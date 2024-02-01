F-16 і далекобійні ракети не переламають ситуацію на фронті - це комплексна робота, - військовий та волонтер Мирослав Гай

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Я, знаєте, не вірю в те, що є ідеальна зброя і не вірю в те, що F-16 докорінно змінять ситуацію на полі бою. Це звичайно, важливо, що нам зараз будуть давати далекобійні ракети, F-16, але я не вірю, що це основна формула успіху, дуже сумніваюся, що нам от дадуть і все переломиться, це комплексна історія. Нам потрібні дрони, постріли великокаліберний й жодна країна світу не в змозі зараз виготовляти їх стільки, скільки Збройним Силам України потрібно навіть за тиждень. За рік Сполучені Штати Америки виготовляють 155-тих калібрів стільки, скільки ми витрачаємо, умовно кажучи, за два-три тижні", - пояснює військовий.

Гай запевняє, що F-16 не є панацеєю успіху, адже ми не знаємо яка буде їхня комплектація.

"Це платформа і питання, чим вони оснащення, яке стоїть обладнання, якого покоління всередині, яке озброєння вони несуть, бо це просто насправді платформа, умовно кажучи, конструктор, на який можна навішувати все що завгодно. Ми не знаємо, що нам збираються давати, всі країни світу збирали артилерію й танки, повірте мені, дуже багато прийшло такого що не підлягає навіть ремонту", - наголосив волонтер.

Офіцер ЗСУ додав, що невідома також і кількість бомб, які може отримати Україна цьогоріч.

Водночас він нагадав про ударний оперативно-тактичний БПЛА Bayraktar, як він був популярним та ефективним на початку війни й зараз про нього нічого не чути: "Немає ідеальної зброї, все працює лише в комплексі".

Винищувачі F-16 для України: що відомо

21 травня 2023 року президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16. Володимир Зеленський запевнив, що Україна не використовуватиме ці літаки, аби бити по території РФ.

У липні голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що перші винищувачі F-16, ймовірно, будуть літати в небі України до кінця березня 2024 року.

У Данії зазначили, що поставлять Україні 19 літаків за умови невикористання їх на території РФ. Відомо, що перша група пілотів уже розпочала навчання на F-16 у Данії. Нідерланди нададуть нашій країні 42 винищувачі. Водночас Норвегія надасть Україні F-16, але точна їхня кількість невідома.

15 вересня Бельгія долучилася до навчання українських пілотів на F-16. Попередньо у міноборони країни заявили, що не нададуть Україні винищувачі F-16, проте згодом в уряді припустили передачу Україні кількох F-16 наступного року. У 2024 році Нідерланди планують передати Україні першу партію винищувачів F-16.

11 жовтня міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що країна зможе передати Україні перші F-16 вже у березні-квітні 2024 року.

12 жовтня стало відомо, що Нідерланди відправлять F-16 до Румунії, де тренуватимуться українські пілоти.

26 жовтня українські пілоти розпочали льотну підготовку на винищувачах F-16 на авіабазі в штаті Аризона у США.

На початку січня 2024 року речник Пентагону бригадний генерал Патрик Райдер заявив, що українські льотчики завершать навчання на винищувачах F-16 у цьому році.

У Пентагоні розраховують, що у 2024 році зможуть забезпечити Україні експлуатаційну спроможність винищувачів F-16.