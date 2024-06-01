Не важливо скільки буде іноземних інструкторів в Україні, без ППО вони стануть мішенню для РФ, - публіцист та історик Чех

Про це історик і публіцист Мирослав Чех розповів у інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському.

На запитання, чому йде мова про сто чи тисячу інструкторів, коли це може бути десять, двадцять або навіть тридцять тисяч, він відповів: "Ви абсолютно праві: скільки їх там буде, сто чи скільки, - неважливо. Важливо сьогодні те, що не посилають їх чи не будуть посилати західні держави, щоб вони гинули на фронтах в Україні - це ж очевидно. Це означає прикриття неба українського, щоб вони були в безпеці, бо вони будуть першими мішенями".

Чех нагадав про події 2021 року, коли обговорювали новий наступ РФ.

"Американські й британські інструктори були на території України, і було прийнято рішення спочатку виведення Вашингтоном і Лондоном своїх інструкторів, потім посольств, як відомо. І тоді було усвідомлення того, що насправді Захід не вірить в Україну, а сценарій, який має розігруватися з Javelin та NLAW й так далі – це Захід мав би повторити сценарій з Афганістану або Сирії: знищення міст і так далі, надзвичайні жертви. Пам’ятаю своє величезне обурення, я думаю, в політиці так не можна робити безвідповідально. Але таке було розуміння ситуації", – пояснив історик.

Публіцист пропускає, що інструктори вже можуть бути в Україні: "Коли йдеться про війська НАТО в Україні, чи країн НАТО, будемо так говорити, чи інструкторів, то я звернув би на це увагу перш за все. Бо вони будуть. А може насправді вже є інструктори".

Також він згадав про реакції інших країн щодо відправки французьких інструкторів в Україну.

"Щоб впливати на західну думку, Ле Пен уже сказала: бачите, Макрон уже нас готує до того, щоб ми взяли участь у війні. Роблять таку політику популісти й різні друзі Путіна. Орбан взагалі заявив: що то воно таке, що вони собі дозволяють, безвідповідальні. Ми ж усе розуміємо. Фіксуємо. Ви у вашій програмі сказали, що починається розуміння Заходу: оцими рішеннями всіма, сукупністю цих рішень, про які ми говорили, має починатися завершальний етап російської агресії проти України", – підсумував Чех.

Що відомо про відправку в Україну французьких інструкторів

26 лютого близько 20 європейських лідерів зустрілися в Парижі, щоб обговорити загрози з боку російського президента Володимира Путіна. До них звернувся президент України Володимир Зеленський.

Після завершення конференції президент Франції Емманюель Макрон оголосив, що в майбутньому не слід виключати відправлення західних сухопутних військ для боротьби з російською агресією.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо підтвердив, що деякі країни - члени НАТО та ЄС нібито обговорюють можливість відправлення своїх військ на територію України після підписання двосторонніх угод із Києвом.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг та лідери країн Альянсу заявили, що загальне рішення про відправлення військ в Україну не ухвалено, а в Росії назвали такий крок оголошенням війни.

29 лютого прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що західні лідери не повинні виключати можливість введення сухопутних військ в Україну.

4 березня Макрон заявив, що найближчим часом не надсилатиме свої війська в Україну, проте відкриває дебати щодо цього.

5 березня Макрон закликав союзників "не бути боягузами" щодо України та активізуватися. На його заклик відреагував міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що дискусія, спровокована словами президента Франції Емманюеля Макрона про розміщення західних військ в Україні, заощадить багато часу Європі на усвідомлення того, що потрібно зробити більше.

Уряд Естонії серйозно обговорює можливість відправки військ в Україну, аби естонські військові взяли на себе тилові роботи на заході України

14 травня стало відомо, що Швеція допускає можливу відправку військ в Україну, якщо ця пропозиція з'явиться на рівні країн-членів НАТО.

20 травня прем'єрка Естонії підтримала відправку інструкторів НАТО для навчання українських військових.

Франція може оголосити про відправку своїх військових інструкторів до України наступного тижня під час візиту до країни президента Володимира Зеленського.

Прем'єр-міністрка Литви Інгріда Шимоніте оголосила, що країна готова надіслати своїх військових інструкторів до України для допомоги в навчанні військ.