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Головна Війна з Росією Уражена військова база в тимчасово окупованому Луганську, бавовна в Криму та БПЛА над низкою областей РФ: де в росіян вибухало та палало цього тижня
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Уражена військова база в тимчасово окупованому Луганську, бавовна в Криму та БПЛА над низкою областей РФ: де в росіян вибухало та палало цього тижня

Андріана Стахів
3 листопада, 2024 неділя
20:23
Війна з Росією на фото дим у порту Бердянська

Цього тижня українські БПЛА завітали до 8 російських областей, а також до тимчасово окупованого Криму, тим часом у Луганську Сили оборони уразили військову базу

Зміст

Більше про "бавовну" в Росії та на тимчасово окупованих територіях – у тижневому огляді Еспресо.

“Бавовна” в РФ та НА тимчасово окупованих територіях 28.10 - 03.11.2024

Українські БПЛА над низкою областей РФ, пошкоджене підприємство у Воронезькій області та ймовірна атака БПЛА на російський університет спецназу в Чечні

  • Російське міністерство оборони в ніч на 28 жовтня повідомило про роботу ППО у низці регіонів. Російські сили ППО цієї ночі нібито знищили 21 український дрон, зокрема, 13 безпілотників над Білгородською, 6 – над Брянською областями та по одному над Курщиною і Воронезькою областю. Як написав губернатор Воронезької області, там було пошкоджено підприємство. БПЛА, що впав, викликав спалах на одному з об'єктів. Згодом він додав, що пошкоджень зазнали два підприємства. "В Аннінському районі поранено двох працівників підприємства. Один спрямований на стаціонарне лікування, другий – на амбулаторне", – зазначив Гусєв і додав, що нібито пошкоджено декілька будівель та споруд різного призначення, а також техніка. Окрім того, за його словами, вогонь торкнувся двох гаражів з автотранспортом, пошкоджено вікна одного житлового будинку та ділянку лінії електропередач. "На другому підприємстві у Новохоперському районі пошкодження при падінні БПЛА отримав дах однієї господарської споруди та місткість. Займання не сталося", – підсумував він.
  • І знову російське міністерство оборони заявило про нібито атаку безпілотників. Увечері 28 жовтня ворожі сили ППО буцімто збили 15 БПЛА. зокрема, вісім над територією Курської області, шість – над територією Брянської області та один БПЛА – над територією Орловської області.

  • Тим часом чеченський диктатор Рамзан Кадиров заявив про атаку БПЛА на російський університет спецназу (РУС) в Гудермесі вранці 29 жовтня. За його словами, о 6:30 ранку в Гудермесі внаслідок безпілотної атаки з повітря нібито загорівся дах порожньої будівлі на території російського університету спецназу. Кадиров додав, що жертв і постраждалих не було. А джерела медіа в українських спецслужбах підтвердили цю атаку та поінформували, що дрони по російському університету спецназу в Чеченській Республіці могли запустити території з Дагестану або Інгушетії.

     

  • І от вже наступного дня Російське міністерство оборони вкотре звинуватило Україну в атаці безпілотників і заявила про нібито знищення 23 БПЛА. У Железногорську Курської області почалася пожежа після атаки безпілотників. А російські сили ППО начебто вночі збили або перехопили 23 безпілотники, зокрема, сім – над територією Ростовської області, 5 – над Курської, 4 – над Смоленської, по 3 – над територіями Орловської та Брянської областей та один – над територією Білгородської області.

  • Дещо згодом, у ніч з 31 жовтня на 1 листопада, в Брянську буцімто внаслідок української атаки постраждала багатоповерхівка.  Як зазначив губернатор Брянської області, російська ППО збила 4 українських безпілотники. Проте один з дронів буцімто атакував багатоквартирний будинок. Внаслідок атаки постраждав один мешканець. На одному з поверхів пошкоджено вікна, балкон та фасад будинку.

     

  • Уночі суботи, 2 листопада, росіяни вже традиційно поскаржилися на атаку безпілотників і заявили про збиття 24 нібито ворожих цілей над низкою регіонів та окупованим Кримом. За їхніми словами, 8 БПЛА були збиті над територією Курської області, 8 над Брянською областю, 2 дрони над Білгородщиною, 3 над територією Орловської області. Крім того, по одному безпілотнику  начебто зафіксували і нібито збили над територіями Ростовської та Нижегородської областей, ще один над анексованим Кримом. Водночас у мережі після 01:00 повідомляли про декілька вибухів, що лунали в Джанкойському, Нижньогірському і Красноперекопському районах Криму. Крім того, гучно було і в Саках. Окупаційна "влада" оголошувала загрозу балістики.

Вибухи в тимчасово окупованому Бердянську – зруйнований міст і атака на порт, а також уражена військова база в Луганську

  • Увечері неділі, 27 жовтня, в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунали вибухи. Пізніше стало відомо, що в місті підірвали залізничний міст. Зазначалося, що гучний вибух, який пролунав вчора ввечері, особливо чутно було в мікрорайоні Колонія.  За попередньою інформацією, було підірвано залізничний міст між будівлею Водоканалу та автомийкою на Східному проспекті. 
  • В окупованому Луганську у вівторок, 29 жовтня, також прогриміли вибухи. Ймовірно, внаслідок атаки було уражено військову базу "2-го армійського корпусу ЛНР". Очільник Луганської ОВА Артем Лисогор зазначив, що від ранку мешканці інформували про звуки детонації боєкомплектів. Зокрема, у соцмережах показали відео, на якому видно, як на фоні густого диму після прильоту прогримів вибух. Він також додав, що на той момент в окупованому Луганську був перекритий рух біля парку Горького, де росіяни розміщують склади для зброї та техніки.
  • Неспокій продовжився і у тимчасово окупованому Бердянську, тут 31 жовтня повідомили про атаку безпілотників на міський порт. У місті припиняли роботу громадські установи, зокрема, навчальні заклади. Заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов в етері Еспресо повідомив, що в місті нарахували не менше шести прильотів. "З 6-ї ранку в нас (у Бердянську, – ред.) дуже напружена ситуація з протиповітряною обороню ворога. Нараховано не менше, ніж 6 прильотів, переважно в районі порту. Дим, швидкі, перекриті певні вулиці в центрі міста на під'їзді до порту. Окупанти повідомляють, що все добре, все під контролем, але чомусь вирішили зробити вихідний і закликати залишитися всіх вдома, тому що все під контролем відповідно", – розповів він.

«салют» у тимчасово окупованому Луганську

Думки Експертів

Іван Киричевський, військовий експерт Defense Express, прокоментував атаку БПЛА на російський університет спецназу в Чечні та відзначив, що серед кадирівців є більш небезпечні субʼєкти, які створюють нам проблеми, порівняно з так званим університетом спецназу.

"На тлі незначної важливості цього університету, навіть будь-який спиртзавод виглядає більш актуальною ціллю. Тому виникає припущення, що там могли попрацювати іншого роду добрі дрони, наприклад, в рамках внутрішньоросійських розбірок", – зауважив він.

Заступник генерального директора компанії, що займається РЕБ, авіаексперт Анатолій Храпчинський вважає, що РФ ховає деякі виробничі потужності зі створення зброї на території цивільних аеропортів.

"Коли ми кажемо про удари по виробничих потужностях Російської Федерації, треба враховувати те, що  є "Тактичне ракетне озброєння", яке розташоване в Підмосковному Корольові, що виробляє ракети Х-101, Х-555,  модулі УМПК. Є Арсенал 53, завод Свєрдлових, по якому нещодавно був вдарили Сили оборони України. Але треба зрозуміти, що деякі виробничі потужності Росія ховає в цивільних містах, використовуючи навіть звичайні цивільні аеропорти", – пояснює експерт.

Тим часом директор державного підприємства "Спецтехноекспорт" Олексій Петров впевнено заявляє, що вже у 2025 році Україна матиме свої власні крилаті й балістичні ракети.

"Скажу, що в цьому напрямі рухається і держава, і, нарешті, приватний сектор. І це було розумне рішення зняти монополію на ракетну галузь. Тому я думаю, що свої ракети вже такі, скажімо, крилаті й балістичні, ми матимемо до середини 2025-го", – розповів Олексій Петров. 

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безпілотник
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