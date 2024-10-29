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Розраховуємо на посилення допомоги Україні від Південної Кореї, - голова комітету ВРУ з питань зовнішньої політики Мережко

Олена Будько
29 жовтня, 2024 вiвторок
18:20
Війна з Росією Олександр Мережко

Після підтвердження інформації про перекидання в Росію військових КНДР Південна Корея може посилити допомогу Україні

Зміст

Про це в кулуарах Верховної Ради України, де працювала кореспондентка Еспресо Катерина Галко, сказав голова комітету ВРУ з питань зовнішньої політики Олександр Мережко. 

"Ми бачимо реакцію з боку Південної Кореї. Я так розумію, що відбудуться відповідні консультації щодо того, що треба зробити в цій ситуації. І має бути реакції з боку країн НАТО. Вона має полягати, на мою думку в тому, що потрібно суттєво посилювати військово-технічну допомогу України, її обороноздатність. У тому числі є важливим зняти будь-які обмеження на використання західної зброї на території Росії", – сказав Мережко.

На його думку, Південна Корея уважно стежить за агресивними кроками з боку Північної Кореї й адекватно відповідає на ці кроки. 

"Тобто коли Північна Корея робить щось, що загрожує нашій безпеці, тоді відповідно, в певному сенсі Південна Корея намагається збалансувати шкоду, якої завдає Північна Корея. І ми можемо розраховувати, що посилиться допомога Україні з боку Південної Кореї, яка має доволі великі потужності, пов'язані з військово-промисловим комплексом, з виробництвом зброї. Ми на це дуже сподіваємося", – додав він. 

Олександр Мережко додав, що партнери України усвідомлюють дуже важливий і небезпечний факт – те, що тепер Україна веде боротьбу за виживання не тільки проти держави-агресора Росії, а проти цілої коаліції держав. 

"І ми бачимо, що якщо раніше КНДР надавала Росії військово-технічну допомогу, снаряди, можливо, інші види озброєння, то зараз говоримо про ескалацію в тому плані, що зараз маємо інформацію про те, що військові з КНДР перебувають на території Росії. Можливо, є план використати цих військових у Курській області проти нашої армії. Можливо. Але це дуже небезпечний факт, який свідчить про те, що війна поширюється й охоплює вже й інші регіони", – зауважив він. 

Що відомо про співпрацю Росії з КНДР і перекидання північнокорейських військових на територію РФ

4 жовтня Kyiv Post повідомив, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових з КНДР, які проводили консультації з російською армією.

Згодом міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен попередив, що Північна Корея може скерувати свої війська в Україну на підтримку Росії.

13 жовтня повідомляли, що Росія продовжує налагоджувати союзницькі стосунки з Північною Кореєю. Фактично йдеться про передачу північнокорейських військових до лав російських окупантів. Також український партизанський рух "СРОК" ("Смерть російським окупантам і колаборантам") стверджував, що його представники встановили місце перебування військовослужбовців КНДР в окупованій частині Донеччини.

22 жовтня у медіа з'явилася інформація, що Північна Корея відправила на територію Росію не тільки піхотинців, а й пілотів військових літаків. А очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що 23 жовтня у Курську область повинні прибути перші бійці з Північної Кореї.

У ГУР також повідомляли, що 23 жовтня появу військових КНДР зафіксували на Курщині. 25 жовтня у розвідці Південної Кореї заявили, що КНДР планує скерувати до Росії другу партію своїх військовослужбовців, загальною чисельністю до 10 тис. людей.

Пізніше генсек НАТО Марк Рютте підтвердив факт присутності військових Північної Кореї в Курській області РФ, зазначивши, що це є "значною ескалацією".

Президент Володимир Зеленський під час саміту Україна - Північна Європа заявив, що російська армія вже використовує північнокорейських солдатів на території України. А під час телефонної розмови з президентом Південної Кореї Юн Сок Йолем повідомив, що кількість військових з КНДР на полігонах РФ може збільшитися до 12 тисяч.

На тлі зростання занепокоєння щодо причетності Пхеньяна до війни в Україні міністерка закордонних справ Північної Кореї Чхо Сон Хуей прямує до Москви. Але в Кремлі зазначили, що Путін не зустрінеться з нею.

Теги:
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Україна
КНДР
Південна Корея
ВРУ
допомога Україні
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