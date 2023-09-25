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"На 60% провина Шмигаля": політтехнолог Загородній про конфлікт між Польщею та Україною

25 вересня, 2023 понедiлок
13:08
Економіка Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль

Політтехнолог Тарас Загородній вважає, що завданням прем'єр-міністра України було їхати у Варшаву і розв'язувати конфліктне питання, а не погрожувати полякам

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Я давно за те, щоб пан Шмигаль пішов у відставку. Мені взагалі здається, що Шмигаль живе у світі, де немає війни, у нього нічого не відбувається. У цьому останньому конфлікті з Польщею на 60% провина пана Шмигаля, тому що його завдання було їхати у Варшаву і розв'язувати це питання, а не погрожувати полякам. І не лобіювати інтереси купки агробаронів, які хочуть скинути зерно замість того, щоб йти та вирівнювати стосунки з Польщею", - зауважив політтехнолог.

Тарас Загородній резюмував, що бачить у цьому конфлікті провину українського уряду, що не забезпечили контроль і не поговорили з приватними компаніями, бо звикли себе поводити як в Україні, а у Польщі так не виходить. Поляки захищають свої інтереси й цьому у них треба вчитися.

Заборона на імпорт агропродукції з України: що відомо

2 лютого польські фермери почали блокувати пункти пропуску на кордоні з Україною. Це було пов'язано із тим, що польські аграрії обурені, що через неконтрольований приплив українського зерна до Польщі обвалились ціни на їхню продукцію. Тамтешні фермери стверджують, що українське зерно мало б транспортуватись територією Польщі лише до портів, однак воно потрапляє на польський ринок. 16 та 17 лютого польські аграрії відновили протести на кордоні з Україною.

7 квітня стало відомо, що Україна погодилася припинити експорт зерна до Польщі, а 15 квітня країна затвердила заборону на ввезення українського збіжжя та інших харчових продуктів до Польщі. 

5 червня Європейський Союз ухвалив рішення продовжити заборону на імпорт окремих видів сільськогосподарської продукції з України для п’яти членів ЄС до 15 вересня, але пообіцяв поступово їх скасувати.

Європейська комісія 15 вересня вирішила не продовжувати заборону на експорт українського зерна до ЄС: Польща, Угорщина та Словаччина заявили, що пролонгують ембарго в односторонньому порядку.

Того ж дня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зауважив, що рішення ЄС не лише допоможе українському експорту та економіці в умовах блокування чорноморських портів, а й сприятиме глобальній продовольчій безпеці. Він закликав окремі держави-члени ЄС утриматися від неправомірних односторонніх обмежень щодо української агропродукції.

Водночас заступник міністра економіки, торговий представник Тарас Качка сказав, що переговори по сільському господарству перейшли в агресію зі сторони Польщі та натяки на вплив під час вступу України до ЄС.

18 вересня міністр сільського господарства Іспанії Луїс Планас Пучадес заявив, що одностороння заборона будь-якої держави-члена Європейського Союзу на імпорт українського зерна є незаконною.

Заступник міністра економіки, торговий представник Тарас Качка заявив, що Київ подасть до суду на Польщу, Угорщину та Словаччину через їхню відмову скасувати заборону на українську сільськогосподарську продукцію. Водночас Польща, Угорщина та Словаччина заявили, що вийдуть із "зернової" платформи через цей позов.

19 вересня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна подасть позов до Світової організації торгівлі та може у відповідь заборонити імпорт товарів з Польщі, Угорщини та Словаччини.

Натомість 20 вересня президент Анджей Дуда розкритикував дії України щодо польського ембарго на українське зерно і заявив, що він та його уряд захищатимуть інтереси польських фермерів.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький також відреагував на виступ президента України Володимира Зеленського на Генасамблеї ООН і заявив про можливе розширення заборони на експорт продуктів, якщо Київ продовжить "загострювати конфлікт".

20 вересня посла України Василя Зварича викликали до МЗС Польщі через заяви Зеленського про те, що блокування експорту зерна деякими країнами на руку РФ.

Водночас Анджей Дуда висловив жаль з приводу слів Зеленського про сільськогосподарську продукцію та заборону на українське зерно, яку ввели три країни ЄС, і заявив, що транзит українського зерна через Польщу триває.

Також президент Польщі заявив, що не вірить, що дрібна суперечка між Україною та його країною щодо українського агроімпорту може перекреслити усі здобутки польсько-українських відносин. 

24 вересня Анджей Дуда повідомив, що його країна підготувала транзитні коридори, якими Україна зможе експортувати своє зерно країнам, що потребують цього. Проте Варшава не скасовує свою заборону на продаж агропродукції

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Кабмін
зерно
аграрії
Денис Шмигаль
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