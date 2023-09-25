Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією ATACMS допоможуть перебити усі літаки на кримських аеродромах, - політолог Цибулько про можливості для українського наступу
Ексклюзив

ATACMS допоможуть перебити усі літаки на кримських аеродромах, - політолог Цибулько про можливості для українського наступу

25 вересня, 2023 понедiлок
14:36
Війна з Росією HIMARS з ATACMS

Незабаром ЗСУ за допомогою ATACMS матимуть змогу знищувати кримські аеродроми РФ, що відкриє нові переспективи для українського наступу

Про це розповів політолог Володимир Цибулько в етері телеканалу "Еспресо".

"Відсутність ворожої авіації на фронті - це велика можливість для українського наступу. Швидше за все, якщо Росія не забере найближчим часом літаки та гелікоптери, вони всі будуть перебиті. Це означає, що кримські аеродроми будуть виключені", - зазначив політолог.

Цибулько зауважив, що після оголошення США про надання ATACMS, виявилось, що це саме касетні ATACMS, які для фронтових подій ЗСУ вкрай необхідні. Важливо, що такими ракетами можна бити по аеродромах.

"Вони дійсно змінюють розклад сил. Одна така ракета покриває величезну територію та за один постріл знищує мінімум одну роту ворога. А при більшій концентрації, можливо, цілий батальйон накриває. Тому це дуже ефективна зброя, яка призначена саме для наступу, для вибивання складів противника",  - резюмував Володимир Цибулько.

Останнім часом Збройні сили України частіше завдають ударів по Криму. 

  • У середу, 20 вересня, ЗСУ завдали вдалого удару по командному пункту Чорноморського флоту РФ поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Це підтвердив представник ГУР Андрій Юсов. Як зазначають телеграм-канали, було завдано удару по місцю розташування головної нафтобази Чорноморського флоту, де зберігаються мільйони тонн пального. Натомість Planet Labs опублікувало супутникові знімки, на яких видно наслідки удару ЗСУ по командному пункту росіян у тимчасово окупованому Криму 20 вересня. За даними видання, там розміщено 744-й Центр звʼязку Командування ЧФ РФ. Днем раніше з’явилася інформація, що Росія відвела частину військових кораблів з Севастопольської бухти, а другу готує до виведення. Та це не допомогло російським військовим втекти від українських ракет.
  • 21 вересня Служба безпеки та Військово-Морські сили підтвердили масовану атаку на Крим. Вони поцілили по військовому аеродрому "Саки" у тимчасово окупованому Криму. Натомість міноборони РФ заявило, що ППО знищила 19 безпілотників над півостровом. Зазначається, що на аеродромі у той момент було щонайменше 12 бойових літаків (Су-24 і Су-30), а також ПЗРК "Панцирь". Там також знаходилася база підготовки операторів БПЛА Mojaher. Росія втрачала ключові компоненти своїх батарей С-400 принаймні п’ять разів, зокрема дві з них, які дислоковані у Криму - впродовж останнього місяця
  • Вдень 21 вересня в тимчасово окупованому Криму знову пролунали вибухи - місцеві жителі повідомляють про пуски ракет. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко підтвердив вибухи в районі бухти Омега та мису Фіолент.
  • У п'ятницю, 22 вересня, у тимчасово окупованому Криму ще раз пролунали потужні вибухи: у Збройних Силах України підтвердили ураження штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі. У російському пропагандистському агентстві ТАСС повідомили, що уламки після удару по штабу Чорноморського флоту РФ "розкидані на сотні метрів". На місці події була "велика кількість" швидких. Під час атаки на штаб Чорноморського флоту було використано ракети Storm Shadow, які Україні надала Велика Британія. У пресслужбі ССО повідомили, що це була спецоперація "Крабовая ловушка", а ракета влучила, у штаб ЧФ РФ під час наради керівників. Внаслідок атаки загинули щонайменше 9 осіб, поранення отримали 16. Серед них — російські генерали. Про це повідомив начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов. Військовий експерт, співробітник СБУ 2004-2015 рр. Іван Ступак зазначив, що у штабі ЧФ РФ зберігалися документи під грифом "Секретно".
  • Уранці суботи, 23 вересня, в окупованому Севастополі місцеві повідомили про вибухи й звуки прольоту ракет, поблизу флотського арсеналу РФ здійнялася хмара диму. Окупаційна "влада" заявила про роботу ППО, осколки ракети нібито впали у місцевому парку.
  • Після серії ударів по військовим базам росіян в тимчасово окупованому Криму, так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв сказав містянам самостійно займатися облаштуванням укриттів, оскільки окупаційна влада не має ресурсів на їхнє упорядкування.

Новини
Крим
зброя
ЗСУ
окуповані території
окупанти
Військові новини
наступ ЗСУ
Читайте також:
Папа Римський Франциск
24 вересня, 2023 неділя
Папа Римський закликав союзників України "не грати в ігри" з постачанням зброї
Наслідки нічної атаки по Одесі 25 вересня 2023 р.
25 вересня, 2023 понедiлок
Унаслідок нічної атаки РФ в Одесі загинули двоє людей
Сергій Лавров
23 вересня, 2023 субота
Лавров заявив в ООН, що Росія не розглядатиме жодних пропозицій щодо зупинення вогню
Київ
+27°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.56
    Купівля 37.56
    Продаж 38.28
  • EUR
    Купівля 40.35
    Продаж 41.23
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
25 вересня
15:59
На Буковині планують відкрити три нових пункти пропуску
В Україні відремонтують 19 пунктів пропуску через державний кордон
15:57
Оновлено
Коломойський, суд
Суд у справі Коломойського: Ткаченко та телеведучі Мазур, Горбунов і Мосейчук готові взяти олігарха на поруки
15:55
Андрій Ярмоленко, збірна України
Збірна України оголосила склад на жовтневі матчі кваліфікації Євро-2024
15:48
Оновлено
командувач флотом рф соколов
Удар по Севастополю: у ССО заявили про ліквідацію командувача Чорноморського флоту РФ та 34 офіцерів
15:40
Огляд
танк Abrams M-1
Abrams вже в Україні: як американські танки вплинуть на бойові дії, їхні переваги та технічні характеристики
15:28
без газу
Чернишов: Україна вперше планує пройти зиму користуючись газом власного видобутку
15:18
Ексклюзив
ЗСУ наступ
В ЗСУ розповіли про тактику боїв за Бахмут
15:08
"Ви не забуті": У ВРУ пропонують створити прапор пам'яті для українських воїнів
15:03
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
14:54
LEGO
Lego припинив виготовлення цеглинок з перероблених пляшок замість пластику на нафтовій основі. Причина
14:45
Уряд залучив понад 21 млрд грн грантових коштів від Японії: фінансування яких проєктів передбачено
14:44
Оновлено
танки Абрамс
Зеленський підтвердив, що американські танки Abrams прибули в Україну
14:33
Аналітика
Нагірний Карабах
Нагірний Карабах: що чекає на регіон після швидкої операції Азербайджану
14:31
Міжнародний кримінальний суд, голова Петр Хофманський
Ордер на арешт Путіна: РФ оголосила в розшук голову Міжнародного кримінального суду
14:26
Штучний інтелект, ШІ
Мінцифра, Дія та Google запускають оновлений курс "Основи штучного інтелекту" для українців
14:20
Хмарно на заході й півночі, сонячно на решті території: прогноз погоди на 26 вересня від Наталки Діденко
13:57
прикордонник
ЗСУ вигнали диверсантів, які проникли на Харківщину й почали зводити укріплення біля кордону
13:46
Спротив
Спротив випустив новий постер. Цього разу присвячений ураженню судна РФ "Байрактаром"
13:44
Оновлено
Андрій Коболєв
Суд ухвалив рішення зменшити суму застави для Коболєва
13:41
США долучились до проєкту Олени Зеленської "Українська книжкова поличка"
13:24
У Києві вихідними зафіксували новий температурний рекорд. Деталі
13:18
Верховна Рада
Лише 38 народних депутатів добровільно подали декларацію за 2022 рік. Список
13:09
Оновлено
Наслідки нічної атаки по Одесі 25 вересня 2023 р.
Унаслідок нічної атаки РФ в Одесі загинули двоє людей
13:08
Ексклюзив
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
"На 60% провина Шмигаля": політтехнолог Загородній про конфлікт між Польщею та Україною
13:06
цибуля
Органічні продукти в Україні: Мінагрополітики розповіло про адаптацію галузі до законодавства ЄС
13:04
табір ПВК Вагнера
У Держприкордонслужбі назвали кількість вагнерівців у Білорусі
12:53
Оновлено
Обстріл Херсона 24 вересня
РФ вдарила по Бериславу на Херсонщині: загинули дві людини, ще двох поранено
12:47
На фото: бойові балістичні шоломи
Військові випробували нові бойові балістичні шоломи від Міноборони
12:45
СБУ на кордоні затримала наркоторговця
Перевозив у шлунку кокаїн на 3,5 млн грн: СБУ на кордоні затримала наркоторговця
12:31
відключення електроенергії
Через обстріли РФ знеструмлювалася підстанція на Херсонщині: ситуація в енергосистемі
12:25
видобуток нафти, нафта
Ціни на нафту Brent піднялася до $93,79 за барель
12:15
посівна аграрії
Українські агропідприємства від початку року отримали кредитів на 54,6 млрд грн
11:56
Ексклюзив
аеродром Шайковка в росії
У РФ не вистачає діючих майданчиків для переміщення літаків та кораблів, - "Інформаційний спротив"
11:48
лікарня, смерть
В Італії помер ватажок сицилійського мафіозного клану "Коза ностра"
11:24
Анджей Дуда
Дуда розповів, за якої умови Україна отримуватиме зброю від Польщі
10:54
Дмитро Кулеба
Форум оборонних індустрій: 165 компаній із 26 країн підтвердили свою участь
10:29
США Україна
Україна отримає від США $522 млн на зміцнення енергетичної системи
10:24
крилата ракта "Калібр"
Росіяни утримують у Чорному морі два ракетоносії з 12 "калібрами"
10:21
СБУ знешкодила агентурну мережу РФ, яка коригувала удари по місту
У Харкові СБУ знешкодила агентурну мережу РФ, яка коригувала удари по місту
10:15
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 25 вересня: як змінилася ціна долара та євро
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV