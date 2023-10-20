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СБУ повідомила про підозру двом учасникам терористичної "ДНР": один з них приписував "розстрільну статтю" Тайрі

20 жовтня, 2023 п'ятниця
12:45
Війна з Росією

Слідчому окупаційної прокуратури в Донецьку, який фабрикував "справу" проти української парамедикині Юлії Паєвської з позивним "Тайра", та старшій інспекторці "ДАІ ДНР" СБУ повідомила про підозру за масове переслідування цивільних мешканців ОРДЛО

Про це повідомляє Служба безпеки України.
 
СБУ встановила двох учасників терористичної організації "ДНР", які співпрацюють з російськими окупантами й масово переслідують мешканців тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей.
 
Першим фігурантом виявився Царенко Н.В., призначений російськими окупантами на посаду слідчого окупаційної генпрокуратури в Донецьку, який фабрикував "справу" проти української парамедикині Юлії Паєвської з позивним "Тайра". Він намагався приписати Паєвській "розстрільну статтю" за надання меддопомоги пораненим та евакуацію з міста дітей та жінок після її викрадення в Маріуполі.
  
Слідство встановило, що він родом з Харкова, а після здобуття юридичної освіти у місцевому навчальному закладі виїхав до тимчасово окупованої частини Донеччини. Після початку повномасштабного вторгнення РФ він запропонував окупантам свою допомогу у війні проти України.
 
СБУ повідомила йому про підозру за державну зрада, вчинену в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).
 
Другою фігуранткою виявилась мешканка Донецька, яка раніше обіймала посаду у розформованій міліції. Слідство довело, що жінка ще у 2014 році підтримала терористів "ДНР" на сході України, за що ватажки терористичних угруповань призначили її старшим інспектором "управління автомобільної інспекції МВС ДНР". Вона незаконно проводила обшуки авто мешканців Донецька та примушувала місцевих водіїв "перереєстровувати" власні транспортні засоби на російські номери.

СБУ повідомила фігурантці про підозру за двома статтями КК України:

  • ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);
  • ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації).

Служби проводять комплексні заходи для притягнення фігурантів до відповідальності за злочини проти України, тому що обидва злочинці переховуються на тимчасово непідконтрольній Україні території.

Фото: telegram Офіс генпрокурора

Що відомо про Тайру

17 червня 2022 року волонтерку і парамедика Юлію Паєвську звільнили з полону. Вона потрапила у полон в Маріуполі 17 березня.

Відома Юлія Паєвська поділилася спогадами про три місяці, проведені нею у полоні.

Відома українська парамедикиня із позивним Тайра розповіла, що ніколи не уявляла, що потрапить у полон.

Парамедикиня свідчила перед Комісією з питань безпеки та співробітництва в Європі (Гельсінською комісією США). 

3 грудня парамедикиня Тайра розповіла в ефірі Еспресо, що росіяни замість того, щоб створювати щось нове і йти вперед, тягнуть себе в минуле та хочуть затягнути українців слідом за собою в той вир.

5 грудня 2022 року премію "За гуманістичне служіння та внесок у розвиток регіонів" отримала волонтерка, доброволиця, парамедикиня, командирка підрозділу "Янголи Тайри" Юлія Паєвська.

Паєвська потрапила в топ-100 найвпливовіших жінок 2022 року, куди увійшли 8 українок.

28 квітня цього року стало відомо, що Міністерство оборони створило робочу групу на чолі з парамедикинею Юлією Паєвською для розв'язання проблем із лікування українських військовослужбовців.  

5 червня Мінветеранів оприлюднило склад Національної збірної України на Invictus Games 2023 у Дюссельдорфі. Представляти нашу країну на Іграх Нескорених будуть 25 ветеранів. Зокрема й Тайра.

Улітку 2023 року Тайра і засновник Лютої Справи нацгвардієць Гончарук випустили кліп Ukie'z "Не віддавай своїх темряві".  

На платформі Netflix вийшов документальний мінісеріал "Серце нескорених" про історії постійної боротьби. Зокрема показали історію парамедикині Юлії Паєвської із позивним Тайра.

Українську парамедикиню та волонтерку Юлію Паєвську, із позивним Тайра, 8 жовтня прооперували у Німеччині: операція на хребті відбулася після її виступу на Іграх Нескорених.

Кримінал
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Росія
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окуповані території
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