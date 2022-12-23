Таку думку він висловив в інтерв’ю "Главкому".

"Думаю, у нашому керівництві ніхто не хоче розширювати лінію фронту. Нікому не вигідно, щоби Білорусь нападала. Те, що вони наш ворог – беззаперечно. Те, що їх Росія використовує – це факт. Але безпосередньо їхня армія не включилася у війну", – сказав нардеп.

Зокрема Роман Костенко припустив, що якби ЗСУ мали більше зброї, якою військові могли б систематично влучати по аеродромах Білорусі, то можна було б розглядати можливість завдавати ударів по об’єктах.

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"Є побоювання спровокувати вступ Білорусі у війну. Якби була зброя, якою ми могли би систематично завдавати ударів по аеродромах, якби у нас були "Сапсани", чи хоча б "Вільха-М", достатня кількість Himars і ракет ATACMS – це одна справа. А якщо у нас обмежена кількість такої зброї і ми можемо зробити одну "бавовну", а після цього Білорусь знайде чіткий привід вступити у війну – це інша справа. Тому що розшириться лінія фронту", – вважає ветеран АТО.

Костенко сказав, що атаки на білоруські аеродроми можливі тільки тоді, коли ми зможемо постійно влучати по них, маючи достатню кількість далекобійної зброї. Наразі Білорусь має значно більше зброї порівняно з Україною.

"У білорусів багато ракет Точка-У, у них дуже багато, може навіть більше, ніж у нас ракет С-300, які долітають до Києва. Багато у них "Градів" і "Ураганів". Білоруська армія – це 40 тис. осіб. Але навіть без фізичного заходу на нашу територію Білорусь може отримати право використовувати їх проти нас. Тобто не Росія, а саме Білорусь. Вони можуть підключитися до ракетного терору на боці Росії і закидати нас ракетами", – переконаний він.

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Також він пригадав, що головком ЗСУ Валерій Залужний сказав у своєму інтерв’ю, що українські військові не можуть далеко стріляти.

"Тобто вистрілити один раз ми можемо. Але потім доведеться розширювати засоби ППО, щоби стримувати Білорусь. Нині у Білорусі 70% населення не підтримує вторгнення Путіна в Україну. А коли ми почнемо обстрілювати, і у нас буде чим, ці розклади можуть змінитися", – додав Роман Костенко.

15 грудня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сказав, що не виключає наступу окупантів на Київ із Білорусі. Російська Федерація може повторити наступ на Київ у січні-лютому 2023 року. Нині країна-агресорка готує близько 200 тис. нових військових.

Вже 19 грудня Путін відвідав Мінськ, де зустрівся з Лукашенком. Також на зустріч з білоруським колегою прибував очільник міноборони РФ Сергій Шойгу.

З'явилась інформація від Білоруського Гаюна, що Росія почала перекидання на південь Білорусі техніки, яку раніше привезли на полігони з мобілізованими ЗС РФ. Упродовж 20 грудня фіксували перевезення танків, вантажівок та особового складу збройних сил Росії з білоруських полігонів у північній та центральній частинах країни. Проте речник Державної прикордонної служби України наголосив на тому, що поряд з білорусько-українським кордоном не зафіксовано різкого збільшення ані військової техніки, ані особового складу російських військових.

Військовий і громадський діяч, генерал-майор Служби безпеки України Віктор Ягун впевнений, що ЗСУ зможуть зупинити та розбити білоруську армію, якщо вона перетне кордон з Україною.

22 грудня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зібрав нараду з військовими і силовим блоком.

23 грудня повідомляється, що із Росії прибула партія зенітно-ракетних комплексів Тор-М2К до Білорусі.

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