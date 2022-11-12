Звільнений після скандалу з журналістами ексголова Укрексімбанку Мецгер очолив Укрфінжитло
Наглядова рада ПрАТ "Українська фінансова житлова компанія" у п'ятницю, 11 листопада 2022 року, призначила Євгена Мецгер головою правління
Про це йдеться у системі розкриття інформації НКЦПФР.
Відомо, що раніше він був головою правління державного Укрексімбанку, потім його звільнили з посади через скандал з нападом на журналістів програми "Схеми".
Співробітники Укрексімбанку вчинили напад на журналістів програми "Схеми" під час запису інтерв'ю з тодішнім головою банку Євгеном Мецгер. У нього запитували про кредит на $60 млн під заставу спірного ТРЦ SkyMall фірмам маловідомого бізнесмена, чия компанія вела діяльність в окупованому Донбасі та сплачувала податки окупаційній владі.
Після скандалу з журналістами Мецгер написав заяву про звільнення.
- 4 жовтня 2021 року повідомили, що в прокуратурі готують дві підозри щодо нападу на журналістів "Схем". Одночасно з цим Мецгер вибачився перед "Схемами" за напад під час інтерв'ю.
- 7 жовтня прокуратура оголосила підозру Мецгеру щодо нападу на журналістів. Пізніше він отримав повідомлення про ще одну підозру. 11 жовтня стало відомо, що Мецгера звільнили з посади голови Укрексімбанку. Це сталося після того, як він добровільно написав заяву про свою відставку.
- 11 листопада повідомили, що Укрексімбанк поновив на посадах двох нападників на журналістів "Схем" - Ігоря Тельбізова й Олега Осіпова.
- 12 січня 2022 року уряд позбавив Мецгера повноважень підписувати цивільноправові договори з членами наглядової ради банку.
- 7 квітня "Радіо Свобода" повідомило, що Мецгера планують призначити заступником міністра економіки України.
- 14 вересня у справі нападу на журналістів "Схем" визнали винуватими ексголову Укрексімбанку та ще двох його працівників.
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