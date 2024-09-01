Місія (не)здійсненна: чи можуть західні військові інструктори прибути в Україну. Пояснюємо

На зустрічі НАТО-Україна 28 серпня 2024 року союзники підтвердили свою готовність посилити оборону України, включаючи надання додаткового військового обладнання та підтримку в підготовці українських військових. Однак, попри це, питання відправлення інструкторів безпосередньо на українську територію як було, так і продовжує залишатися спірним. Основна причина — побоювання війни НАТО з Росією. Тому в Альянсі, розглядаючи потенційні ризики, наразі зосереджуються на зміцненні українських оборонних можливостей шляхом тренувань за межами України, головним чином у Великій Британії, Польщі та Німеччині, де вже було підготовлено десятки тисяч українських військових.

Еспресо розповість, чи можна найближчим часом очікувати військових інструкторів НАТО в Україні та яке це має значення у війні з Росією.

Історія питання: як Макрон спровокував дискусію про відправку солдат НАТО в Україну

Фото: reuters

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, НАТО здійснювало кілька програм з підготовки українських військових через відправлення своїх інструкторів в Україну. Ці програми були спрямовані на підвищення обороноздатності країни, розбудову ЗСУ та їхню адаптацію до стандартів НАТО.

Діяло декілька програм, зокрема: програма "Об'єднаної багатонаціональної тренувальної групи з підготовки – Україна", канадська операція "UNIFIER ", британська операція "ORBITAL" та інші. Ці програми були зосереджені на заході України й кілька років тривали в Міжнародному центрі миротворчості та безпеки (Яворівський полігон). Завдяки ним тисячі українських військових змогли покращити свої вміння, що також зіграло свою вагому роль у відбитті російської атаки в перші тижні й місяці війни.

Однак з лютого 2022 року, всі ці програми згорнули через загрозу життю військових інструкторів. Згодом західні союзники створили нові програми з навчання українських солдатів, однак вже на території країн НАТО. Це дозволило десяткам тисяч українських бійців повчитися військової справи за стандартами Альянсу.

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На початку 2024 року президент Франції Емманюель Макрон вирішив змінити традиційний підхід до війни Росії проти України та почав грати в стратегічну невизначеність. Тоді вперше пролунали заяви, що війська НАТО можуть бути в Україні. Зокрема, у лютому Макрон заявив, що Франція не виключає такої можливості. Якщо раніше західні лідери в один голос казали, що їхніх солдат не буде в Україні, то тепер президент Франції вирішив вести цю стратегію невизначеності, щоб таким чином вплинути на думку Кремля.

Тоді у ЗМІ почали активно обговорювати це питання, у Франції дебати набули національного значення, а Макрон певний час був хедлайнером заголовків. У підсумку він пояснив, що наразі мова йде лише про військових інструкторів, щоб допомогти українцям у підготовці нових резервів. Але також президент Франції сказав, що західні лідери мають сформувати свою "червону лінію", щоб таким чином попередити диктатора Кремля, коли війська НАТО таки можуть з’явитися в Україні й воювати разом з ЗСУ проти російських агресорів.

У підсумку позицію Володимира Путіна такі заяви не змінили, щобільше, у РФ почали заявляти, що французькі військові чи будь-які інші спеціалісти НАТО стануть "легітимною ціллю" для російських ракет.

Однак наполягання Макрона вплинули на ширшу дискусію, яка розгорілася у владних кабінетах країн НАТО. У травні-червні вона набула пікового значення, адже тоді Франція почала формувати коаліцію іноземних інструкторів для відправки в Україну і надіслала відповідні листи до своїх колег у багатьох країнах. У кінці травня французьке видання Le Monde писало, що відрядження французьких і європейських інструкторів в Україну "може бути питанням тижнів, а то й днів". Про це також писали у Reuters.

Однак, як згодом повідомили у виданні Welt, більшість країн ЄС виступили проти цього, зокрема Німеччина та Італія, також проти був й Вашингтон. В Politico написали, що американський президент висловив стурбованість потенційними наслідками відправки військ з будь-якої країни НАТО туди, де вони "можуть опинитися на лінії вогню та призвести до ескалації конфлікту". Що більше, адміністрація Джо Байдена відхилила пропозицію направити не те що військових, а й американських цивільних підрядників в Україну для обслуговування західної військової техніки, включаючи винищувачі F-16, через занепокоєння щодо безпеки.

Цікавий момент стався 27 травня, коли головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський поспішно повідомив, що Франція відправить своїх військових інструкторів і відповідні документи вже підписані. Та у міністерстві оборони Франції заявили, що насправді питання досі вивчається та продовжує бути лиш питанням обговорення, тому інструкторів ще не відправлятимуть.

На липень-серпень 2024 року обговорення щодо відправлення військових інструкторів практично зникли з публічного простору. Адже США та Німеччина продовжують наполягати на необхідності обережного підходу до питання військової підтримки України, що фактично заблокувало відправлення інструкторів на українську територію.

Коли західні військові інструктори можуть прибути в Україну і як НАТО намагатиметься уникнути війни з РФ в разі їхньої загибелі

Фото: Генштаб ЗСУ

У кінці серпня видання Welt розповіло про секретний звіт військових, який попереджає ЄС про небезпеку відправлення західних інструкторів в Україну. Згідно зі звітом, у листопаді цього року мандат Європейської тренувальної місії, яка до цього часу діяла виключно на території ЄС, може бути розширений, щоб включити навчання безпосередньо в Україні. Це рішення, однак, викликає занепокоєння з огляду на можливі наслідки для безпеки інструкторів.

"Це було б порушенням табу в українській війні, та солдати з Європейського Союзу незабаром можуть бути розміщені в Україні - як інструктори для українських воїнів. Київ вже рішуче вимагав цього звернувшись 31 травня до головного дипломата ЄС Жозепа Борреля. Міністри закордонних справ і оборони ЄС вперше обговорять це питання найближчим часом. Ця тема також буде обговорюватися на зустрічі відповідальних послів ЄС у так званому Комітеті з політики та безпеки. Але остаточне рішення має бути ухвалене не пізніше листопада", - пишуть німецькі журналісти.

Якщо все ж припустити, що військові інструктори НАТО будуть відправлені в Україну, їхня кількість може варіюватися від декількох сотень до кількох тисяч, залежно від масштабів місії та завдань, які вони будуть виконувати. Однак, щоб їх захистити в Україні, потрібно буде залучити чимало ресурсів, щоб забезпечити безпеку на декількох рівнях:

Посилення ППО. Це може включати системи протиповітряної оборони, такі як Patriot, NASAMS, або IRIS-T, які вже розгорнуті в Україні або можуть бути додатково надані союзниками. Ці системи допоможуть захистити тренувальні бази від ракетних ударів;

Це може включати системи протиповітряної оборони, такі як Patriot, NASAMS, або IRIS-T, які вже розгорнуті в Україні або можуть бути додатково надані союзниками. Ці системи допоможуть захистити тренувальні бази від ракетних ударів; Безпека на землі. Інструкторів можуть охороняти спеціально підготовлені підрозділи української армії. Це допоможе уникнути можливих наземних атак або диверсій;

Інструкторів можуть охороняти спеціально підготовлені підрозділи української армії. Це допоможе уникнути можливих наземних атак або диверсій; Мобільність перебування. Інструкторів можуть розміщувати на декількох мобільних базах або забезпечувати можливість швидкого переміщення між об'єктами, що ускладнить можливість нанесення по них точних ударів росіянами.

Стосовно самого розміщення інструкторів, то воно може бути на стратегічно важливих, але відносно безпечних об'єктах на заході України, де менша ймовірність ракетних ударів з боку Росії. Хоча навіть, якщо такий інцидент може статися, повномасштабна війна між Росією та НАТО залишається малоймовірною через величезні ризики ядерного конфлікту, якого обидві сторони намагаються уникнути. НАТО, ймовірно, прагнутиме уникнути негайного військового реагування та скоріше зосередиться на дипломатичних та економічних санкціях, одночасно посилюючи військову підтримку України.

Також не варто виключати варіанту, що перед відправленням цих інструкторів, у НАТО можуть розглянути можливість підписання спеціальних юридичних угод, які визначатимуть статус інструкторів, як "цивільних консультантів", що формально не є військовими НАТО.

Загалом, якщо така місія буде схвалена, це буде один із найбільших проєктів військової допомоги Україні, що вимагатиме тісної координації між українським урядом і західними союзниками.

Однак багато експертів наголошують на тому, що є суто політичні чинники, які впливають на відправлення західних інструкторів в Україну. Тобто це непохитна позиція ключових союзників України – США та Німеччини.

Що кажуть експерти про відправку військових інструкторів в Україну

Фото: armyinform

Коли це питання були на слуху завдяки заявам Макрона, тоді військові експерти називали умови, які необхідні для того, щоб західні інструктори таки з’явилися в Україні. Наприклад, спецпризначенець, офіцер ЗСУ, народний депутат VIII скликання Ігор Лапін в етері Еспресо висловив думку, що мають статися два ключові фактори для введення французьких військових в Україну.

"Перший фактор – прорив лінії фронту в Україні. А другим фактором має бути звернення президента України Володимира Зеленського й підтвердження парламенту, а саме голосування Верховної Ради щодо введення іноземних військ на допомогу нашій країні. Я не можу зрозуміти, чому такого звернення вже третій рік нема. В той час, коли на фронті, вибачте, повна проблема, серйозна проблема у ЗСУ, як з комплектацією, я вже не кажу щодо затриманої допомоги на пів року, де росіяни цим скористалися і дуже великий шматки території в нас відкусили", - сказав Ігор Лапін.

Натомість військовий експерт Defence Express Іван Киричевський вважає, що весною 2025 року виникне технічна можливість розмістити в Румунії дуже великий контингент західних військ, який і може згодом опинитися в Україні. Мова йде про французьку бригаду на 5 тис. осіб та кілька десятків САУ CAESAR та танків Leclerc.

"Я б окреслив, що Макрон готується до можливого варіанту введення французьких військ незалежно від того, що може бути на фронті, але беручи перспективу до весни 2025 року", - зауважив військовий експерт і додав, що введення чи не введення військових НАТО в Україну стало більше інструментом геополітичної гри, ще одним вектором тиску на Кремль.

Польський політик українського походження Мирослав Чех висловив думку у інтерв'ю програми "Студія Захід", що не важливо скільки буде іноземних інструкторів в Україні, бо без ППО вони просто стануть мішенню для РФ.

Про це також наголосив у коментарі Еспресо заступник Голови СБУ (2014-2015), генерал-майор запасу Служби безпеки України Віктор Ягун:

"Звісно, що відправка іноземних інструкторів в Україну на часі. Але треба враховувати, що росіяни мають своїх інформаторів і таким чином можуть отримувати інформацію про місцеперебування важливих для оборони персон, щоб завдавати точкових ударів. Тобто ризик справді є високим. Краще вже навчати наших хлопців на іноземних полігонах, де є готове обладнання та інструктори на місці, ніж возити їх сюди і постійно забезпечувати їм безпеку. Тому наші навчаються за кодоном, а як не буде такої можливості, тоді будемо тут щось робити з цим".

Також експерт зауважив, що за ці майже три роки повномасштабної війни, українські військові мають значно більше бойових умінь, ніж інструктори НАТО, тому якісна розбудова своєї системи навчання, могла б бути ефективнішою, ніж складна логістика відправки за кордон українських солдатів чи очікування західних військових інструкторів в Україні.

"Для навчання тих же штурмовиків у нас фахівців навіть більше. Вони мають багато знань, пройшли роки війни, ніж якісь іноземні інструктори, які ні разу не були в бою. Іноземні інструктори більш потрібні для підготовки фахівців на зенітно-ракетні комплекси, тих же льотчиків тощо. Але знову таки, це не потребує їхнього перебування тут. Моя особиста думка, що возити десятками тисяч людей за кордон, щоб їх підготували як штурмовиків, це просто нелогічно. У нас є свої інструктори, які не гірше за іноземців розуміють, що треба робити", - додав Віктор Ягун.

Багато експертів також наголошують, що рішення з посиланням західних інструкторів є навіть більш політичним, ніж таким, що може переломити хід війни. Тобто це може бути черговим подоланням колективних західних страхів перед "червоними лініями" Кремля, особливо враховуючи, що Курська операція ЗСУ показала, наскільки Кремль блефує роблячи свої погрози.

Однак не варто забувати, що ключові союзники України, а це США та Німеччина, від початку війни дотримуються поміркованих поглядів та часто стримують поривання української влади стосовно все більшого залучення військово допомоги НАТО у війні з Росією. У листопаді в США відбудуться президентські вибори, результат яких визначить подальшу політику Вашингтону щодо війни в Україні. Якщо курс на підтримку України продовжиться та поглибиться, це може вплинути на рішення ЄС щодо відправки інструкторів. Також світові ЗМІ чимало писали про те, що восени можуть відбутися імовірні переговори між Україною та Росією. Якщо ці переговори зазнають невдачі й активна фаза війни продовжиться у 2025 році, ЄС та США можуть ухвалити рішення про подальше посилення підтримки України, включаючи можливе відправлення інструкторів. Тобто загалом є чимало факторів, які впливають на це рішення.

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