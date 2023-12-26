Про знищення ворожого корабля у Феодосії та першу пресконференцію Валерія Залужного. Колонка Сергія Згурця

Знищення десантного корабля РФ у Криму

Почну з гарної й епічної новини, яка стосується знищення російського корабля. 26 грудня о 3-й годині ночі в районі Феодосії крилатими ракетами з літаків Повітряних сил України був уражений великий десантний корабель "Новочеркаськ" зі складу Чорноморського флоту РФ. Корабель було знищено на причалі, а далі в цій зоні є військовий полігон Чауда, який ворог використовує для запуску ударних дронів Shahed по Україні. Тож одна з версій полягає в тому, що "Новочеркаськ" привіз для вивантаження нову порцію дронів Shahed. Саме бойові частини дронів так гарно здетонували після влучання. Хоча на борту міг бути й інший вантаж, з огляду на той одномоментний і вкрай потужний вибух, який перетворив корабель на шматки. Деякі з цих шматків долетіли аж до центру Феодосії.

Повітряні сили України підтвердили, що по ворогу були використані крилаті ракети без деталізації цих зразків. Проте відомо, що зараз в арсеналі наших Повітряних сил є ракети Storm Shadow/SCALP, які ми отримали від наших британських та французьких партнерів. І вони використовуються з літаків Су-24М.

Нагадаю, що в перші місяці широкомасштабного вторгнення ворог сконцентрував у Чорному морі 11 великих десантних кораблів цього типу. Такі кораблі були перекинуті з північного та балтійського флоту РФ, і на сьогодні знищено вже 4 великих десантних кораблів. Їхня втрата для Росії є дуже відчутною, тому що такі кораблі, серед іншого, противник використовує для налагодження поромних переправ через Керченську протоку, особливо, коли Кримський міст не працює. Тому це вкрай важливе значення для знищення російської військової потужності.

І тут не менш важлива і показова реакція наших закордонних партнерів. Міністр оборони Великої Британії Ґрант Шаппс сказав про те, що удар українських сил по російському військовому кораблю в окупованому Криму свідчить, що помиляються ті, хто вважає, що війна в Україні зайшла в глухий кут. Вони не помітили, що за останні 4 місяці було знищено 20% російського Чорноморського флоту. Про це написав міністр оборони Британії, і це абсолютна правда.

Перша пресконференція Валерія Залужного

Сьогодні 26 грудня була перша конференція Валерія Залужного, де він говорив насамперед про мобілізацію, про новий закон і нюанси, які повʼязані з мобілізацію. Але він також говорив і про технології, зазначивши, що 2024 рік має відрізнятися від того, що було в цьому році, аби уникнути тих глухих кутів, про які йшлося в його відомій статті, опублікованій у The Economist. Залужний говорить, що ми вже бачимо проблеми й на 90% знайшли шляхи розв'язання цих проблем.

Антон Міхненко, військовий експерт, редактор журналу Ukrainian Defense Review компанії Defense Express розповів, що наша оборонна промисловість не стоїть на місці. Партнери теж уважно придивляються до ходу бойових дій, і бачать, як діє наш ворог, як ми намагаємося протидіяти, пропонуючи низку різноманітних рішень. Залужний акцентує на сучасних технологіях. Питання полягає в тому, що це може бути. Останнім часом активно обговорюється питання нарощування можливостей засобів РЕБ. Тут йдеться про отримання від наших виробників і наших партнерів комплексів різного ґатунку, які будуть забезпечувати ефективне придушення сигналів противника, що використовуються для організації комунікації та навігації в управлінні дронами. Саме це буде тим інструментарієм, який нам може забезпечити певну перевагу. Противник має арсенал комплексів РЕБ. А ми маємо нарощувати власний арсенал. В Україні є низка виробників, які виготовляють комплекси РЕБ. І ці комплекси вже використовуються на полі бою.

Редактор журналу Ukrainian Defense Review компанії Defense Express зазначив другий напрямок - використання роботизованих платформ наземного базування. Найцінніше, що в нас є - люди, і ми маємо їх берегти. Потрібно використовувати різноманітні роботизовані наземні платформи, наприклад, для завдання вогневого ураження, евакуації поранених, підвозу боєприпасів або озброєння. Цей напрямок потрібно розвивати, бо за ним майбутнє. Третій напрямок - БПЛА, в тому числі FPV-дрони, безпілотники різного призначення, як розвідувальні, так і ударні. Це теж чинник, який надалі сприятиме отриманню технологічної переваги над противником. В Україні владою оголошено, що буде нарощене виробництво дронів і вже заявлено про 1 млн дронів. Цей напрямок можна розвивати, і це та технологія, яка нам надасть перевагу над противником.

Міхненко продовжив, що наступним моментом є нарощування систем ППО. Чим більше засобів ППО буде на території України, чим більше вона буде ешелонована, тобто прикривати на різних відстанях, чим більше вона буде насичена, тим краще буде прикриття наших обʼєктів. Посилена ППО буде забезпечувати функціонування нашої економіки, що дозволить функціонувати нашій державі.

Військовий експерт додав, що Залужний також наголошував на отриманні авіаційної складової, що використовуватиме широкий арсенал озброєння, яким можна було б завдавати удари вглиб території противника й відганяти російську авіацію. Отримання переваги в повітрі - важливий чинник, що може сприяти нашим технологічним перевагам у ході бойових дій.

Перспективи сучасного озброєння

А далі ми продовжимо тему сучасного озброєння, його використання з тактиками та можливостями як сьогоднішнього дня, так і щодо перспективних рішень.

Валерій Романенко, провідний науковий співробітник Державного музею авіації, зазначив стосовно епічного знищення ворожого корабля у Федосії, що перше питання, яке виникає: а чим вдарили по російському кораблю? Судячи з карт DeepState, відстань до точки враження була 250 км, що є максимальною для Storm Shadow. І складається перше враження, що ми отримали більш далекобійні варіанти цих ракет. Щодо тактики, то тут наші льотчики ризикнули і десь дуже наблизилися до лінії фронту. Бо якщо відстань 300 км, то наближатися за 30 - 40 км до лінії фронту є небезпечним. І тут десь ми придушили ворожу ППО чи то засобами РЕБ, чи запустили протирадіолокаційні ракети HARM, але все ж таки знайшли нішу і випустили ці ракети. А вибух там стався дійсно класний - новорічний феєрверк, який гріє душу навіть на такій відстані.

Провідний науковий співробітник Державного музею авіації додав, що подібні операції старанно готуються. Щоб запрограмувати політ Storm Shadow, треба добряче попрацювати з цифровими картами місцевості. Такі операції будуть повторюватися. Єдине, що вони мають дуже ретельно готуватися та використовувати якнайбільше розвідувальної інформації щодо розміщення ворожих ЗРК. Були вже випадки збиття ворогом цих ракет, оскільки у нас їх мало, то такі моменти треба виключати.

Що стосується F-16, Романенко зауважив, що в перспективі, за результатами повітряних боїв, з часом можна буде розібратися, яка апаратура встановлена на F-16, які ми маємо шанс отримати. Бо була стандартна комплектація цих винищувачів у окремих країнах НАТО на момент зняття з озброєння, але зараз йде процес модернізації цих літаків. Є сподівання, що вони отримають сучасні ракети, більш сучасні радари та останні моделі станції РЕБ. Крім того, якщо вдасться підвищити дальність виявлення радіолокатора, який встановлений на цих F-16 або встановити нові сучасні РЛС з фазованими антенними решітками, тоді шанси знищення російських літаків підвищуються. А якщо отримаємо ці літаки зі старим озброєнням, то будемо використовувати їх як винищувачі ППО та засоби знищення російських ударних гелікоптерів і штурмовиків, не підлітаючи близько до лінії фронту. Тобто міра користі F-16 залежатиме від того, яке обладнання вони отримають.

Авіаційний експерт розповів щодо тандему літаків F-16 та AWACS (літаки дальнього радіолокаційного виявлення та стеження), то у F-16 є система обміну тактичною інформацією. Якщо ця функція буде у наших F-16, то треба лише дозвіл на отримання інформації від натівських AWACS, які зараз базуються в Румунії. Тоді над південними районами та над Чорним морем ми спокійно можемо отримувати ці дані прямо на борт винищувачів, тобто в режимі реального часу можемо знати про перебування російських літаків, кораблів чи ЗРК. Тобто у деяких районах ми зможемо закрити питання з ситуаційним поінформуванням пілота. Проте, наприклад, у східних районах це буде важко зробити, бо туди AWACS не дістають з території сусідніх країн. Тобто частково нам це допоможе, але в окремих районах.