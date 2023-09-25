ATACMS допоможуть перебити усі літаки на кримських аеродромах, - політолог Цибулько про можливості для українського наступу
Незабаром ЗСУ за допомогою ATACMS матимуть змогу знищувати кримські аеродроми РФ, що відкриє нові переспективи для українського наступу
Про це розповів політолог Володимир Цибулько в етері телеканалу "Еспресо".
"Відсутність ворожої авіації на фронті - це велика можливість для українського наступу. Швидше за все, якщо Росія не забере найближчим часом літаки та гелікоптери, вони всі будуть перебиті. Це означає, що кримські аеродроми будуть виключені", - зазначив політолог.
Цибулько зауважив, що після оголошення США про надання ATACMS, виявилось, що це саме касетні ATACMS, які для фронтових подій ЗСУ вкрай необхідні. Важливо, що такими ракетами можна бити по аеродромах.
"Вони дійсно змінюють розклад сил. Одна така ракета покриває величезну територію та за один постріл знищує мінімум одну роту ворога. А при більшій концентрації, можливо, цілий батальйон накриває. Тому це дуже ефективна зброя, яка призначена саме для наступу, для вибивання складів противника", - резюмував Володимир Цибулько.
Останнім часом Збройні сили України частіше завдають ударів по Криму.
- У середу, 20 вересня, ЗСУ завдали вдалого удару по командному пункту Чорноморського флоту РФ поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Це підтвердив представник ГУР Андрій Юсов. Як зазначають телеграм-канали, було завдано удару по місцю розташування головної нафтобази Чорноморського флоту, де зберігаються мільйони тонн пального. Натомість Planet Labs опублікувало супутникові знімки, на яких видно наслідки удару ЗСУ по командному пункту росіян у тимчасово окупованому Криму 20 вересня. За даними видання, там розміщено 744-й Центр звʼязку Командування ЧФ РФ. Днем раніше з’явилася інформація, що Росія відвела частину військових кораблів з Севастопольської бухти, а другу готує до виведення. Та це не допомогло російським військовим втекти від українських ракет.
- 21 вересня Служба безпеки та Військово-Морські сили підтвердили масовану атаку на Крим. Вони поцілили по військовому аеродрому "Саки" у тимчасово окупованому Криму. Натомість міноборони РФ заявило, що ППО знищила 19 безпілотників над півостровом. Зазначається, що на аеродромі у той момент було щонайменше 12 бойових літаків (Су-24 і Су-30), а також ПЗРК "Панцирь". Там також знаходилася база підготовки операторів БПЛА Mojaher. Росія втрачала ключові компоненти своїх батарей С-400 принаймні п’ять разів, зокрема дві з них, які дислоковані у Криму - впродовж останнього місяця
- Вдень 21 вересня в тимчасово окупованому Криму знову пролунали вибухи - місцеві жителі повідомляють про пуски ракет. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко підтвердив вибухи в районі бухти Омега та мису Фіолент.
- У п'ятницю, 22 вересня, у тимчасово окупованому Криму ще раз пролунали потужні вибухи: у Збройних Силах України підтвердили ураження штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі. У російському пропагандистському агентстві ТАСС повідомили, що уламки після удару по штабу Чорноморського флоту РФ "розкидані на сотні метрів". На місці події була "велика кількість" швидких. Під час атаки на штаб Чорноморського флоту було використано ракети Storm Shadow, які Україні надала Велика Британія. У пресслужбі ССО повідомили, що це була спецоперація "Крабовая ловушка", а ракета влучила, у штаб ЧФ РФ під час наради керівників. Внаслідок атаки загинули щонайменше 9 осіб, поранення отримали 16. Серед них — російські генерали. Про це повідомив начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов. Військовий експерт, співробітник СБУ 2004-2015 рр. Іван Ступак зазначив, що у штабі ЧФ РФ зберігалися документи під грифом "Секретно".
- Уранці суботи, 23 вересня, в окупованому Севастополі місцеві повідомили про вибухи й звуки прольоту ракет, поблизу флотського арсеналу РФ здійнялася хмара диму. Окупаційна "влада" заявила про роботу ППО, осколки ракети нібито впали у місцевому парку.
- Після серії ударів по військовим базам росіян в тимчасово окупованому Криму, так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв сказав містянам самостійно займатися облаштуванням укриттів, оскільки окупаційна влада не має ресурсів на їхнє упорядкування.
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