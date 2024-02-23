Про це вів сказав у вечірньому етері Еспресо.

"Політика по санкціях не змінилась, бачите, вони вводяться пакетами, передбачають якусь відповідь. Насправді саме присвячення санкцій до якихось наступних порушень, в цьому випадку, вони прив'язали частину санкцій у зв'язку з вбивством політичного опонента в Росії Навального. До речі, як би хто не ставився, але це серйозний сигнал для всього світу, який вже мав би призвести до визнання в США принаймні Росії - країною спонсоркою тероризму. Взагалі вже на часі це, якщо раніше говорили - ні, воно буде створювати проблеми, я думаю, що така дія була б на багато значущою, аніж всі введенні санкцій", - вважає Чалий.

Дипломат пояснив, що багато із введених санкцій Росія навчилася обходити й це видно по чипах та деталях в їхніх ракетах. У довгостроковій перспективі вони зруйнують їхню економіку, але в України немає 3-5 років, щоб цього чекати.

"Важливіше зараз завдання закрити дірки по тих країнах, які дозволяють обходити росіянам санкції. Ну і є такі ще в США певні виключення, які вони не хочуть вводити, тому що це б'є не тільки по агресору, але і дуже сильно б'є по якихось чутливих секторах у них, наприклад, вони досі цей уран отримають звідти й багато чого. Потрібно не датам присвячувати або якимось порушенням, а треба вести випереджальну політику максимального блокування", - підсумував експосол України в США.

Смерть Навального: що відомо

У п'ятницю, 16 лютого, федеральна служба виконання покарань РФ заявила про смерть ув'язненого опозиціонера Олексія Навального.

Того ж дня сотні протестувальників вийшли на вулиці європейських міст, щоб висловити своє обурення смертю Навального, звинувачуючи в цьому Путіна. У Росії ж не дозволяють класти квіти в пам'ять про опозиціонера.

При цьому близьким Навального відмовляються показувати та віддавати його тіло. За останніми офіційно не підтвердженими даними, воно у Салехарді.

Перед цим російська еміграційна "Нова газета. Європа" розповіла, що тіло Олексія Навального нібито вкрито синцями. Це може бути як після побоїв, так і внаслідок судом, викликаних дією отрути.

З посиланням на власні джерела у слідчому комітеті Росії та оточенні Навального російське опозиційне видання Sota повідомило, що він загинув від поступового отруєння малими дозами.

Очільниця комітету бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн заявила, що смерть російського опозиціонера має підштовхнути канцлера Німеччини Олафа Шольца до відправки крилатих ракет Taurus в Україну, а сенатор-республіканець Ліндсі Грем закликав оголосити Росію державою-спонсором тероризму.

Станом на 19 лютого у 32 російських містах після смерті найзапеклішого опонента Путіна було затримано понад 400 активістів під час заходів з покладання квітів.

Міністри закордонних справ Литви та Німеччини Габріелюс Ландсбергіс й Анналена Бербок заявили, що після смерті Навального ЄС має щонайменше посилити санкції проти РФ. Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що члени Євросоюзу запропонують запровадити новий пакет проти Кремля.

МЗС кількох країн викликали послів РФ через убивство Навального.

Мати Навального заявила, що їй дозволили опізнати сина, але слідство тисне на неї, ставлячи умови, що його мають поховати таємно.