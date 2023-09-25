ATACMS допоможуть перебити усі літаки на кримських аеродромах, - політолог Цибулько про можливості для українського наступу

Про це розповів політолог Володимир Цибулько в етері телеканалу "Еспресо".

"Відсутність ворожої авіації на фронті - це велика можливість для українського наступу. Швидше за все, якщо Росія не забере найближчим часом літаки та гелікоптери, вони всі будуть перебиті. Це означає, що кримські аеродроми будуть виключені", - зазначив політолог.

Цибулько зауважив, що після оголошення США про надання ATACMS, виявилось, що це саме касетні ATACMS, які для фронтових подій ЗСУ вкрай необхідні. Важливо, що такими ракетами можна бити по аеродромах.

"Вони дійсно змінюють розклад сил. Одна така ракета покриває величезну територію та за один постріл знищує мінімум одну роту ворога. А при більшій концентрації, можливо, цілий батальйон накриває. Тому це дуже ефективна зброя, яка призначена саме для наступу, для вибивання складів противника", - резюмував Володимир Цибулько.

Останнім часом Збройні сили України частіше завдають ударів по Криму.