Події у Бєлгородській області

Знову почалося цікаве. У Бєлгородській області добровольче формування легіон "Свобода Росії" та "Русский добровольческий корпус" почали створювати демілітаризовану зону, щоб російські війська не могли обстрілювати Україну. Так бійці цих формувань пояснили мету свого рейду у Бєлгородську область, який стався сьогодні 22 травня. Їм вдалося просунутися на 10 км вглиб Росії, увійшли до низки населених пунктів, включно з селами Козинка й Гора-Подол. Також було повідомлення про рух у напрямку міста Грайворон. Звісно, ці повідомлення мали вкрай потужний та панічний резонанс на ворожій території. У Бєлгороді утворилися пробки на виїзд з міста. В області оголосили про введення режиму контртерористичної операції, почали евакуацію мешканців окремих населених пунктів. Зараз там є проблеми зі звʼязком і інтернетом. Навіть є додаткова інформація від Головного управляння розвідки про те, що в терміновому порядку з об'єкта "Бєлгород-22", де сховище ядерних тактичних боєприпасів, відбувається евакуація з району неподалік Грайворона.

Також у ГУР Міноборони наголосили, що операцію у Бєлгородській області проводять виключно громадяни Росії, тому що вони вже не можуть витримувати агресивної політики Путіна та його режиму. Представник ГУР Андрій Черняк стверджував, що ми цього очікували, і думаємо, що такі дії й далі будуть продовжуватися. Своєю чергою, в Офісі президента України заявили, що Україна немає безпосереднього відношення до подій у Бєлгородській області, хоча спостерігають за ними. Ми також будемо з нетерпінням очікувати такого гарного продовження й розвитку цих подій.

У самій Росії зреагували досить прогнозовано. Там заявили, що метою української диверсії є відвертання уваги від Бахмутського напрямку, щоб мінімізувати політичний ефект від втрати Бахмута.

Ситуація в Бахмуті та навколо

Хоча, як на мене, Бахмут не потребує такої компенсації, бо попри вихід вагнерівців на адміністративні кордони районного центру, і то не всюди, оперативна поразка ворога у Бахмуті вже цілком зрозуміла. Російські війська за 10 місяців атак не змогли забезпечити оточення українського угруповання. Противник втратив до 100 тис. особового складу і зараз перекидає резерви на фланги й у місто Бахмут, аби утримати окуповану територію від подальшого просування частин ЗСУ.



Зараз мета наших військ - це вихід до панівних висот у зоні Берхівки на півночі й Кліщіївки на півдні, щоб створити умови для знищення ворогів як у Бахмуті, так і критично ускладнити постачання дорогами, які потрібні ворогу для утримання своїх військ у місті та навколо. Здається, що ситуація стає дзеркальною до подій, коли наші підрозділи свого часу захищали трасу через Хромове та Іванівське під Бахмутом.

Фото: espresp.tv

Олександр Ябчанка, лейтенант ЗСУ 67-ої окремої механізованої бригади, батальйон "Вовки Да Вінчі", група "Гонор", розповів, що українські захисники зараз з ворогом помінялися ролями. Противник перебуває у місті, але ЗСУ тиснуть його на флангах. На флангах російські війська тепер почуваються н абагато гірше , ніж раніше. Тоді вони давили нас на флангах, зараз ми давимо їх на флангах. Як що вони хотіли Бахмут, то ми їх там і поховаємо.

Лейтенант ЗСУ 67-ої окремої механізованої бригади розказав для розуміння співвідношення втрат: рота "Гонор" втратила 5 побратимів вбитими, а батальйон "Да Вінчі" втратив 21 бійця натомість з 1 березня до середини квітня було знищено як мінімум 500 окупантів. Відповідно, ми маємо зробити все, щоб мінімізувати наші втрати, бо ці втрати відбуваються й у тому числі, коли ми виносимо своїх з поля бою. Тобто, коли ворог бачить, що ми здійснюємо евакуацію, він відпрацьовує по нас з мінометів. Ми маємо ворогу протиставити інтелект й новітні технології. Нам потрібні засоби для евакуації з лінії зіткнення, тому що на евакуації поранених втрачаємо наших побратимів. Коли ми вручну забираємо поранених з лінії зіткнення, ми найбільш вразливі. Ворог бачить нас з коптера і відпрацьовує з артилерії. Ми мусимо змінити правила гри та забрати у ворога цей козир.

Ябчанка пояснив, що для евакуації поранених потрібна дистанційна платформа. Такі розробки вже є. Пристрій може дистанційно везти бійця, а той, хто його супроводжує може перебувати на певній відстані. Українська армія має бути на порядок технологічнішою за армію противника, це врятує життя побратимів і допоможе ефективніше знищувати ворога.

Оптимістичне рішення про передачу Україні F-16

Далі рухаємося до іншої теми. Зараз дійсно кількість озброєння, яка надходить до ЗСУ, стає все більшою і більшою. Нарешті ми дійшли до оптимістичного рішення - передача Україні винищувачів F-16. Поки ми говоримо про початок процесу підготовки наших пілотів, але розуміємо, що через певний час ці літаки з'являться у небі України й будуть прикривати повітряний простір нашої держави.



Олександр Лось, капітан ЗСУ, доктор технічних наук, вважає, що можна вже майже нас привітати, що Україна отримає провідні літаки США, а наступним кроком, очікував би F-15. Нашим героїчним льотчикам, які літають на Су-27, а здебільшого МіГ-29, не вистачало для повітряних боїв функції зброї "вистрілив та забув". F-16 дає спроможність застосування зброї з цією функцією, що не зобов'язує льотчика тримати далі у радарі ціль. Тобто після пострілу пілот має свободу маневру. Також одне із основних застосувань універсального винищувача середнього класу F-16 - працювати по землі.



Капітан ЗСУ зауважив, що важливо не просто нам отримати платформу F-16, F-15 чи Gripen, а ще отримувати широку номенклатуру озброєння для повітряної складової бою та для наземних операцій. Функція сучасного винищувача – повітряна складова, протиповітряна та протиракетна оборони, тому що літак – це ще й носій ракет-перехоплювачів. Будемо сподіватися, що для України спектр зброї буде ширшим.



Доктор технічних наук додав, що F-16 та F-15 - сучасні літаки четвертого покоління, але F-16 трошки ніжніший у порівнянні з F-15 щодо ракетно-бомбового навантаження при злітній вазі, тобто F-15 має трошки більші запаси міцності.



Лось розказав, що літак F-16 має електродистанційну систему керування, між джойстиком льотчика і поверхнями керування немає механічного зв'язку, тобто відбувається керування по дротах. Це накладає певні обмеження на підготовку до вильоту, бо ця система вимагає постійного та додаткового наземного контролю. Однак з цього не треба робити проблеми, бо Су-27 так само є літаком з приблизно ж такою електродистанційною системою керування. МіГ-29 має механічну систему.



Науковець зазначив, що можливо комусь на Заході здавалося, що у нас люди напевно їздять на возах, поки не поспілкувалися з нами, але ми у деяких аспектах сучасніші, ніж провідні західні спеціалісти.