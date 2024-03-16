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Війна з Росією: хроніка
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Введення військ НАТО в Україну означає ризик Третьої світової війни, - голова МЗС Італії

16 березня, 2024 субота
13:41
Війна з Росією Антоніо Таяні

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що він категорично проти введення військ НАТО в Україну, адже це, на його думку, означає ризик початку Третьої світової війни

Про це повідомляє AGI.

"Я вважаю, що НАТО не має входити в Україну", - наголосив Таяні, додавши, що "це було б помилкою", тому що "Україну союзники повинні допомогти захистити".

"Входити, щоб вести війну з Росією, означає ризикувати початком Третьої світової війни", - підкреслив голова італійського МЗС.

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Таяні рішуче відкидає ідею президента Франції Емманюеля Макрона, який не виключає відправлення в Україну західних сухопутних військ.

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"Наші військові добре роблять те, що вони роблять в Червоному морі для захисту наших кораблів, вони добре роблять те, що вони роблять в Лівані, в Африці, в Іраку. Наші військові є носіями миру, гарантій і свободи. Ми не воюємо з Росією", - сказав він.

Що передувало

26 лютого близько 20 європейських лідерів зустрілися в Парижі, щоб обговорити загрози з боку російського президента Володимира Путіна. Після завершення конференції президент Франції Емманюель Макрон оголосив, що в майбутньому не слід виключати відправлення західних сухопутних військ для боротьби з російською агресією.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо підтвердив, що деякі країни - члени НАТО та ЄС нібито обговорюють можливість відправлення своїх військ на територію України після підписання двосторонніх угод із Києвом.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг та лідери країн Альянсу заявили, що загальне рішення про відправлення військ в Україну не ухвалено, а в Росії назвали такий крок оголошенням війни.

29 лютого прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що західні лідери не повинні виключати можливість введення сухопутних військ в Україну.

4 березня Макрон заявив, що найближчим часом не надсилатиме свої війська в Україну, проте відкриває дебати щодо цього. 5 березня Макрон закликав союзників "не бути боягузами" щодо України та активізуватися. На його заклик відреагував міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що дискусія, спровокована словами президента Франції Емманюеля Макрона про розміщення західних військ в Україні, заощадить багато часу Європі на усвідомлення того, що потрібно зробити більше.

Макрон, коментуючи порушену ним ідею відправлення західних військ в Україну, наголосив, що Франція рішуча і готова вкладати ресурси для досягнення перемоги над РФ.

Ліві та праві французькі партії розкритикували позицію президента Емманюеля Макрона щодо підтримки України, яку він висловив в інтерв'ю 14 березня.

Прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня заявила, що підтримує ідею президента Франції Емманюеля Макрона щодо відправлення військ НАТО в Україну для навчання.

Теги:
Світ
Україна
Росія
Італія
російська армія
Емманюель Макрон
НАТО
Військові новини
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