, що у 2024 році союзники мають консолідувати всі сили для протистояння проти Росії

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Це треба розуміти й у відповідь нарощувати потужності ракетної й протиповітряної безпеки та готувати відповідні дарунки московському фюреру, щоб не відчував свою безкарність. І абсолютно правильна теза про те, що нинішня ситуація потребує перенесення війни на територію Росії. Як це зробити – це вже справа військових, генеральних штабів, я не кажу лише про український, а й про штаби союзників. З моєї точки зору, 2024 рік має стати роком формування боєздатних сил формату "Рамштайн" і системи управління аж до того, що мелькнуло в західній пресі - стосовно ймовірного відкриття другого фронту. Де і як – знову-таки справа штабів", - наголосив Безсмертний.

Дипломат наголосив, що Захід має бути готовим до протистояння проти РФ.

"Але окрім допомоги Україні треба думати про те, як ці апетити московського фюрера щодо атаки Європи й інших точок треба вгамовувати. І для цього тренд, який зараз світиться по Близькому Сході, про що в недавньому інтерв’ю Беньямін Нетаньягу, прем’єр-міністр Ізраїлю, сказав - що ця війна на довгі місяці. Мова про війну між Ізраїлем і ХАМАС, і між Ізраїлем і "Хезболлою", і Ізраїлем і хуситами, хоча насправді це війна ірано-ізраїльська. Її чомусь соромляться називати. Світ нинішній мене дивує в небажанні реально дивитися на перебіг подій", - додав він.

Що відомо про голосування конгресу США за додаткову допомогу Україні

4 грудня Білий дім заявив, що без рішення конгресу до кінця 2023 року в адміністрації закінчаться гроші на надання зброї Україні для боротьби з Росією.

Після цього в конгресі поставили ультиматум президенту США Джо Байдену щодо допомоги Україні: спікер палати представників Майк Джонсон пригрозив відмовитися від підтримки фінансування допомоги Києву, якщо Білий дім не погодиться посилити безпеку кордонів. 

6 грудня президент США Джо Байден звернувся до конгресу та закликав захистити свободу і зробити так, щоб РФ не захопила Україну. Попри це сенат провалив процедурне голосування за початок роботи над законопроєктом про надання екстреної допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню на $106 млрд. 

8 грудня стало відомо, що адміністрація США розглядає можливість включення в законопроєкт про допомогу Україні та Ізраїлю фінансування заходів боротьби з міграцією на півдні країні, аби забезпечити голосування республіканців у конгресі.

15 грудня Білий дім звернув увагу на останні заяви президента РФ Володимира Путіна щодо його намірів в Україні та закликав конгрес не зволікати з ухваленням нової допомоги для України.

Лідер демократичної партії в сенаті Чак Шумер повідомив, що сенат США переніс різдвяні канікули й знову голосуватиме щодо пакета допомоги.

21 грудня координатор ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що адміністрація сподівається на погодження допомоги Україні на початку січня, коли конгрес повернеться до роботи після різдвяних канікул.

 29 грудня президент США Джо Байден звернувся до конгресу після масованого терористичного удару РФ по Україні

Росія
російська армія
Захід
окупанти
НАТО
допомога США Україні
зброя для України
Війна в Ізраїлі
Читайте також:
окупанти
6 січня, 2024 субота
Війська РФ найближчими тижнями готуються до наступу на Куп'янськ, - ISW
На фото: "Дизель шоу" висміюють кримчан
5 січня, 2024 п'ятниця
Підтримали анексію, голосували за "Единую Россию": у "Дизель шоу" поглузували з корінних кримчан, звинувативши їх у зраді
Віктор Ягун
5 січня, 2024 п'ятниця
"Ми бавимось у дуже небезпечну гру з суспільством": генерал-майор СБУ Ягун про поточний стан мобілізації
Київ
-1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.27
    Купівля 38.27
    Продаж 39.12
  • EUR
    Купівля 41.85
    Продаж 43.02
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
6 січня
18:07
OPINION
Валерій Пекар
Доведеться міняти систему або міняти прапор над столицею на чужий
18:00
Огляд
кіно, люди дивляться фільм
5 фільмів, які варто подивитися, коли відчуваєте себе самотніми
17:46
деокупаціїя Крим
У ГУР розповіли про втрати окупантів у Криму внаслідок української атаки 4 січня
17:42
Оновлено
Японія землетрус
Землетрус у Японії: кількість загиблих зросла до 126
17:41
Огляд
Еліна Світоліна
Світоліна ефектно повернулась на корт, Довбик найкращий в Ла Лізі та провал Коноплянки: головні новини спорту за тиждень
16:58
штучний інтелект
OpenAI планує запустити онлайн-магазин для кастомних версій ChatGPT
16:54
МЗС
Путін підписав указ про російське громадянство для викрадених з України дітей. У МЗС відреагували
16:37
Ексклюзив
Ігор Лапін
У першу чергу це відповідальність президента Зеленського як Верховного Головнокомандувача: офіцер ЗСУ Лапін про мобілізацію
16:20
Польські F-16 та МіГ-29 у одному строю
F-16 з Данії затримуються на пів року, - ЗМІ
16:14
Оновлено
наслідки російського удару
Росіяни скинули дві авіабомби на селище Північне на Донеччині: є загибла і поранена
16:14
Молдова
У Молдові припинив роботу тимчасовий центр для приймання біженців з України
16:04
OPINION
Богдан Данилишин
Чому бізнес погіршив оцінки поточних результатів
15:41
енергетики
На Київщині та Одещині енергетики працюватимуть у посиленому режимі. Причина
15:25
ЗСУ
Сили оборони на лівобережжі Херсонщини за добу знищили два російські пункти управління БПЛА та комплекс відеоспостереження "Муром-М"
15:20
Ексклюзив
Харків
На сьогодні у ворога немає сил наступати на Харків, - військовий оглядач Попович
15:10
Південна та Північна Корея
Другий день поспіль КНДР стріляє з артилерії в бік Південної Кореї
15:05
Alaska Airlines
Alaska Airlines призупинила польоти 65 літаків після того, як на одному з них випали запасні двері
14:57
Ексклюзив
Володимир Путін
Росія атакує Європу до 2025 року, - Безсмертний
14:25
Оновлено
Марʼяна Безугла
У ВРУ зареєстрували постанову про відкликання Безуглої з посади заступниці голови Комітету з питань нацбезпеки
14:17
Ексклюзив
Глен Грант
Нас цікавить велика риба: британський полковник Грант про удари по території РФ
14:01
OPINION
Андрій Кокотюха
Чому в воюючій Україні гумор конфліктує з почуттям гумору
13:49
планета WASP-121 b
Астрономи з NASA знайшли погодну активність на планеті за 880 світлових років від Землі
13:46
Повітряні сили ЗСУ за 2023 рік знищили 3 800 повітряних цілей РФ
13:28
Оновлено
чорне море, ракетоносій рф
Росія утримує у Чорному морі 5 кораблів, ракетоносіїв немає
13:23
Ексклюзив
В конгресі США сформована коаліція постачання до України ракет дальністю від 300 до 800 км, - Безсмертний
13:20
Авдіївка
Окупанти постійно змінюють напрямки під час спроб оточити Авдіївку, - Тарнавський
13:15
Глініс Джонс
У віці 100 років померла британська акторка Глініс Джонс, яка відома за фільмом "Мері Поппінс"
13:11
Ексклюзив
Окупанти, кримінал, росіяни
В Суходольську окупанти облаштовують катівню для своїх військових, - голова Луганської ОВА Лисогор
12:58
В Україні провели унікальну операцію дитині – пересадку печінки з одномоментною корекцією вади серця
В Україні провели унікальну операцію дитині – пересадку печінки з одномоментною корекцією вади серця
12:39
Су-34
Розвідка Британії пояснила, як збиття трьох російських Су-34 вплинуло на операції РФ на лівому березі Дніпра
12:36
На фото: республіканець Вівек Рамасвамі виконав пісню Емінема
Кандидат у президенти США Рамасвамі заявив, що планує вивести країну з НАТО, - Politico
12:04
OPINION
Костянтин Єлісєєв
Україна — Польща. Чорно-біла дипломатія не годиться
12:00
Ворог обстріляв Нікополь з артилерії: загинула людина
11:43
Володимир Зеленський
Зеленський закликав міжнародну спільноту передати Україні $300 млрд заморожених російських активів
11:03
Ексклюзив
кримський міст
Окупанти активно посилюють оборону Кримського мосту, - Гуменюк
10:59
ЗРК С-300 РФ
Росіяни зранку атакували Харківщину: ракети С-300 влучили між населеними пунктами
10:46
Ексклюзив
знищені окупанти
Ворог зменшив кількість штурмових дій в напрямку Синьківки та Петропавлівки, - очільник Купʼянської РВА Канашевич
10:45
Крістіан Олівер
Голлівудський актор Крістіан Олівер загинув у авіакатастрофі разом з двома дочками
10:40
Пінгвіни біля станції "Академік Вернадський"
"Очікується "бебі-бум": полярники показали пташенят пінгвінів, яких з кожним днем народжується все більше
10:09
Обстріл Херсонщини 6 січня
Війська РФ на Херсонщині зруйнували склад із гумдопомогою та модульні будинки, де жили переселенці
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV