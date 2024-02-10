Байден має можливість надати зброю Україні обходячи Конгрес, але хоче перекласти відповідальність на республіканців, - Фейгін
Російський опозиційний політик Марк Фейгін в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському зазначив, що затримка допомоги для України є теж вигідним моментом для адміністрації Байдена
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Для демократичної адміністрації затримка допомоги для України - це теж дуже вигідний момент. Тому, що у Байдена, поза рішенням Конгресу, є можливість допомагати зброєю й військовою допомогою Україні з бюджету Пентагону. Але він що заявляє? Байден каже: ні, ми цього не робитимемо, нехай уся відповідальність буде на республіканцях. Якщо вони відмовляються виділити ці 60 мільярдів, то нехай вони за все й відповідають. Тобто це і з боку демократів якась гра", - наголосив Фейгін.
За його словами, всередині демократичної адміністрації США є лінія, яка скерована на змушення України до переговорів з Москвою через поступки.
"Віддати ці 20% території, отримати поки що невідомо що, навіть немає параметрів можливих переговорів з Москвою, які були б вигідні Україні. Ми не знаємо, бо попередні умови про звільнення окупованих територій відкидаються з порогу Москвою. І взагалі Захід теж спокійно реагує на цей ультиматум з боку Москви", - зауважив Фейгін.
Російський опозиційний політик припустив, що для демократів і Байдена затримка допомоги для України - це дуже зручна позиція.
"За якої Байден скаже: я готовий допомагати, я навіть поступився щодо кордонів, я готовий на паркан на мексиканському кордоні, але ж вони не хочуть, ви ж бачите, як поводяться республіканці – в ультимативній манері. Отже, для якоїсь частини оточення Байдена, даючи йому додаткові бали, вигідно це представити так, що проблема лише в республіканцях. Звісно, складніший рисунок гри. І однозначний висновок: Україна стала заручником виборчої кампанії в США. І до листопаду, імовірно, це все буде таким чином відбуватися. Ми вже переживаємо лютий, ще пів року залишається щонайменше. Але рано чи пізно це повинно закінчитися", - додав Фейгін.
Законопроєкт ще має бути схвалений по суті голосами мінімум 60 членів Сенату США після дебатів.
- 31 січня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зустрівся зі спікером Палати представників США Майком Джонсоном та іншими членами керівництва Конгресу, де обговорили підтримку України.
- 1 лютого повідомлялося, що Майк Джонсон вважає, що програму національної безпеки США, яка включає допомогу Україні, розділять через питання прикордонної політики.
- 3 лютого спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що наступного тижня відбудеться голосування за окремий пакет допомоги Ізраїлю на суму 17,6 млрд доларів без допомоги Україні.
- 4 лютого на третьому щорічному саміті "Український тиждень", який відбувся у Вашингтоні, делегація країн Балтії закликала Конгрес США надати фінансування Україні.
- 5 лютого адміністрація президента США Джо Байдена заявила про його плани накласти вето на законопроєкт щодо надання допомоги Ізраїлю, оскільки Білий дім вважає його неповним.
- Президент США Джо Байден під час звернення до Конгресу назвав Трампа головною проблемою надання допомоги Україні.
- 6 лютого республіканці Палати представників Конгресу США не підтримали законопроєкт спікера Майка Джонсона про надання військової допомоги Ізраїлю без допомоги Україні.
- Раніше Сенат США не проголосував за законопроєкт, який включає кошти для України, Ізраїлю, Тайваню, а також посилення безпеки кордону з Мексикою. Байден відреагував.
- 8 лютого сенат США затвердив процедурне рішення щодо допомоги Україні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.52 Купівля 37.52Продаж 38.07
- EUR Купівля 40.51Продаж 41.35
- Актуальне
- Важливе