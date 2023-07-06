Про це заявила в середу під час пресбрифінгу речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, передає Укрінформ.

"Ми дуже чітко заявили, що ми віддані політиці відкритих дверей НАТО",- акцентувала представниця Білого дому.

При цьому вона нагадала, що будь-яке рішення щодо членства в Північноатлантичному альянсі приймається між 31 союзником, а також країною-претенденткою на членство.

"Тож, у цьому випадку, коли йдеться про Україну, ми обговорювали з нашими союзниками по НАТО й Україною, як ми можемо колективно підтримати прагнення України до євроатлантичної інтеграції",- зауважила представниця адміністрації США.

Жан-П’єр зазначила, що не вдаватиметься до подробиць дипломатичних перемовин. Водночас вона нагадала висловлювання президента Байдена про те, що "Україні доведеться провести реформи, щоби відповідати таким самим стандартам, як і будь-якій іншій країні НАТО, перш ніж приєднатися (до Альянсу – ред.)".

"Президент США вважає, що Україна може це зробити", - додала речниця адміністрації Байдена.

Що відомо про вступ України до НАТО

У липні відбудеться саміт країн НАТО у Вільнюсі. На ньому Україна очікує конкретних рішень щодо свого шляху до вступу в Альянс. 23 травня посол України в НАТО Наталія Галібаренко розповіла, що в контексті майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі Україна готує два пакети співпраці - політичний та практичний, які запропонує для обговорення.

Своєю чергою очільник МЗС Дмитро Кулеба 30 травня озвучив три кроки для успіху Вільнюського саміту: "Посилити інституційні зв'язки та допомогу між Україною та НАТО. Зробити крок до членства України в НАТО. Надати гарантії безпеки на шляху України до НАТО".

10 червня заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов висловив переконання, що липневий саміт НАТО у Вільнюсі зафіксує алгоритм вступу країни до Альянсу.

13 червня генсек НАТО Столтенберг заявив, що Україна однозначно стане членом Альянсу, але точні дати вступу назвати неможливо, поки країна перебуває в стані війни.

15 червня Європарламент ухвалив резолюцію із закликом запросити Україну до НАТО.

16 червня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Столтенберга відмовитися від ПДЧ при вступі України до НАТО. Цього ж дня сейм Польщі ухвалив резолюцію про підтримку вступу України в НАТО.

Видання CNN із посиланням на поінформоване джерело повідомило, що президент США Джо Байден підтримує приєднання України до НАТО без надання їй плану дій щодо членства.

21 червня очільник МЗС Великої Британії заявив, що країна підтримає спрощення вступу України в НАТО. 22 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію про підтримку Формули миру та вступу України до НАТО. 4 липня вступ України у НАТО отримав підтримку в парламенті Болгарії, а президент Литви закликав союзників запропонувати Україні спрощений вступ до НАТО.

30 червня посол США у НАТО заявила, що Альянс близький до рішення надати Україні дозвіл пропустити ПДЧ, а 4 липня стало відомо, що Зеленський просив Байдена негайно запросити Україну до НАТО.