Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Рішенням про розміщення тактичної ядерної зброї на території Білорусі Путін розраховує на провокацію. Він весь час розраховує на те, що зможе відтворити ситуацію Карибської кризи. Оскільки конвенційні збройні сили Росії не можуть досягти поставлених задач. Вони не можуть змусити Захід сісти за стіл переговорів й перемогти ЗСУ на полі бою. Тому Путін постійно шукає шляхи ядерної ескалації", - пояснив Краєв.

Експерт наголосив, що головна мета ядерного шантажу Путіна - змусити Захід домовлятись з ним

"Путін намагається поставити світову дипломатію в ситуацію постійної готовності застосування ядерної зброї. Таким чином він намагається змусити Захід з ним домовлятись, акцентуючи на тому, що вони не мають вибору. Те, що Китай проти розміщення ядерної зброї в Білорусі, є ще однією поразкою для ядерного шантажу Росії", - додав він.

25 березня президент РФ Володимир Путін заявив, що до 1 липня в Білорусі добудують сховище для російської тактичної ядерної зброї.

В Інституті вивчення війни повідомили, що Путін заявив про розташування тактичної ядерної зброї у Білорусі, аби налякати Захід та знизити ефективність контрнаступу України.

А секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що розміщення ядерної зброї РФ у Білорусі підвищує рівень відторгнення у білоруського суспільства Росії та Путіна. Своєю чергою радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що цією заявою Володимир Путін зізнається у страху програти війну.

У МЗС Німеччини розкритикували розміщення Росією ядерної зброї в Білорусі та назвали це "спробою залякування". А Міністерство закордонних справ України відреагувало на наміри Росії розмістити в Білорусі тактичну ядерну зброю та вимагає скликати Радбез ООН.

Своєю чергою голова дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, якщо РФ розмістить ядерну зброю у Білорусі, то ЄС запровадить нові санкції. Натомість польське міністерство закордонних справ назвало такий намір президента Росії кроком до подальшого втягування країни у військову машину.



