Про це інформує Handelsblatt.

Пані міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала Туреччину та Угорщину припинити блокувати розширення НАТО.

"Ми повністю солідарні", - висловила підтримку Швеції та Фінляндії - Анналена Бербок на спільній пресконференції зі шведським колегою Тобіасом Більстромом.

Тим часом 28 із 30 членів НАТО ратифікували розширення. Туреччина продовжує вимагати від Стокгольма та Гельсінкі конкретних зобов'язань тісніше співпрацювати у боротьбі з тероризмом.

"Сірої зони немає", - додала пані міністр, адже саме це НАТО пообіцяв Швеції та Фінляндії на червневому саміті в Мадриді.

Уряди Швеції та Фінляндії вже пообіцяли екстрадувати Туреччині підозрюваних у тероризмі. Але Ердоган тепер вимагає нових поступок.

Угорщина оголосила в середу, що має намір завершити ратифікацію до кінця року.