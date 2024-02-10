Байден має можливість надати зброю Україні обходячи Конгрес, але хоче перекласти відповідальність на республіканців, - Фейгін

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Для демократичної адміністрації затримка допомоги для України - це теж дуже вигідний момент. Тому, що у Байдена, поза рішенням Конгресу, є можливість допомагати зброєю й військовою допомогою Україні з бюджету Пентагону. Але він що заявляє? Байден каже: ні, ми цього не робитимемо, нехай уся відповідальність буде на республіканцях. Якщо вони відмовляються виділити ці 60 мільярдів, то нехай вони за все й відповідають. Тобто це і з боку демократів якась гра", - наголосив Фейгін.

За його словами, всередині демократичної адміністрації США є лінія, яка скерована на змушення України до переговорів з Москвою через поступки.

"Віддати ці 20% території, отримати поки що невідомо що, навіть немає параметрів можливих переговорів з Москвою, які були б вигідні Україні. Ми не знаємо, бо попередні умови про звільнення окупованих територій відкидаються з порогу Москвою. І взагалі Захід теж спокійно реагує на цей ультиматум з боку Москви", - зауважив Фейгін.

Російський опозиційний політик припустив, що для демократів і Байдена затримка допомоги для України - це дуже зручна позиція.

"За якої Байден скаже: я готовий допомагати, я навіть поступився щодо кордонів, я готовий на паркан на мексиканському кордоні, але ж вони не хочуть, ви ж бачите, як поводяться республіканці – в ультимативній манері. Отже, для якоїсь частини оточення Байдена, даючи йому додаткові бали, вигідно це представити так, що проблема лише в республіканцях. Звісно, складніший рисунок гри. І однозначний висновок: Україна стала заручником виборчої кампанії в США. І до листопаду, імовірно, це все буде таким чином відбуватися. Ми вже переживаємо лютий, ще пів року залишається щонайменше. Але рано чи пізно це повинно закінчитися", - додав Фейгін.

Законопроєкт ще має бути схвалений по суті голосами мінімум 60 членів Сенату США після дебатів.