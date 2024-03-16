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Війна з Росією: хроніка
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Ексклюзив

Європейці зрозуміли, що США їм не допоможуть у випадку війни з РФ , - політична оглядачка Мельничук

16 березня, 2024 субота
19:01
Війна з Росією

Політична оглядачка Оксана Мельничук пояснила, що європейці нарешті почали розуміти, що знаходяться в стані екзистенційної війни з Росією

Про це вона розповіла в етері Еспресо

"Європа нарешті зрозуміла, що США не прийдуть їх рятувати у разі війни з Росією. Також вони зрозуміли, що якщо Путін прорве український фронт, то він буде воювати вже з ними. Нарешті це усвідомлення прийшло. Й Макрон неодноразово це вже повторював. Зокрема, він наголошує на тому, що Європа фактично знаходиться у стані екзистенційної війни з РФ. Це саме той наратив, який ми намагались донести до французів протягом двох років війни. Це барʼєр подолано", - розповіла Мельничук.

За словами Мельничук, Макрон не намагався залякати Путіна

"Макрон також зазначив, що не Путін має встановлювати їм червоні лінії. Все має бути навпаки. Путін повинен боятися Європи, а не навпаки. Макрон не лякав Путіна, він його просто попередив. Втім, на кожному кроці Макрон, його міністри та генерали говорять, що вони не є в стані війни з Росією й не збираються воювати з Росією", - додала вона

  • 26 лютого близько 20 європейських лідерів зустрілися в Парижі, щоб обговорити загрози з боку російського президента Володимира Путіна. Після завершення конференції президент Франції Емманюель Макрон оголосив, що в майбутньому не слід виключати відправлення західних сухопутних військ для боротьби з російською агресією.
  • Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо підтвердив, що деякі країни - члени НАТО та ЄС нібито обговорюють можливість відправлення своїх військ на територію України після підписання двосторонніх угод із Києвом.
  • Генсек НАТО Єнс Столтенберг та лідери країн Альянсу заявили, що загальне рішення про відправлення військ в Україну не ухвалено, а в Росії назвали такий крок оголошенням війни.
  • 29 лютого прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що західні лідери не повинні виключати можливість введення сухопутних військ в Україну.
  • 4 березня Макрон заявив, що найближчим часом не надсилатиме свої війська в Україну, проте відкриває дебати щодо цього. 5 березня Макрон закликав союзників "не бути боягузами" щодо України та активізуватися. На його заклик відреагував міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.
  • Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що дискусія, спровокована словами президента Франції Емманюеля Макрона про розміщення західних військ в Україні, заощадить багато часу Європі на усвідомлення того, що потрібно зробити більше.
  • Макрон, коментуючи порушену ним ідею відправлення західних військ в Україну, наголосив, що Франція рішуча і готова вкладати ресурси для досягнення перемоги над РФ.
  • 16 березня радник Білого дому Джон Кірбі заявив, що США не проти розміщення військ інших країн в Україні – це суверенне рішення кожної нації
Теги:
Україна
Росія
ЄС
Франція
Володимир Путін
Європа
Емманюель Макрон
НАТО
США
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