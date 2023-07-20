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Аналітика

Якщо РФ атакує судна в Чорному морі, то відповідь України буде миттєвою. Колонка Сергія Згурця

Сергій Згурець
20 липня, 2023 четвер
20:17
Статті Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт

У відповідь на погрози Кремля у Міноборони України заявили, що з 21 липня всі судна, які прямують в акваторії Чорного моря у напрямку морських портів РФ та портів на тимчасово окупованій території України, будуть розглядатись Україною як такі, що перевозять вантажі воєнного призначення. Тому, після першої спроби росіян атакувати наші чи міжнародні судна у Чорному морі, відповідь України буде досить швидкою, засоби для цього є

Чергова атака росіян по портовій інфраструктурі України

Росія третю ніч поспіль атакує портову інфраструктуру України. Ці атаки призвели до знищення частини портових терміналів та значної кількості зерна, яке було підготовлено до експорту. Вночі 20 липня по Одесі та Миколаєву було запущено 19 крилатих ракет та така ж кількість дронів-камікадзе Shahed. Окрім БПЛА Shahed ворог використовував ракети повітряного базування Х-22, морського базування ракети "Калібр" та ракети наземного базування з комплексів "Іскандер" та берегового ракетного комплексу "Бастіон". З огляду на брак сучасних систем ППО на цьому напрямку, частину ракет ЗСУ не вдалось перехопити. Насамперед це стосується ракет Х-22 та надзвукових ракет "Онікс". А ще Росія оголосила, що всі кораблі, які прямують до українських портів вважатимуться потенційними перевізниками військових вантажів, а відтак будуть атаковані. У відповідь на погрози Кремля у Міноборони України заявили, що з 21 липня всі судна, які прямують в акваторії Чорного моря у напрямку морських портів РФ та портів на тимчасово окупованій території України, будуть розглядатись Україною як такі, що перевозять вантажі воєнного призначення. Думаю, що після першої спроби росіян атакувати наші чи міжнародні судна у Чорному морі відповідь України буде досить швидкою, засоби для цього є. Також слід зауважити, що цей ракетно-мінний терор РФ, після її виходу із "зернової угоди", скерований не лише на блокування наших портів. Росія намагається створити глобальну продовольчу кризу. Це визнає світова спільнота. Вихід із цієї ситуації лише один - збільшувати військову допомогу Україні та наростити й покращити протиповітряну оборону України. Саме про це сьогодні заявив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель. Цілком слушна пропозиція, щоб посилити нашу ППО зенітно-ракетними комплексами.

Україна почала використовувати касетні боєприпаси, надані США.

Сьогодні стало відомо, що Україна почала використовувати касетні артилерійські снаряди на полі бою. Ці артилерійські боєприпаси були надані США. За допомогою цих боєприпасів Сили оборони зможуть розбити добре укріплені позиції російських окупантів на південному Сході України. Про це повідомило видання Washington Post з посиланням на одного з українських чиновників. Це дійсно гарна новина. При цьому командувач угрупування "Хортиця" генерал Сирський сказав, що хоча контрнаступ і відбувається повільніше ніж хотілось би, проте Сили оборони щоденно просуваються з боями вглиб окупованих територій. Щоденно наші підрозділи мають просування від 500 до 1000 метрів. Просування дається дуже важко, оскільки на Лиманському напрямку і навколо Бахмута зосереджені основні сили російської армії. Окупанти мають перевагу у кількісному складі, особливо в артилерії. За словами Олександра Сирського, наразі українські воїни можуть відповісти одним пострілом на 7-8 пострілів окупантів. Однак, я думаю, що тепер окрім знищення передових ліній окупантів на південному Сході України, касетні боєприпаси будуть використані для знищення росіян в Бахмуті, а також на Лиманському напрямку, де ворог активізував свої наступальні дії. На Лиманському напрямку противник активізувався по всій ділянці фронту, починаючи від Купʼянська до Кремінної. Тут зібране угруповання військ противника до 100 тис.

Ситуація на Лиманському напрямку.

Офіцер НГУ Олександр Дорошенко повідомив, що на Лиманському напрямку ситуація кардинально не змінилась. Сили оборони продовжують утримувати рубежі. За останній час противник намагався наступати маленькими групами. Зокрема, за словами Дорошенка, росіян наступали групами по 7-10 осіб. Окупанти намагались штурмувати окремі позиції НГУ. Також Дорошенко повідомив, що за минулий день росіяни застосовували по позиціях українських військ хімічну зброю. В бійців, після цієї атаки, виникали проблеми з очима, але, як зауважив офіцер НГУ, евакуація нашим бійцям не знадобилась. Протягом сьогоднішнього дня противник намагався активно застосовувати бронетехніку. Українська піхота досить вдало відпрацювала по техніці противника протитанковими засобами.

Офіцер НГУ Олександр Дорошенко також спростував інформація про те, що російські підрозділи змогли зайти в населений пункт Торське. За його словами, цей населений пункт контролюють і контролювали українські війська. Дійсно, противник зміг зайняти окремі позиції в лісі на півночі Торського. Проте це всього лише кілька позицій. Дорошенко розповів, що противник постійно змінює тактику. Росіяни бачать, що в них не виходить атакувати через ліс, тому вони вибирають кілька позицій українських підрозділів й далі працюють по них вогневими засобами.

Постанова уряду про заборону прибутків оборонних підприємств.

Директор Харківського заводу індивідуального захисту Юрій Федоров розповів, що його підприємство було перенесене на Захід України й зараз активно відбудовується. За його словами, дуже багато компаній від початку повномасштабного вторгнення було перенесено з зони бойових дій. Він також повідомив, що підприємство постійно отримує замовлення від Міноборони України. Проте зараз завод призупинив виробництво через, за словами Федорова, недостатнє фінансування по речовому забезпеченню.

Юрій Федоров також розповів, що його підприємство підпадає під дію постанови уряду про заборону прибутків оборонних підприємств. Сьогодні було опубліковано нову постанову, за якою держава допускає прибуток оборонних підприємств. Проте, як зауважив Федоров, ця постанова стосується нових договорів. Федоров наголосив, що цю проблему уряд намагається вирішити, однак, що робити з минулими контрактами поки не вирішили. За його словами, зараз всі компанії, які працювали на оборону країни опинились в ситуації, коли їх можна назвати злочинцями, судячи з того, як це трактує аудиторська служба. Федоров пояснив, що компанії не можуть працювати ефективно й розвиватись, не отримуючи прибутку.

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