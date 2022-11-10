Німеччина закликала Туреччину та Угорщину припинити блокування вступу Швеції та Фінляндії до НАТО
Глава МЗС Німеччини закликала Туреччину та Угорщину припинити блокувати вступ Швеції та Фінляндії до Північноатлантичного Альянсу
Про це інформує Handelsblatt.
Пані міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала Туреччину та Угорщину припинити блокувати розширення НАТО.
"Ми повністю солідарні", - висловила підтримку Швеції та Фінляндії - Анналена Бербок на спільній пресконференції зі шведським колегою Тобіасом Більстромом.
Тим часом 28 із 30 членів НАТО ратифікували розширення. Туреччина продовжує вимагати від Стокгольма та Гельсінкі конкретних зобов'язань тісніше співпрацювати у боротьбі з тероризмом.
"Сірої зони немає", - додала пані міністр, адже саме це НАТО пообіцяв Швеції та Фінляндії на червневому саміті в Мадриді.
Уряди Швеції та Фінляндії вже пообіцяли екстрадувати Туреччині підозрюваних у тероризмі. Але Ердоган тепер вимагає нових поступок.
Угорщина оголосила в середу, що має намір завершити ратифікацію до кінця року.
- 15 травня Фінляндія прийняла офіційне рішення щодо вступу до НАТО, а 16 травня Швеція оголосила, що подасть заявку на членство в Альянсі.
- 17 травня парламент Фінляндії підтримав вступ до блоку, прем'єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон повідомила, що Фінляндія та Швеція подадуть заявки на вступ 18 травня.
- 18 травня, Фінляндія та Швеція офіційно подали заявки на вступ країн до НАТО.
- 28 червня, перед офіційним відкриттям саміту НАТО в Мадриді, Анкара погодилася на вступ Швеції та Фінляндії до Північноатлантичного альянсу.
- 29 червня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про офіційне запрошення Швеції та Фінляндії приєднатися до Альянсу. Пізніше Володимир Путін сказав, що Москва відповість "симетрично" на встановлення військової інфраструктури НАТО у Фінляндії та Швеції.
- Фінляндія в травні разом зі Швецією подали заявки на вступ до НАТО, а в червні лідери держав Альянсу схвалили їхній вступ. Тепер парламенти всіх 30 країн-членів НАТО мають ратифікувати протокол про членство Фінляндії та Швеції. Туреччина та Угорщина наразі єдині країни, які ще не зробили цього.
- Законопроєкт про вступ Фінляндії до Північноатлантичного Альянсу, який готує уряд, не передбачає заборон на розміщення ядерної зброї чи військових баз НАТО на фінській території, повідомили ЗМІ.
- Туреччина заявила, що Швеція та Фінляндія ще недостатньо зробили в рамках угоди з НАТО. На цій же пресконференції генеральний секретар НАТО заявляв, що Фінляндія та Швеція виконали вимоги Туреччини про вступ до Північноатлантичного альянсу.
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