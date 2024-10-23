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Війна з Росією: хроніка
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Ексклюзив

В Європі не знають як реагувати й діяти через залучення Росією військ КНДР у війні проти України, - кореспондентка Висоцька

Віталій Бесараб
23 жовтня, 2024 середа
17:26
Війна з Росією НАТО

Кореспондентка Еспресо Тетяна Висоцька розповіла, що європейські політики намагаються дистанціюватись та не відповідати на інформацію щодо залучення Росією військ КНДР у війні проти України

Зміст

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Звісно, що тему залучення Росією у війні військових з КНДР обговорюють європейські політики. Втім, публічно вони намагаються дистанціюватись від цієї інформації. Останні дні питання про можливу участь військ КНДР у війні проти України кілька разів задають генеральному секретарю НАТО. Марк Рютте кожного разу відповідає, що вони не мають офіційного підтвердження. Він також наголошував на тому, що на наступному тижні вони мають отримати інформацію щодо цієї ситуації від розвідки Південної Кореї", - розповіла Висоцька.

За словами кореспондентки, в кулуарах Європарламенту починають говорити про розміщення європейських військ на території України.

"Насправді європейські політики не знають як реагувати й діяти через залучення Росією військ КНДР у війні проти України. Оскільки всім зрозуміло, що якщо КНДР приєднується до Росії у війні проти України, то це вже залучення нового контингенту до цієї війни. Тому Європа має дати більшу гідну й рішучу відповідь. Зараз у кулуарах Європейського парламенту почали говорити про позицію Макрона, яку він озвучив ще на початку року. Зокрема, про те, що європейські війська рано чи пізно мають бути на території України", - наголосила вона.

Військова співпраця Росії та КНДР. Що відомо 

Kyiv Post 4 жовтня повідомило, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових із КНДР, які проводили консультації з російською армією.

Міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен 8 жовтня попередив, що Північна Корея може скерувати свої війська в Україну на підтримку Росії. 

Президент України Володимир Зеленський на пресконференції в Брюсселі 17 жовтня повідомив, що росіяни планують підготувати 10 тис. північнокорейських військових та залучити їх до війни в Україні. 

Начальник ГУР МО Кирило Буданов поінформував, що на сході Росії перебуває близько 11 тисяч північнокорейських піхотинців, які проходять підготовку для участі в бойових діях в Україні. За його словами, перший підрозділ у складі 2600 солдатів вирушить до Курська, де Україна встановила плацдарм.

Україна надала Північноатлантичному альянсу розвідувальну інформацію про участь військових з Північної Кореї у війні на боці Росії та попросила надати відповідні дані держав НАТО Києву.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що участь північнокорейських військових у війні проти України на боці РФ означатиме "значну ескалацію". 

Пізніше стало відомо, що Південна Корея розглядає можливість надання Україні допомоги у вигляді своїх військових та даних розвідки у відповідь на дії Північної Кореї, яка відправила своїх військових воювати на боці РФ.

22 жовтня повідомлялось, що Північна Корея відправила на територію Росію не тільки піхотинців, але й пілотів військових літаків.

Очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що 23 жовтня у Курську область повинні прибути перші бійці з Північної Кореї.

23 жовтня Reuters із посиланням на південнокорейських парламентарів повідомило, що КНДР відправила до РФ 3 тис. своїх військових.
 

Теги:
Україна
ЄС
КНДР
російська армія
ЗСУ
окуповані території
окупанти
НАТО
Військові новини
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