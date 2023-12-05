Делегація ЄС та Міноборони обговорили довгострокові гарантії безпеки для України

Про це повідомляє пресслужба Міноборони України.

Напрямки довгострокової допомоги ЄС представив заступник Генерального секретаря з питань спільної політики безпеки і оборони Європейської служби зовнішніх справ Чарльз Фріз.

Йдеться про дев’ять пріоритетів майбутніх безпекових зобов’язань з боку Євросоюзу для України:

допомогу військовою технікою і обладнанням;

навчання українських військових;

співпрацю з українською оборонною промисловістю;

протистояння кібер- та гібридним загрозам;

допомогу в розмінуванні;

реалізацію реформ, пов'язаних з процесом вступу до ЄС;

посилення здатності контролювати запаси зброї;

підтримку зусиль з ядерної безпеки;

обмін розвідданими, зокрема супутниковими знімками.

Чарльз Фріз також наголосив, що ЄС "намагається забезпечувати надання допомоги Україні настільки швидко, наскільки це потрібно".

Декларація про гарантії безпеки для України

12 липня 2023 року країни G7 узгодили спільну декларацію, в якій вказано параметри гарантій безпеки для України. До угоди зможуть доєднатися всі охочі. Президент США Джо Байден заявив, що в декларації прописано підтримку України на близьку та далеку перспективи.

Цього ж дня до декларації приєдналися Данія, Фінляндія, Ісландія, Норвегія та Швеція. Згодом також Іспанія, Чехія, Нідерланди, Бельгія та Португалія.

18 липня на дебатах Генеральної Асамблеї ООН міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ хоче, щоб усі країни ООН розглянули можливість приєднання до декларації.

25 липня Румунія вирішила приєднатися до декларації країн G7 на підтримку України, представленої на полях саміту НАТО у Вільнюсі.

3 серпня стало відомо, що Україна розпочала переговори зі США щодо надання безпекових гарантій.

Другою країною, з якою Україна почала перемовини щодо двосторонньої угоди про надання безпекових гарантій, стала Велика Британія. Переговори з Лондоном стартували 11 серпня.

12 серпня до декларації приєдналася Греція, 15 серпня - Північна Македонія.

Рада міністрів Болгарії у середу, 16 серпня, ухвалила рішення про приєднання Болгарії до декларації G7, а Литва, Латвія та Естонія приєдналися днем пізніше.

18 серпня стало відомо, що вже 25 країн доєдналися до декларації G7, яка передбачає надання гарантій безпеки для України.

Пізніше про готовність зробити свій внесок у гарантії безпеки для України заявили Косово та Кіпр.

4 жовтня Дмитро Кулеба домовився з очільником МЗС Швеції Тобіасом Більстремом розпочати переговори щодо угоди про гарантії безпеки згідно з Вільнюською декларацією G7.

28 листопада Україна почала перший раунд консультацій з Італією щодо укладення двосторонньої угоди про безпекові гарантії.