Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Колонка Згурця На тлі низки контратак ЗСУ на Донеччині у Курській області РФ продовжуються бої високої інтенсивності. Колонка Сергія Згурця
Аналітика

На тлі низки контратак ЗСУ на Донеччині у Курській області РФ продовжуються бої високої інтенсивності. Колонка Сергія Згурця

Сергій Згурець Ірена Моляр
8 серпня, 2024 четвер
20:20
Колонка Згурця Сергій Згурець

ЗСУ провели низку контратак, які стосуються і району Нью-Йорка, і зони Часового Яру. Там є зміни, які не дозволяють противнику просуватися. Ті незначні здобутки, що були у ворога, зараз відіграні назад нашими військовими

Зміст

Ситуація на фронті - Донеччина

Третій день поспіль у медійному просторі домінує ситуація з подіями у Курській області. Проте, де-факто, у зведенні Генштабу ЗСУ цей напрямок не згадується. Там головний наголос робиться на те, що основні зусилля і найскладніші ділянки – Покровський, Торецький та Краматорський напрямки. Там ворог має певне просування у бік Покровська, утримує певну ініціативу та динаміку.

Карта Покровськ 08.08.24

Противник протиснувся у Сергіївку, продовжив атаки на північ і вийшов на околиці населеного пункту Гродівка, трохи просунувся у Желанному, Іванівцях. Це просування вздовж залізниці до Покровська. Попри втрати загарбник намагається тиснутись у цьому напрямку, де зараз головна концентрація ворожих зусиль.

У цей час ЗСУ провели низку контратак, які стосуються і району Нью-Йорка, і зони Часового Яру. Там є зміни, які не дозволяють противнику просуватися. Ті незначні здобутки, що були у ворога, зараз відіграні назад нашими військовими.

Динаміка подій у Курській області РФ

Але на тлі цього виникає питання, що відбувається в Курській області. Вже впродовж трьох днів спостерігаємо за цією операцією.

Карта Курськ 08.08.24

У двох районах Курської області, Коренівському та Суджанському,  тривають бої високої інтенсивності. Збройні Сили перерізали рокадну дорогу Рильськ - Кореневе - Суджа. Також є просування в глибину російської території. Інститут вивчення війни (ISW) говорить про 10 км.

Російські пабліки істерично повідомляють, що ЗСУ просунулись у Курську область на 26 км від кордону, до населеного пункту Анастасіївка, та обходять місто Суджа. Хоча  Суджа, як наголошують аналітики та оглядачі, перебуває під контролем ЗСУ. Загалом стверджується, що близько 350 кв.км  у Курській області перебуває під контролем Сил оборони України. Наші підрозділи просуваються, а загальна площа пов'язана з тим, що на різних ділянках йдуть бойові дії. Однак  площа у 350 кв. км є досить значною.

Можна очікувати, що ворог перекидатиме резерви в цей регіон, який досить зручний для оборони через розташування річок та трас. Дійсно, його можна утримувати, якщо буде така ціль і мета.

На тлі цього цікаві оцінки зробив австралійський генерал у відставці Мік Раян. Він детально аналізує бойові дії в Україні, а операцію в Курській області високо оцінює та робить наголос на тому, що це операція з залученням декількох наших бригад. Генерал підкреслює, що ці бригади є якісно підготовленими підрозділами на відміну від контрнаступу 2023 року. Раян говорить про те, що наступальні дії проводяться високомобільними механізованими силами, що відрізняється від спроб росіян наступати на Харківському напрямку в останні місяці. Такий високий рівень мобільності необхідний для того, аби використовувати усі прогалини в захисті оборони противника.

Генерал наголошує, що українці розгорнули значну кількість засобів ППО, засобів РЕБ, які суттєво обмежують ефективність використання традиційно головного аргументу російської сторони – авіації. Саме через те, що відбувається прикриття засобами ППО. Мік Раян визначає, що Україна досягла несподіванки з початку цієї операції. Тобто розмови про те, що поле бою прозоре – це так, але при вірному плануванні можна забезпечити як ефект несподіванки, так і заходи, які зараз відбуваються в Курській області.

Коли говоримо про цілі цієї операції, то вони є тактичні, оперативні й стратегічні. До тактичних цілей можемо віднести утримання території, знищення противника, його сил і засобів, взяття в полон російських військових. До оперативних цілей можна віднести плани або наміри того, що ці дії примусять ворога перекидати резерви на цю ділянку з інших напрямків, послаблюючи інші зони, де армія РФ наступає або обороняється.

Щодо стратегічних цілей цієї операції, то австралійський генерал Мік Раян говорить, що таких стратегічних цілей є декілька. Насамперед - сповільнити або зупинити російський імпульс у наступальних операціях. Другою стратегічною метою може бути перехід наративу війни до більш позитивного для України та протидії російській дезінформації про те, що РФ забезпечує собі неминучу перемогу у війні на виснаження. Третьою стратегічною метою чи ефектом можна вважати те, що відбувається підвищення морального духу українського населення, враховуючи, що тривалий час ворог здійснює наступальні дії й відбувається протискання нашої оборони.

Четверта стратегічна мета, за оцінками австралійського генерала, - якщо ми захопимо більше територій у Курській області, то це на випадок, коли Україна буде змушена йти на певні врегулювання шляхом перемовин наприкінці 2024-го чи 2025 року. І краще вести перемовини, коли частина території агресора утримується нашими військами. Це припущення. Я не думаю, що мова йде зараз про перемовини й підготовку до них.

Але динаміка бойових дій в Курській області продовжується. Спостерігаємо за цим і будемо оцінювати у перспективі. Розуміємо, що історія бойових дій в Курській області впливає і на інші напрямки.

Харківський напрямок

А далі поговоримо про те, що відбувається в Харківській області.

Олександр Букатар, підполковник, командир 3-го батальйону оперативного призначення бригади "Спартан", розповів, що на півночі Харківщини ситуація контрольована. Ворог намагається здійснювати штурмові дії, але вони всі марні, бо українські оборонці розбивають ці спроби заздалегідь. Противник не змінює тактику, діє малими піхотними групами. Ворожа авіація зменшила застосування КАБів, якщо порівнювати ситуацію тиждень-півтора тому. Загарбник продовжує "м'ясні" штурми, людей він не рахує, бо цього ресурсу у росіян достатньо. А щодо техніки, тут сили окупантів виснажуються.

Карта Харківщина 08.08.24

Підполковник зазначив, що снарядного голоду в українських підрозділах немає, але зброї багато не буває. Наприклад, FPV-дрони є більш влучними та маневровими, достатньо уражають ворогів, аби їх зупинити. Щодо російських "ланцетів", які є ударними БПЛА та корегуються розвідувальними дронами, то дошкуляють саме розвідувальні безпілотники такі, як "Орлан", Zala, Supercam. Таких БПЛА противник має у достатній кількості та щільно їх використовує. Однак Сили оборони України відпрацювали способи, як ворожі безпілотники збивати та знищувати. Є спеціальні групи, які цим займаються. Тобто потроху все ж таки українські захисники навчаються та мінусують ці засоби у противника.

Командир 3-го батальйону розказав, що війна дуже швидко показує якості людей, як вони діють у тій чи іншій бойовій ситуації. Відповідно, перевірка боєм дає розуміння подальшого становлення людини у військовій справі.

Резюмуючи слова пана Олександра, зауважу, що саме від людського фактора, від злагодженості колективів залежить і утримання наших позицій, і наша подальша перемога.

Теги:
Відео
Статті
Новини
Україна
Росія
зброя
Сергій Згурець
військові
Технології
ППО
російська армія
Краматорськ
ЗСУ
Війна з Росією
Донеччина
окупанти
безпілотник
Харківщина
Військові новини
Погляд
Покровськ
Торецьк
Читайте також:
"Дім дракона"
Автор Дар'я Тарасова
6 серпня, 2024 вiвторок
HBO оголосив, скільки буде сезонів у серіалі "Дім дракона"
Автор Дар'я Куркіна
6 серпня, 2024 вiвторок
Жила в той час, коли людини не існувало: через російську агресію в Україні може зникнути тварина, якій понад 23 млн років
Карта бойових дій за 1-7 серпня
Автор Богдан Бачинський
7 серпня, 2024 середа
Карта бойових дій за період 1-7 серпня: росіяни прорвали першу лінію оборони Покровська та оточують Нью-Йорк. ЗСУ відкрили фронт під Курськом
Київ
+22°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.78
    Купівля 40.78
    Продаж 41.27
  • EUR
    Купівля 44.5
    Продаж 45.2
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
8 серпня
22:01
Воєнні злочинці: Володимир Путін та Валерій Герасимов
Розвідка РФ два тижні знала про можливість атаки на Курську область, але генштаб не доповів Путіну, - Bloomberg
21:54
Ексклюзив
Війна з Росією, ЗСУ
Сценарій наступу на Курщині Україна може спробувати в інших областях РФ, - генерал-майор Кривонос
21:53
Ексклюзив
путін
"Реакція була дивною": політолог Шлінчак про виступ Путіна щодо ситуації у Курській області
21:27
Ексклюзив
На Львівщині напали на працівника ТЦК
Деперсоналізація для безпеки військових: Завгородній пояснив, як працюватиме АрміяID
21:11
Оновлено
Жан Беленюк
Беленюк здобув бронзу, а Насібов - срібло у греко-римській боротьбі на Олімпіаді-2024
20:44
G7
Посли G7 пропустять вшанування жертв ядерного удару по Нагасакі, бо Японія не запросила Ізраїль
20:43
Ексклюзив
Віктор Круглов
"Вартість інтелектуального продукту – то не ціна на поліграфію", – видавець Круглов заперечує, що друкував підручники за завищеними цінами
20:17
Оновлено
удар РФ по Харкову, 06.08.24
Ракетний удар РФ по Харкову 6 серпня: загинула людина, кількість постраждалих зросла до 13
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 897-го дня війни: контроль над важливою газорозподільчою станцією в Суджі та нова зброя для підсилення української піхоти
20:00
OPINION
Зоя Казанжи
З яких приводів ще не волали українофоби?
19:56
Таїсія Онофрійчук
Українська художня гімнастка Онофрійчук відібралася до фіналу Олімпіади-2024
19:43
Ексклюзив
Мобільний зв’язок, смартфон, телефон
"Витоку персональних даних бути не може": керівник Армії+ Завгородній розповів про безпекові запобіжники сервісу
18:57
потяг_Укрзалізниця
Інтеграція української залізниці до ЄС: Мінінфраструктури підписало меморандум з ERA
18:57
Олександра Іщенка
Смерть у полоні РФ азовця Олександра Іщенка: Офіс генпрокурора розпочав розслідування
18:52
Оновлено
Нікополь. Наслідки удару
РФ атакувала Нікопольщину дронами та артилерією: є загиблий та поранений
18:33
Курськ
Україна контролює газорозподільчу станцію в Суджі в Курській області, - WP
18:26
Система ситуаційної обізнаності DELTA
Міноборони про результати роботи системи Delta: "Щомісяця фіксується 600 тис. об'єктів ворога й планується 106 тис. місій БПЛА"
18:15
Відключення електроенергії
Укренерго не прогнозує обмежень споживання електроенергії 9 серпня
18:15
НБУ випустив монету, присвячену військам зв’язку та кібербезпеки
НБУ випустив монету, присвячену військам зв’язку та кібербезпеки
18:15
Ексклюзив
сховище газу
Експерт розповів, скільки втратить Росія у разі припинення транзиту газу Україною
18:14
Ексклюзив
ударний безпілотник "Кажан"
У бригаді спецпризначення "Азов" НГУ розповіли, якими навичками має володіти людина, щоб стати оператором БПЛА
18:10
Британський корабель
Велика Британія збудує радіолокаційну станцію для відстеження дій РФ і Китаю у космосі
18:09
Оновлено
Каміла Конотоп, Олімпіада-2024
Конотоп через травму залишилася без медалі Олімпіади-2024 у важкій атлетиці
18:01
OPINION
Євген Істребін
Росія: за такі гроші нема дурних воювати
17:54
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
17:49
Ексклюзив
Бустерна доза
Новий штам коронавірусу FLiRT в Україні: лікар-імунолог розповів про ризики та заходи безпеки
17:44
транзит газу, газ
У ЄС зросла ціна на газ на тлі подій у Курській області, - Bloomberg
17:35
У Києві затримали двох хлопців за підпал релейної шафи Укрзалізниці за вказівкою російської розвідки
17:34
Ігор Кузін
В Україні суттєво зросла захворюваність на COVID-19: у МОЗ розповіли, чи чекати карантинних обмежень
17:24
Ексклюзив
Після невдач ворог скаженіє й починає бити по населених пунктах: 14-та ОМБр ім. князя Романа Великого про ситуацію на Куп'янському напрямку
17:24
На шляху до Алеї пам'яті Героїв – смітник: у Кременчуці родини загиблих просять міську владу належно облаштувати місце пам'яті
17:15
Ексклюзив
ЗСУ
Це дуже серйозне підсилення наших піхотинців: Defense Express про ведення в експлуатацію ЗСУ нового виду озброєння
17:12
У Києві до 15 жовтня обмежать рух транспорту Північним мостом
17:08
Кадр з фільму "Повна невідомість"
Наприкінці року вийде байопік про Боба Ділана із зіркою "Дюни" Тімоті Шаламе
17:07
Камала Гарріс
Кампанія Гарріс зібрала $36 млн за добу після обрання Волца кандидатом у віцепрезиденти
16:48
танк Leopard 2A4
У Німеччині не бачать проблеми в тому, щоб Україна використовувала Leopard на території РФ
16:43
ЗСУ
На фронті від початку доби відбулося 56 боєзіткнень, найгарячіше на Покровському й Лиманському напрямках
16:41
Пресреліз
Еспресо логотип
Еспресо запровадив правила гендерної рівності на всіх платформах бренду
16:39
"Постачання США F-16 розвіяли надії на мир та підвищили ризик подальшої ескалації": фейки і маніпуляції світових ЗМІ за 8 серпня
16:37
Оновлено
Тейлор Свіфт
Скасування концертів Тейлор Свіфт у Відні: поліція знайшла у підозрюваного в плануванні терактів хімікати для вибухівки
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV