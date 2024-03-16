Європейці зрозуміли, що США їм не допоможуть у випадку війни з РФ , - політична оглядачка Мельничук
Політична оглядачка Оксана Мельничук пояснила, що європейці нарешті почали розуміти, що знаходяться в стані екзистенційної війни з Росією
Про це вона розповіла в етері Еспресо
"Європа нарешті зрозуміла, що США не прийдуть їх рятувати у разі війни з Росією. Також вони зрозуміли, що якщо Путін прорве український фронт, то він буде воювати вже з ними. Нарешті це усвідомлення прийшло. Й Макрон неодноразово це вже повторював. Зокрема, він наголошує на тому, що Європа фактично знаходиться у стані екзистенційної війни з РФ. Це саме той наратив, який ми намагались донести до французів протягом двох років війни. Це барʼєр подолано", - розповіла Мельничук.
За словами Мельничук, Макрон не намагався залякати Путіна
"Макрон також зазначив, що не Путін має встановлювати їм червоні лінії. Все має бути навпаки. Путін повинен боятися Європи, а не навпаки. Макрон не лякав Путіна, він його просто попередив. Втім, на кожному кроці Макрон, його міністри та генерали говорять, що вони не є в стані війни з Росією й не збираються воювати з Росією", - додала вона
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