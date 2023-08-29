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Головна Війна з Росією "Жодних ознак в Токмаку": депутат облради розповів, як люди в окупації визначають маркери евакуації росіян
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"Жодних ознак в Токмаку": депутат облради розповів, як люди в окупації визначають маркери евакуації росіян

29 серпня, 2023 вiвторок
14:58
Війна з Росією Токмак

У місцевих в окупованій Запорізькій області є декілька чітко визначених маркерів, чи дійсно окупанти планують залишати територію

Про це в ефірі Еспресо сказав депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко.

"У місцевих є декілька чітко визначених маркерів, чи дійсно окупанти планують залишати територію. Є місцеві мережі побутових магазинів. По минулих спробах створити ілюзію виїзду побачили один важливий нюанс щодо вивезення харчів з магазинів. Якщо окупант відступає реально - це місцеві підприємці починають вивозити свій товар. Якщо товар просто залишається в магазинах на поличках - то це симуляція виїзду, створення ситуації для заманювання ЗСУ, створення картинки для власних пропагандистських цілей тощо", - зауважив він.

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За словами Лишенка, жодних ознак в Токмаку, на які місцеві звертають увагу, не виявлено.

"Ті, з ким я спілкувався, інформацію про евакуацію не підтверджують. Те, що вони оголосили евакуацію, може бути таким же заходом, коли вони на 9 травня розповідали, що евакуювали органи "влади" з Енергодара, Василівки тощо", - підсумував він. 

Що відомо про наступ ЗСУ у напрямку Запорізької області

21 серпня у Міноборони повідомляли, що ЗСУ мали успіх поблизу Роботиного та південніше Малої Токмачки Запорізької області.

22 серпня у Генштабі ЗСУ заявили, що українські військові мають успіх у напрямку Роботиного Запорізької області, там вони закріплюються на досягнутих рубежах. Водночас бійці російської армії переміщують свої війська та застосовують резерви.

У вівторок, 22 серпня, українські захисники у складі 47-ї окремої механізованої бригади увійшли  в село Роботине Запорізької області та організували евакуацію мирних мешканців. Військовослужбовець ЗСУ Віктор Бурлик повідомляв, що українська армія зайшла в Роботине, однак на околицях ще знаходяться російські підрозділи. 

У середу, 23 серпня, бійці 47-ї ОМБр підняли український стяг з підписом Залужного у селі Роботине на Мелітопольському напрямку.

Пізніше повідомлялося, що ЗСУ 25 серпня продовжили контрнаступальні операції біля Роботиного на заході Запорізької області та просунулися вперед, оскільки російські "військкори" висловили занепокоєння відсутністю підкріплень і ротації у цьому районі.

Згодом в Інституту вивчення війни зазначили, що Сили оборони досягли подальших тактично значущих успіхів у західній частині Запорізької області, і, ймовірно, просуваються через складну серію оборонних позицій російських окупантів.

27 серпня речник пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун заявив, що Збройні Сили України просуваються на південь від населеного пункту Роботине у Запорізькій області до села Новопрокопівка. На півдні окупанти зазнають втрат, тому змушені перекидати війська з інших ділянок фронту. 

У понеділок, 28 серпня, заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що українські військові офіційно звільнили село Роботине Запорізької області. Також за минулий тиждень Сили оборони деокупували 1 кв. км на Бахмутському напрямку.

29 серпня міський голова Мелітополя Іван Федоров з посиланням на місцевих жителів повідомив, що окупаційну владу Токмака перевозять в інше місто.

окуповані території
окупанти
Запорізька область
Військові новини
наступ ЗСУ
Контрнаступ ЗСУ
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