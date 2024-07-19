Що чекає на збірну України після провалу на Євро-2024 та навіщо залишили Реброва

Чого від збірної України чекали на ЧЄ

Перед Євро-2024 шанси збірної України на вдалий виступ на турнірі оцінювалися доволі оптимістично. Команда Сергія Реброва потрапила не в найсильнішу за складом групу, де її суперниками були Румунія, Словаччина та Бельгія. Здавалося, що першим двом командам українці, як мінімум не поступаються у класі. Бельгійці за підбором футболістам виглядали потужнішими, але експерти сходилися на думці, що золоте покоління цієї команди вже своє відіграло, і вона більше не виглядає здатною виграти великий турнір на кшталт Євро чи чемпіонату світу.

Михайло Мудрик та Віктор Циганков (ліворуч), Фото: Getty Images

Цілком боєздатним виглядав і склад збірної України, яка в кожній з ланок мала футболістів з топчемпіонатів. За місце у воротах боролися Андрій Лунін, який у минулому сезоні став основним у "Реалі" через травму бельгійця Тібо Куртуа, та перший номер португальської "Бенфіки" Анатолій Трубін. У центрі оборони діяв Ілля Забарний, якого у 21 рік в "Брентфорді" вважають одним з найперспективніших захисників чемпіонату Англії. Зліва у захисті аналогічні відгуки заслужив Віталій Миколенко з "Евертона". У середній лінії Сергій Ребров розраховував на Михайла Мудрика, за якого "Челсі" заплатив "Шахтарю" 100 млн євро, Олександра Зінченка з "Арсеналу", на рахунку якого 4 титули АПЛ у складі "Манчестер Сіті", Віктора Циганкова, який відіграв потужний сезон за "Жирону". А в нападі ставка була на його одноклубника по іспанському клубу Артема Довбика, який став найкращим бомбардиром Ла Ліги.

Окремі фахівці навіть називали цю збірну найталановитішою за підбором виконавців у історії України. Проте Євро-2024 був тим самим турніром, на якому треба було виправдовувати видані аванси, чого нинішнє покоління українських гравців не спромоглося зробити навіть близько.

Олександр Зінченко та Роман Яремчук (ліворуч), Фото: Getty Images

Які проблеми виникли у команди Реброва на Євро

Перші тривожні дзвіночки для збірної України пролунали ще під час товариських матчів перед ЧЄ. Нульова нічия з Німеччиною ще була сприйнята, як позитив, адже наші футболісти довели, що здатні досягати результату в матчах з топзбірними. Але вже гра з Польщею продемонструвала, що в команди Реброва не вистачає запасу міцності. Тренер виставив на цю зустріч експериментальний склад, в якому українці без шансів програли теж не оптимальному поєднанню поляків - 1:3. Було очевидно, що збірній України не вистачає "довжини" лави запасних і Ребров має небагато варіантів зі складом. Це на таких турнірах, як Євро має вирішальне значення, адже доводиться грати кожні три-чотири дні. Невтішним, хоч і з іншої причини, виявився і заключний перед ЧЄ контрольний матч з Молдовою. Попри перемогу 4:0, українці втратили через ушкодження Віталія Миколенка, який перед тим пропустив завершення клубного сезону через травму та щойно відновився.

Олександр Сваток (попереду), Фото: Getty Images

Якщо у товариських матчах були лише дзвіночки, то справжні проблеми в команди з'явилися на груповому раунді самого Євро-2024. Стартова гра проти румунів виявилася для збірної та вболівальників шоком. Навіть у грі проти посереднього суперника, команда виглядала безпорадною та програла 0:3. У воротах нервував Лунін. В центрі оборони помилявся Микола Матвієнко, а зліва - Зінченко, який замінив Миколенка. В опорній зоні не впорався із завданням Тарас Степаненко, а в атаці не були схожими на себе Мудрик, Циганков та Довбик. Головне, що усім без винятку футболістам не вистачало налаштованості на боротьбу і вона у цьому компоненті безнадійно поступалася суперникам. Це різко контрастувало із заявами футболістів перед турніром, які багато розповідали, що розуміють, в який час грають за Україну.

Ймовірно, збірна України банально виявилася не готовою до турніру фізично. Вочевидь, тренери помилилися з піком форми, яка мала припасти на старт плей-офф. Але забули, що спочатку туди ще треба вийти.

Артем Довбик (в синій формі), Фото: Getty Images

Сергій Ребров спробував виправити ситуацію у грі зі Словаччиною. Українці мали кращий вигляд та змогли здобути критично необхідну перемогу - 2:1. Проте перед останнім туром інтрига в групі сягнула апогею - усі команди мали по 3 очка. В найскрутнішому становищі були українці, які мали найгіршу різницю забитих та пропущених м'ячів. Це зобов'язувало їх грати з Бельгією на перемогу, аби не залежати від результату гри румунів зі словаками, яких влаштовувала нічия.

Ребров був вимушений перебудувати тактичну схему та зіграти через травми Мудрика та Циганкова без вінгерів. Навіть попри це, українці провели проти бельгійців свій найкращим матч на турнірі, але нульової нічиєї виявилося замало, аби вийти з групи. Румунія та Словаччина прогнозовано зіграли внічию та потрапили до 1/8 фіналу.

Україна фінішувала четвертою та не виконала навіть завдання-мінімум, яке напередодні Євро-2024 ставив президент УАФ Андрій Шевченко - вихід у плей-офф. Показовим виявився й той факт, що група, де виступали українці, виявилися найслабшою на турнірі. Усі збірні, які там виступали, вилетіли з турніру вже після першого кола плей-офф - Бельгія програла Франції (0:1), Словаччина в овертаймі поступилася Англії (1:2), а Румунія зазнала розгрому від Нідерландів (0:3).

Георгій Судаков та Кевін де Брюйне (ліворуч), Фото: Getty Images

Чому тренера не звільнили після невдачі в Німеччині

Сергій Ребров ані одразу після поразки від Румунії, ані після вильоту з турніру, не зміг пояснити причини провалу в стартовому матчі. Крім того, головний тренер не скликав пресконференцію та не відповів на запитання, що ж насправді сталося зі збірною України на Євро-2024. Її обіцяють провести після виступу українських футболістів на Олімпіаді та підсумувати результати виступів команд усіх вікових категорій у фінальних частинах великих турнірів цього літа.

Допоки ж Ребров обмежився лише постом у соцмережах та коротким інтерв'ю для офіційного сайту УАФ.

"Вважаю, що після першого матчу в групі ми зробили правильні висновки. Але мені все ще важко пояснити, чому так сталося в грі з Румунією. Ми розібрали з гравцями той перший матч і вже в другому, зі Словаччиною, показали іншу мотивацію. Те саме стосується й поєдинку з Бельгією", - сказав Ребров.

За відсутності предметних публічних пояснень, висновок з виступу національної команди зробила сама Українська асоціація футболу. Вона, за пропозицією Андрія Шевченка, висловила повну довіру Реброву та його тренерському штабу.

Сергій Ребров, Фото: Getty Images

Сам головний тренер підкреслив, що вірить у потенціал команди. Попри негатив, який залишився від виступу збірної України на ЧЄ, слід визнати, що рішення виглядає логічним. Схожий шлях на посаді головного тренера національної команди подолав Андрій Шевченко. Його, попри невдачу в кваліфікації чемпіонату світу - 2018, залишили на чолі збірної. Після цього вона блискуче провела відбір Євро-2020 та вийшла до фінальної частини з першого місця у групі з Португалією та Сербією. На самому ЧЄ українці вперше в історії дійшли до чвертьфіналу. При тому, що та команда була об'єктивно здатна на більше, а завадило їй виступити ще краще лише перенесення Євро на 2021 рік через пандемію COVID-19. За цей час збірна вже минула пік своїїх можливостей та виглядала набагато гірше, ніж у кваліфікації ЧЄ.

Ребров, на відміну від Шевченка, вивів збірну України до фінальної частини великого турніру з першої спроби. Також варто нагадати, що його хотіли бачити наступником володаря "Золотого м'яча" ще у 2021 році, але завадили клубні зобов'язання. Тоді команду очолив Олександр Петраков.

Через контракт з "Аль-Айном" з ОАЕ Сергій Ребров не зміг прийняти збірну з початку кваліфікації Євро-2024. Навесні 2023-го вона розпочала відбір з в.о. головного тренера Русланом Ротанем і один з ключових матчів у гостях проти Англії програла 0:2. Ребров приєднався до команди влітку, але докорінно змінити ситуацію не зміг. У боротьбі за друге місце українці поступилися за додатковими показниками Італії та фінішували у групі третіми.

Команда Реброва була змушена пробиватися на Євро-2024 через шлях Ліги націй, де навесні 2024 року не без труднощів здолала Боснію і Герцеговину та Ісландію.

Сергій Ребров після Євро-2024 не забув нагадати, що очолював команду не з початку циклу. Тепер він матиме нагоду продемонструвати, на що здатен, коли підводитиме Україну до відбору ЧС-2026 власноруч.

Андрій Шевченко, Фото: Getty Images

Які перспективи збірної України у відборі ЧС-2026

Наразі першочерговим завданням Сергія Реброва виглядає перебудова команди. Деяким футболістам, які багато років були у збірній незмінним, вже за 30 років. Передовсім мова про правого вінгера Андрія Ярмоленка та опорного півзахисника Тараса Степаненка, яким під час ЧС-2026 буде по 36. Навряд чи більше поїде на великий турнір 33-річний Сергій Сидорчук. Кращі шанси на це у Руслана Малиновського, але йому теж немало - 31.

Тараса Степаненка ще по ходу Євро-2024 в основі замінив Володимир Бражко. Що стосується Андрія Ярмоленка, то фізична форма останнім часом не дозволяє йому грати повні матчі, а боротьбу за місце у стартовому складі він програє Віктору Циганкову.

Виглядає так, що саме навколо вінгера "Жирони", його одноклубника Артема Довбика, центрального хавбека "Шахтаря" Георгія Судакова, Михайла Мудрика, Іллі Забарного, Віталія Миколенка будуватиметься команда в наступному відбірковому циклі.

Інша справа, що жодному з них не вдалося стати лідером команди під час Євро-2024. Про це свідчить і той факт, що їхня трансферна вартість після ЧЄ не зросла. За даними спеціалізованого на трансферах порталу Transfermarkt найдорожчим українським футболістом з вартістю 38 млн євро залишається Олександр Зінченко. В 35 млн євро оцінюють Артема Довбика, Михайла Мудрика та Георгія Судакова, 32 млн євро коштує Ілля Забарний, 30 млн євро - Віктора Циганков, 28 млн євро - Віталій Миколенко, по 25 млн євро Андрій Лунін та Анатолій Трубін. На ЧЄ довів, що вартий цих грошей хіба що голкіпер "Бенфіки".

Андрій Ярмоленко (праворуч), Фото: Getty Images

Збірна України за підсумками турніру опустилася у рейтингу ФІФА з 24-го на 25-те місце. Позиції там, а також результати виступів восени у Лізі націй, матимуть вирішальний вплив на те, чи вдасться команді Реброва опинитися у першому кошику під час жеребкування відбору ЧС-2026 та отримати слабших суперників. Це вкрай важливо, адже від Європи до фінальної частини напряму потраплять лише переможці 12 груп. Ще за чотири путівки сперечатимуться команди, які фінішують в групах другими та 4 найкращі збірні за рейтингом Ліги націй.

Найближчі суперники українців по другому дивізіону цього турніру - Чехія, Албанія та Грузія, яка на Євро-2024 дійшла до 1/8 фіналу та стала головною сенсацією турніру, виглядають вкрай незручними. Досягати результату з приблизно рівними за класом суперниками збірній України було завжди складно.

Тож після невдалого чемпіонату Європи перед командою Сергія Реброва стоять нові виклики. Головний з них - кваліфікація чемпіонату світу - 2026. Вона остаточно дасть відповідь, чи твердження про найсильніше покоління в історії збірної України було пустопорожнім, чи все ж наші футболісти здатні, якщо не перевершити, то хоча б повторити досягнення попередників.