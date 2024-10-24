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Ексклюзив

Є три версії: авіаексперт Криволап про відправку північнокорейських пілотів до РФ

Ірена Моляр
24 жовтня, 2024 четвер
16:10
Війна з Росією Су-25 росія

Авіаційний експерт Костянтин Криволап зазначив, що літаки Су-25 є в авіапарках повітряних сил як РФ, так і КНДР

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Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Коли почув новину про відправку пілотів КНДР до Росії, то у мене з'явилося три версії щодо цього. По-перше, проаналізуймо, які є літаки у Північної Кореї та як вони перетинаються з літаками, що є у Росії. І тоді виявляється, що у КНДР, починаючи з МіГ-17, є МіГ-19, МіГ-21, МіГ-23 та МіГ-29. А також є Су-25, може бути якась кількість Су-24. Крім того, ще є дуже старий радянський бомбардувальних Іл, про який вже, мабуть, треба і забути. Тобто є перетинання тільки на параметрі Су-25. Чи вистачає у росіян пілотів на Су-25? Мабуть, не вистачає, тому що велику кількість цих літаків позбивали під час гарячої фази війни", - зауважив авіаційний експерт.

За його словами, Су-25 – досить старий літак, відомий як "грач" у війні в Афганістані. Цей літак себе дуже добре зарекомендував у штурмових діях з того часу і, до речі, по сьогоднішній день. Однак пілоти, які його випробували, увійшли давно в пенсійний вік. Навіть за три роки інтенсивної фази цієї війни вони вже стали не такими, як були раніше, тому їм потрібна заміна. Теоретично таке може бути.

"Друга версія – росіяни пообіцяли передати Північній Кореї літаки Су-35С, також вони їх запропонували й Ірану. Тобто це така штучка, яку можна всім пропонувати, передбачаючи за це певний обмін. Не зрозуміло, чи передала РФ Ірану ці літаки, чи ні, але те, що контракт не виконали, це відомо. Звісно, і Північна Корея хоче Су-35. Можливо, саме для навчання на цих літаках і прибули північнокорейські пілоти. І таке може бути. А третя версія – якесь ІПСО для того, щоб всі почали на це звертати увагу, відволікатися від інших питань, думати та гадати, що ж далі буде з повітряними силами КНДР", - прокоментував Костянтин Криволап.

Військова співпраця Росії та КНДР. Що відомо 

Kyiv Post 4 жовтня повідомило, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових із КНДР, які проводили консультації з російською армією.

Міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен 8 жовтня попередив, що Північна Корея може скерувати свої війська в Україну на підтримку Росії. 

Президент України Володимир Зеленський на пресконференції в Брюсселі 17 жовтня повідомив, що росіяни планують підготувати 10 тис. північнокорейських військових та залучити їх до війни в Україні. 

Начальник ГУР МО Кирило Буданов поінформував, що на сході Росії перебуває близько 11 тисяч північнокорейських піхотинців, які проходять підготовку для участі в бойових діях в Україні. За його словами, перший підрозділ у складі 2600 солдатів вирушить до Курська, де Україна встановила плацдарм.

Україна надала Північноатлантичному альянсу розвідувальну інформацію про участь військових з Північної Кореї у війні на боці Росії та попросила надати відповідні дані держав НАТО Києву.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що участь північнокорейських військових у війні проти України на боці РФ означатиме "значну ескалацію". 

Пізніше стало відомо, що Південна Корея розглядає можливість надання Україні допомоги у вигляді своїх військових та даних розвідки у відповідь на дії Північної Кореї, яка відправила своїх військових воювати на боці РФ.

22 жовтня повідомлялось, що Північна Корея відправила на територію Росію не тільки піхотинців, але й пілотів військових літаків.

Очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що 23 жовтня у Курську область повинні прибути перші бійці з Північної Кореї.

23 жовтня Reuters із посиланням на південнокорейських парламентарів повідомило, що КНДР відправила до РФ 3 тис. своїх військових.

Теги:
Новини
Україна
Росія
КНДР
російська армія
Іран
Авіація
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