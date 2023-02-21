Путін вирішив знову погратися з темою ядерної зброї. Колонка Сергія Згурця

Заява Путіна - руйнування архітектури контролю над ядерною зброєю

У своєму виступі перед федеральними зборами президент країни агресора заявив про призупинення участі Росії у договорі про обмеження стратегічних наступальних озброєнь, який ще називають СНО – 3 або New Start (Новий старт). Цей договір передбачав, що кожна зі сторін (США і Росія) обмежать кількість своїх ядерних боєприпасів до 1550 одиниць, а також, як ці боєприпаси мають розміщуватися на тих, чи інших носіях: на балістичних ракетах, підводних човнах, стратегічних бомбардувальниках. Це був єдиний ще живий договір, який діяв між США та Росією у галузі контролю над озброєннями.

Що означає призупинення? Це незрозуміла категорія, тому що вона самим договором не передбачена. Хоча, той же Путін сказав, що умовою повернення Росії у цей договір буде участь Великої Британії та Франції у договорі з точки зору контролю над ядерними озброєннями, тому що ці країни мають ядерні боєприпаси. Таким чином країни НАТО ніби хочуть завдати стратегічної поразки Росії в Україні, тому треба рахувати озброєння всіх країн в ядерному компоненті. Тобто є спроба нав‘язати свої нові правила ядерної гри для НАТО і країн Альянсу.

Генсек НАТО Столтенберг з цього приводу заявив, що рішенням про вихід з договору про СНО архітектура контролю над озброєнням зруйнована. Щодо наслідків, то йдеться про підвищення ризиків непередбачуваності та підвищення взаємних підозр.



По-перше, припиняються взаємні інспекції. Договір передбачав, що представники США і Росії могли відвідувати об‘єкти на території інших країн і слідкувати, що відбувається з ядерними запасами, як та чи інша країна здійснює їхню модернізацію, як вона здійснює ремонт, контроль й таке інше. А зараз ця можливість припиняється. Хоча Росія раніше припинила режим інспекцій і минулого року намагалась обміняти режим інспекції ядерних арсеналів на послаблення санкцій щодо Росії в окремих напрямках. На це США звісно не погодилися.



По - друге, з припиненням договору виникає ситуація і з припиненням режиму попереджень. Тобто, коли починають рух підводні човни чи балістичні ракети, то відкривається шахтно-пускова або мобільно-пускова установки з ядерною ракетою, і такі заходи завчасно були попереджувальними. США попереджували про це російську сторону і російська сторона своєю чергою про будь-які такі дії щодо ядерної зброї завчасно попереджувала США. Це знімало певне напруження у стосунках, що буде відбуватися з ядерною зброєю тієї чи іншої країни. Зараз цей режим припиняється і підвищує непередбачуваність, що відбувається з ядерною зброєю, і у першу чергу у РФ. Тому, що Росія несе головну загрозу діям, як звичайним озброєнням, так час від часу починає розмахувати своїм ядерним потенціалом, коли говорить про те, що вона може його використати.



На це вже була відповідь у США держсекретаря Ентоні Блінкена, який заявив, що крок Путіна є глибоко прикрим і безвідповідальним. Також він сказав про те, що США будуть уважно стежити за тим, що насправді робить Росія. Ми подбаємо про те, що у будь-якому випадку ми займали відповідну позицію для безпеки нашої країни та безпеки наших союзників, сказав Блінкен.

Отже, підсумок - Путін вирішив знову погратися з темою ядерної зброї, але вкотре заявив про себе як непередбачуваний диктатор, і не більше. Однак, світ звісно став більш небезпечним після заяви Путіна про припинення договору та про стратегічне наступальне озброєння.

Розробки зброї українського ОПК

Зазвичай ми мало згадуємо детально про наші розробки та про наш оборонно-промисловий комплекс, хоча розвиток нашого ОПК, навіть у складних умовах війни, є вкрай важливим питанням. Тож, з урахуванням усіх обмежень воєнного часу ми розповідатимемо у рубриці "Про зброю" про найкращі зразки, які використовуються нашими бійцями на базі ОПК і підприємств України.

Почнемо з продукції державного підприємства КБ "Луч", яке очолює генеральний конструктор та генеральний директор, Герой України Олег Петрович Коростильов. Це КБ у кооперації з нашими підприємствами розробило низки зразків, які є знаковими. Це і протикорабельний береговий комплекс "Нептун" з крилатою ракетою, якими були знищені ракетний крейсер "Москва" та інші ворожі кораблі. Це високоточні, далекобійні ракети "Вільха" до наших систем РСЗВ. Також топові продукти КБ "Луч" - це протитанкові ракетні комплекси "Стугна-П" та "Корсар". "Стугна-П" є топовим продуктом, який сьогодні використовується на полі бою нашими військовими.

Тетяна Чорновол, старший лейтенант ЗСУ, командир протитанкового взводу, розповіла про роботу на ПТРК (протитанковий ракетний комплекс – ред.) "Стугна-П", зазначивши, що цей ПТРК не можна порівнювати, бо він найкращий. Справа не у якихось класних характеристиках цього ПТРК, але у "Стугни" зроблена одна чітка деталь, яка її робить найкращою. Зробили цю деталь українці, які при розробці зброї завжди думали про особовий склад. І у "Стугни", щоб захистити військового, зробили керування на пульті. Через те, що цей ПТРК керується через пульт, а пульт на дроті у 50 м, тобто людині біля "Стугни" не треба знаходитися, що не тільки захищає військового, а й ПТРК не видно. Ми працюємо на великих відстанях, дальність дії "Стугни" 5000 м. Як відомо, бойова техніка виявляється по наявності поряд особливого складу, а людей видно завжди, тепловізор бачить людину на 10 км. Тому позицію "Стугни" ніхто не побачить, ми можемо тижнями не з'являтися біля свого ПТРК. У нас є секрети, як ми перезаряджаємо батареї. Тому "Стугна" може стояти тижнями поки вистрілить, завдяки цьому цей ПТРК себе і зарекомендував.



Щодо технічних характеристик, то "Стугна-П" має дальність до 5 км, дистанційне керування, може застосовуватися і вдень, і вночі, також з потужним бронепробиттям десь 1200 мм за динамічним захистом, тобто може пропалювати найсучасніші ворожі танки.



З цими "Стугнами" пов'язана одна цікава історія. У грудні 2021 року КБ "Луч" взагалі не мало замовлень на 2022 рік по цих ПТРК та ракетах. КБ працювало на експорт і виготовляло закордонні замовлення. І саме ці експортні зразки, коли почалася активна фаза агресії 24 лютого, були забрані з КБ "Луч" і віддані військовим підрозділам. Саме цими експортними зразками відбивалися атаки на Бучу, Ірпінь та Київ. Тобто треба вчасно піклуватися власним озброєнням і буде менше ризиків, які виникали на полі бою.



Ми розуміємо, що не лише наші ПТРК використовуються українськими підрозділами, а й значна кількість закордонних сучасних ПТРК були передані Україні.



Експерт Defense Express Іван Киричевський вважає, що Україні доцільніше удосконалювати власні зразки, опираючись або на свої виробничі потужності, або кооперуючись з партнерами в інших країнах. Можемо пригадати, що був до повномасштабного вторгнення напрацьований повноцінний вектор співпраці між КБ "Луч" і польськими колегами. Зараз весь цивілізований світ говорить, що треба розвивати власні оборонні потужності, а ми позаду цього "паротяга". Ще один момент, ті комплекси, які ми вважаємо, що вони зіграли свою роль, тому що вони високотехнологічні, то це стереотип, який ми ще не встигли розвіяти після першого року війни. Всі західні ПТРК, які ми вважаємо високотехнологічними, були просто масовими. Відповідно, нам теж треба рухатися у напрямку того, що у нас є гарні ПТРК, і їх потрібно не тільки в ідеологічному плані масштабувати виробництво, а й шукати практичні шляхи, як це виробництво масштабувати або на нашій території, або на території країн-партнерів.