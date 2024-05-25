Європа та США розглядають різні можливості допомоги України, і навіть відправку підрозділів НАТО, - американський експерт Фрід

Таку думку він висловив в етері Еспресо

"Президент Макрон всіляко розширює підтримку України, і я вітаю такі зусилля. Гадаю, що зараз як ніколи гарна ідея – почати розглядати різні варіанти. Останнім часом з'явилося багато ідей щодо відправки в Україну технічних експертів – американців і європейців з технічними здібностями – на допомогу українцям, зокрема для навчання українських солдатів і ремонту української техніки на території України. Також лунали пропозиції, щоб підрозділам НАТО, які дислокуються в Польщі чи Румунії, переважно в Польщі, дозволили використовувати свою зброю для перехоплення російських ракет і безпілотників, які атакують цілі на території України. Таких пропозицій було кілька, утім жодної не було прийнято. І все ж це свідчить про те, що США та Європа розглядають варіанти, що ще вони можуть зробити, щоб допомогти Україні захистити себе", - розповів Фрід

За словами експерта, саміт НАТО у Вашингтоні має продемонструвати готовність прийняти Україну до Альянсу

"Звичайно, є багато запитань, над якими активно працюють напередодні саміту НАТО у Вашингтоні в липні, який дуже швидко наближається. Цей саміт має продемонструвати, що кінцевою метою України в майбутньому буде членство в НАТО. Адміністрація США і держсекретар Блінкен почали говорити про будівництво мосту до НАТО. Це не зовсім досконала метафора. Однак, якщо цей міст буде міцним, зі сталі, а не з паперу, якщо він дійсно приведе Україну до членства в НАТО, і якщо він буде коротким, а не надто довгим, така метафора цілком підходить. Вона може бути способом проштовхнути політику, яка дійсно досягне цієї мети", - додав він.

Що передувало 26 лютого близько 20 європейських лідерів зустрілися в Парижі, щоб обговорити загрози з боку російського президента Володимира Путіна. До них звернувся президент України Володимир Зеленський. Після завершення конференції президент Франції Емманюель Макрон оголосив, що в майбутньому не слід виключати відправлення західних сухопутних військ для боротьби з російською агресією. Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо підтвердив, що деякі країни - члени НАТО та ЄС нібито обговорюють можливість відправлення своїх військ на територію України після підписання двосторонніх угод із Києвом. Генсек НАТО Єнс Столтенберг та лідери країн Альянсу заявили, що загальне рішення про відправлення військ в Україну не ухвалено, а в Росії назвали такий крок оголошенням війни. 29 лютого прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що західні лідери не повинні виключати можливість введення сухопутних військ в Україну. 4 березня Макрон заявив, що найближчим часом не надсилатиме свої війська в Україну, проте відкриває дебати щодо цього. 5 березня Макрон закликав союзників "не бути боягузами" щодо України та активізуватися. На його заклик відреагував міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що дискусія, спровокована словами президента Франції Емманюеля Макрона про розміщення західних військ в Україні, заощадить багато часу Європі на усвідомлення того, що потрібно зробити більше.

Уряд Естонії серйозно обговорює можливість відправки військ в Україну, аби естонські військові взяли на себе тилові роботи на заході України

14 травня стало відомо, що Швеція допускає можливу відправку військ в Україну, якщо ця пропозиція з'явиться на рівні країн-членів НАТО.