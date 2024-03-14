Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією "Обставини можуть змінитися": Каллас відмовилась обіцяти, що військових Естонії не відправлять до України

"Обставини можуть змінитися": Каллас відмовилась обіцяти, що військових Естонії не відправлять до України

14 березня, 2024 четвер
05:36
Війна з Росією Кая Каллас

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас відмовилася гарантувати, що армія країни не буде скерована в Україну, адже обставини можуть змінитися

Про це повідомляє ERR.

Глава уряду заявила про це в середу, 13 березня, відповідаючи на запитання депутатів парламенту Рійгікогу в рамках інфогодини уряду. Учасники засідання обговорювали заяву президента Франції Еммануеля Макрона з приводу відправки солдатів країн ЄС на територію України.

Депутати парламенту багаторазово запитували у Каллас, чи є в Естонії плани послати солдатів на допомогу Києву. У відповідь прем'єр спочатку багаторазово повторила, що нічого подібного не обговорювалося і спробувала пояснити плутанину в термінології.

"Про введення наземних військ мови ніколи не йшлося. Ніхто не говорив про відправлення наземних військ. В англійській мові це ground troops, troops on the ground або soldiers on the ground – це солдати в конкретній країні. Ба більше, різні країни це роблять, різні країни надсилають солдатів, щоб допомогти українцям із навчанням", - пояснила вона.

Однак після того, як депутати від фракції EKRE вкотре почали вимагати гарантій, Каллас наголосила, що це рішення буде ухвалювати не вона.

"Для відправки солдатів куди-небудь за межі Естонії, потрібен мандат Рійгікогу, тож ви зможете вирішити це питання самі. Точно так само, як ми відправляли солдатів у різні місії, для цього потрібен мандат Рійгікогу. Я не можу це вирішити сама. Це питання ніяк не пройде повз вас", - сказала Каллас.

Консерватори вимагали від прем'єра гарантій, що Сили оборони Естонії не втручатимуться у військові дії в Україні. Однак прем'єр-міністр не дала жодних гарантій.

"Я не даю таких обіцянок, тому що обставини можуть змінитися. За вашою інтерпретацією, здається, що втручанням може бути що завгодно. Наша військова допомога Україні теж може бути розцінена Росією як втручання, тому що ми дуже хочемо, щоб Україна перемогла, ми дуже хочемо, щоб Росія програла і повернулася до своїх кордонів. Адже ми робимо все, щоб Україна перемогла. Ми тут чітко вибрали сторону, і ця сторона України, тому що Росія для нас – пряма загроза", - зазначила Каллас.

Що передувало

26 лютого близько 20 європейських лідерів зустрілися в Парижі, щоб обговорити загрози з боку російського президента Володимира Путіна. До них звернувся президент України Володимир Зеленський.

Після завершення конференції президент Франції Емманюель Макрон оголосив, що в майбутньому не слід виключати відправлення західних сухопутних військ для боротьби з російською агресією.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо підтвердив, що деякі країни - члени НАТО та ЄС нібито обговорюють можливість відправлення своїх військ на територію України після підписання двосторонніх угод із Києвом.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг та лідери країн Альянсу заявили, що загальне рішення про відправлення військ в Україну не ухвалено, а в Росії назвали такий крок оголошенням війни.

29 лютого прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що західні лідери не повинні виключати можливість введення сухопутних військ в Україну.

4 березня Макрон заявив, що найближчим часом не надсилатиме свої війська в Україну, проте відкриває дебати щодо цього.

5 березня Макрон закликав союзників "не бути боягузами" щодо України та активізуватися. На його заклик відреагував міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що дискусія, спровокована словами президента Франції Емманюеля Макрона про розміщення західних військ в Україні, заощадить багато часу Європі на усвідомлення того, що потрібно зробити більше.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що введення військ НАТО в Україну означатиме "крок до односторонньої ескалації, яка зітре шлях до дипломатії".

Теги:
Читайте також:
легіон "Свобода Росії"
13 березня, 2024 середа
Російські добровольці, які проводять рейд у РФ, закликали жителів Курщини та Білгородщини евакуюватися
13 березня, 2024 середа
У Сумах ворожий "шахед" влучив у багатоповерхівку: з-під завалів дістали тіла двох загиблих, 8 постраждалих
Картопляна ковбаса
12 березня, 2024 вiвторок
Картопляна ковбаса: два найсмачніші рецепти домашніх ковбасок
Київ
+2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.47
    Купівля 38.47
    Продаж 39
  • EUR
    Купівля 41.93
    Продаж 42.69
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
14 березня
06:03
Польща Україна дипломатія світ Ярослав Гузи
"Важливі для ринку праці": посол Польщі припустив, що роботодавці вмовлятимуть українських біженців залишатися
05:58
шахед
Росія здійснила повітряну атаку України: прильоти у Харкові та на Сумщині
05:08
Австрія
Австрія оголосила про видворення двох російських дипломатів
04:40
Мі-8 ВКС РФ
У Магаданській області РФ розбився вертоліт з вахтовиками: одна особа загинула, є поранені
04:12
Польща, Бельгія та Туреччина найбільше наростили експорт зброї, Україна лідер імпорту, - SIPRI
03:44
росія ядерна зброя
Немає ознак готовності РФ застосувати ядерну зброю в Україні, - Білий дім
03:16
штучний інтелект
Український ШІ-стартап Beholder залучив майже $1 млн інвестицій
02:48
Вірменія
Європарламент підтримав намір Вірменії стати кандидатом на вступ до ЄС
02:20
Конгрес США
Лідер меншості в палаті представників конгресу США назвав терміни голосування за допомогу Україні
01:52
човен
Сили оборони Півдня перервали спробу російських диверсантів висадитись у Херсоні
01:24
Франція
Верхня палата парламенту Франції підтримала безпекову угоду з Україною
01:00
Оновлено
Роберт Левандовські (на передньому плані), Барселона - Наполі
Визначилися усі учасники 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
00:56
Ілон Маск Німеччина акції протесту електромобіль екологія тероризм світ
Маск відвідав завод Tesla у Берліні, який відновив роботу після атаки екоактивістів
00:42
Оновлено
Геннріх Мхітарян та Маркос Льоренте (ліворуч), Атлетико - Інтер
"Атлетико" переміг "Інтер" по пенальті, "Борусія" здолала ПСВ у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
00:28
олімпіада 2024
Мер Парижа Анн Ідальго висловилась проти участі росіян на Олімпіаді-2024
00:00
ЛУКОЙЛ
Помер віцепрезидент Лукойла Робертус. Це третя смерть топменеджерів російської компанії за 2 роки
2024, середа
13 березня
23:32
Оновлено
Ілля Забарний, "Борнмут", АПЛ
Забарний забив дебютний гол за "Борнмут" в АПЛ
23:26
китай
У Китаї відреагували на заяву Путіна про готовність Росії до ядерної війни
22:57
бомбосховище
У Варшаві виділять €27 млн на будівництво бомбосховищ
22:41
Зеленський і Путін
"Режим Зеленського точно не керується інтересами українського народу": російські фейки і маніпуляції за 13 березня
22:17
Ексклюзив
Президент України Володимир Зеленський
"Зеленський може заветувати прийнятий законопроєкт про мобілізацію": політолог Рейтерович пояснив причину
22:16
Ексклюзив
окупанти крим
Росіяни можуть перекинути боєздатні частини з Куп'янського напрямку в Курську область, - екскомандир роти батальйону "Айдар" Дикий
22:16
Пол Александер
Помер Пол Александер - чоловік, який понад 70 років прожив у "залізній легені"
22:15
Віктор Циганков (ліворуч), Україна - Італія
Євро-2024: Ребров розповів про головну проблему збірної України перед вирішальними матчами відбору
21:51
Укрзалізниця
Укрзалізниця оновила постільну білизну в потягах далекого сполучення
21:33
Ексклюзив
конгрес США
Економіст Гетман розповів, як затримка допомоги від США вплине на курс гривні до долара
21:19
Денис Малюська
Україна може отримати $8,5 млрд із заблокованого пакета допомоги США у вигляді кредиту
21:16
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Війна технологій: як системи РЕБ змінюють хід бойових дій. Колонка Сергія Згурця
21:14
Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі
Президент WBC погодився влаштувати супербій для переможця поєдинку Усик - Джошуа
21:04
Європарламент
Європарламент ухвалив резолюцію щодо використання конфіскованих російських активів на відбудову України
21:04
Паспорт громадянина України у додатку "Дія"
Дія відкрила код: відтепер його зможе проаналізувати кожен айті-фахівець
20:08
ЗСУ, міномет, міна
На фронті відбулося 70 боєзіткнень, майже половина - на двох напрямках із семи
20:07
Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен
Данія запровадить обов'язковий призов жінок на військову службу з 2026 року
20:02
OPINION
Лєна Чиченіна
Чи варто чекати перелицювання російських серіалів
20:01
Денис Берінчик
Берінчик дізнався дату бою за титул, який відібрали у Ломаченка
20:00
Ексклюзив
Легіон "Свобода Росії"
Легіон "Свобода Росії": на Курщині бої тривають уже за селом Тьоткіне, на Білгородщині також відбувається наступ
19:49
ЄС
Посли ЄС погодили збільшення на €5 млрд фонду закупівлі зброї для України
19:37
Оновлено
У Сумах ворожий "шахед" влучив у багатоповерхівку: з-під завалів дістали тіла двох загиблих, 8 постраждалих
19:36
путін
США не бачать ознак, що РФ хоче застосувати ядерну зброю, - Reuters
19:34
нафта
Через атаки українських дронів на російські НПЗ пошкоджено 12% потужностей з перероблення нафти, - Bloomberg
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV