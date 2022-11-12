Про це йдеться у системі розкриття інформації НКЦПФР.

Відомо, що раніше він був головою правління державного Укрексімбанку, потім його звільнили з посади через скандал з нападом на журналістів програми "Схеми".

Співробітники Укрексімбанку вчинили напад на журналістів програми "Схеми" під час запису інтерв'ю з тодішнім головою банку Євгеном Мецгер. У нього запитували про кредит на $60 млн під заставу спірного ТРЦ SkyMall фірмам маловідомого бізнесмена, чия компанія вела діяльність в окупованому Донбасі та сплачувала податки окупаційній владі.

Після скандалу з журналістами Мецгер написав заяву про звільнення.

4 жовтня 2021 року повідомили, що в прокуратурі готують дві підозри щодо нападу на журналістів "Схем". Одночасно з цим Мецгер вибачився перед "Схемами" за напад під час інтерв'ю.

7 жовтня прокуратура оголосила підозру Мецгеру щодо нападу на журналістів. Пізніше він отримав повідомлення про ще одну підозру. 11 жовтня стало відомо, що Мецгера звільнили з посади голови Укрексімбанку. Це сталося після того, як він добровільно написав заяву про свою відставку.

11 листопада повідомили, що Укрексімбанк поновив на посадах двох нападників на журналістів "Схем" - Ігоря Тельбізова й Олега Осіпова.

12 січня 2022 року уряд позбавив Мецгера повноважень підписувати цивільноправові договори з членами наглядової ради банку.

7 квітня "Радіо Свобода" повідомило, що Мецгера планують призначити заступником міністра економіки України.

14 вересня у справі нападу на журналістів "Схем" визнали винуватими ексголову Укрексімбанку та ще двох його працівників.