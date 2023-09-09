США підпишуть угоду про залізничні та морські перевезення з країнами Близького Сходу та Індією на саміті G20, - Bloomberg

Про це інформує Bloomberg.

Зазначається, що США працюють над проєктом з Індією, Саудівською Аравією, Об’єднаними Арабськими Еміратами. Він має на меті з’єднати країни Близького Сходу залізницею та з Індією через судноплавні шляхи від портів регіону, що простягаються до Європи.

Заступник радника з питань національної безпеки США Джонатан Файнер заявив журналістам в Нью-Делі у перший день саміту Групи 20, що цей план - це більше, ніж просто інфраструктурний проєкт. Однак про терміни його завершення він не повідомив.

"У нас є підхід до Близького Сходу, який ми реалізували з найпершого дня цієї адміністрації, який зосереджений на зниженні температури, на деескалації конфліктів, які в деяких випадках тривають протягом багатьох років", - наголосив Файнер.

Він відкинув ідею, що проєкт спрямований на протидію китайському впливу на ринки, що розвиваються. Проте союзники США Саудівська Аравія та ОАЕ наближаються до Пекіна, намагаючись зміцнити зв’язки зі швидкорослими економіками на сході.

За словами заступника радника з питань нацбезпеки США, коридор "заповнює руйнівну глобальну прогалину та забезпечує більше процвітання та кращий зв’язок для ключових регіонів у всьому світі".

Проєкт дозволить залученим країнам відігравати ключову роль у "глобальній сполучній тканині комерції, цифрових комунікацій та енергетики".

Саміт G20 в Індії: що відомо про учасників

10 серпня світові ЗМІ припускали, що президент РФ Путін може особисто взяти участь у саміті G20 в Індії, попри те, що 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на його арешт.

15 серпня стало відомо, що на саміт Великої двадцятки, який відбудеться у Нью-Делі 9-10 вересня, запросили президента Росії Володимира Путіна, однак у списку запрошених немає представників України.

16 серпня міністр закордонних справ Індії Субрахманьям Джайшанкар підтвердив під час зустрічі з міжнародними ЗМІ, що Україна не була запрошена на саміт.

Варто зазначити, що на минулий саміт G20 в Індонезії Україна отримала запрошення. Президент Володимир Зеленський тоді по відеозв'язку вперше представив учасникам зустрічі Формулу миру.

25 серпня прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков під час брифінгу заявив, що Путін не поїде на саміт G20, який відбудеться в Індії у вересні.

Російський диктатор Володимир Путін вже оголосив, що не поїде в Нью-Делі й відправить міністра закордонних справ Сергія Лаврова.

31 серпня у ЗМІ з'явилася інформація про те, що саміт G20 в Індії, який запланований на цей тиждень, скоріш за все, відбудеться без участі китайського президента Сі Цзіньпіна.

Згодом президент США Джо Байден заявив, що його розчарували повідомлення про те, що лідер Китаю Сі Цзіньпін, ймовірно, не візьме участь у саміті G20 в Індії.

У вівторок, 5 вересня, міністерство закордонних справ Китаю підтвердило інформацію, розповсюджену у ЗМІ, про те, що президент країни Сі Цзіньпін не приїде на саміт G20 в Індії.

Європейський Союз планує скористатися відсутністю президентів Китаю Сі Цзіньпіна та Росії Володимира Путіна на саміті G20 в Індії, щоб схвалити заявку Африканського Союзу на постійне членство у Групі двадцяти.

Згодом зазначалося, що Україна сподівається, що учасники саміту G20 у фінальному комюніке засудять російську агресію: участь РФ в обговоренні ускладнює процес.

9 вересня стало відомо, що учасники саміту G20 поки що не змогли вирішити розбіжності щодо формулювання пункту підсумкової декларації щодо повномасштабного вторгнення Росії в Україну.